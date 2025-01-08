«Барселона» обыграла «Атлетик» и вышла в финал Суперкубка Испании

«Атлетик» потерпел поражение от «Барселоны» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании (0:2).
На 17-й минуте счёт открыл Гави. Ещё один гол в составе каталонской команды забил Ламин Ямаль на 52-й.
В другом полуфинальном поединке мадридский «Реал» сыграет с «Мальоркой» 9 января.
Сегодняшний Бильбао был разложен, как в известной химической реакции - на молекулы, вплоть до финального свистка.
Кубарси, Мартинес и даже (!) Кюнде сыграли в обороне, как мастера былых времён (Пуйоль, Маскерано и Пике)..., то ли оттого, что Флик башку им сразу намылил..., то ли случайно у них так всё органично вышло..., не знаю, однако факт налицо.
Полузащита каталонцев так и вовсе феерила; Педри и Гави чё хотели, то и творили с оппонентом, который просто к середине второго тайма банально устал и поднял к верху лапы...
Напады Рафа и Лёва сыграли ... мягко говоря, но при таком запасе в скорости и классе линии полузащиты, против Бильбао этот отрицательный фактор вообще роли не сыграл.
Барселону с уверенной победой. Ждём финал с РМ.
Сегодняшний Бильбао был разложен, как в известной химической реакции - на молекулы, вплоть до финального свистка.
Кубарси, Мартинес и даже (!) Кюнде сыграли в обороне, как мастера былых времён (Пуйоль, Маскерано и Пике)..., то ли оттого, что Флик башку им сразу намылил..., то ли случайно у них так всё органично вышло..., не знаю, однако факт налицо.
Полузащита каталонцев так и вовсе феерила; Педри и Гави чё хотели, то и творили с оппонентом, который просто к середине второго тайма банально устал и поднял к верху лапы...
Напады Рафа и Лёва сыграли ... мягко говоря, но при таком запасе в скорости и классе линии полузащиты, против Бильбао этот отрицательный фактор вообще роли не сыграл.
Барселону с уверенной победой. Ждём финал с РМ.