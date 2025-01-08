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«Барселона» обыграла «Атлетик» и вышла в финал Суперкубка Испании

вчера, 23:57
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Атлетик» потерпел поражение от «Барселоны» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании (0:2).

На 17-й минуте счёт открыл Гави. Ещё один гол в составе каталонской команды забил Ламин Ямаль на 52-й.

В другом полуфинальном поединке мадридский «Реал» сыграет с «Мальоркой» 9 января.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:44
Поляк вратарь чудит по немногу... Или это оттого, что сидит в запасе
drug01
drug01
сегодня в 00:27
Ждем финал Барселона - Реал....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:22
Игра на полутонах с обеих сторон.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:12
Каталонцы молодцы сегодня, болельщиков Барсы с победой.
Баски в этом сезоне очень хороши, дадут бой любому, тем более это классико, тут про мотивацию говорить не приходится. Очень важная победа 🥇
В финале ожидается уже классико с Мадридом) очередное в Суперкубке. Желаю каталонцам удачи и обойтись без травм.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:10
Атлетик как то не впечатлил... Барсу с победой...
Capral
Capral
сегодня в 00:07
Посмотрел только 1-й тайм, потом переключил на Ливерпуль. А если по 1-му тайму, то ничего особенного Барса не показала, играла вяло, а гол забила исключительно на индивидуальном мастерстве. Но центр поля, Атлетик не проиграл, как минимум, и трижды обязан был забивать. Но то, что забила Барса, Атлетик забить не смог- или вратарь выручал, или игроки Бильбао мазали. Но 1-й тайм показал, что у Барсы попрежнему дырявая оборона, и страдает не только организация игры, но и игровая дисциплина, потому что очень легко, атлеты отбирали мяч в центре и обостряли... Хочу напомнить, что перед началом этого сезона, Атлетик покинули три ключевых игрока. Ну и пару слов про поляка. Не понимаю, зачем команде этот статичный пенсионер, который никак не вписывается в маневренный и динамичный футбол Барселоны. Это типичный тормоз...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:07, ред.
Ждал я борьбу, а её, увы, ноль.
Сегодняшний Бильбао был разложен, как в известной химической реакции - на молекулы, вплоть до финального свистка.
Кубарси, Мартинес и даже (!) Кюнде сыграли в обороне, как мастера былых времён (Пуйоль, Маскерано и Пике)..., то ли оттого, что Флик башку им сразу намылил..., то ли случайно у них так всё органично вышло..., не знаю, однако факт налицо.
Полузащита каталонцев так и вовсе феерила; Педри и Гави чё хотели, то и творили с оппонентом, который просто к середине второго тайма банально устал и поднял к верху лапы...
Напады Рафа и Лёва сыграли ... мягко говоря, но при таком запасе в скорости и классе линии полузащиты, против Бильбао этот отрицательный фактор вообще роли не сыграл.

Барселону с уверенной победой. Ждём финал с РМ.
112910415
112910415
сегодня в 00:06
Друзья встретятся вновь. ))
shur
shur ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:06
..как ты Старина удивил дифирамбами к Барсе,но закончил ещё
лучше,рэспект,ждём!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:03
...да,нам бы не помешало взбодриться! С Барсой адреалин подскакивает, хочется,соскучились!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:02, ред.
С более чем заслуженной победой Барселону и всех болельщиков! Атлетик Бильбао может может винить только самих себя. Иньяки Вильямс вообще, это отдельная тема. Можно сказать, что это поражения имени Иньяки Вильямса. Молодежь Барселоны сегодня очень хорошо отыграла. Теперь ждём вторую пару, второго финалиста. Надеюсь, что в финале сыграет и выиграет этот финал мадридский Реал! И надеюсь, что всё обойдется без травм!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:01
Смотрел только первый тайм, Бильбао вообще ниче не показал, да и в целом было скучновато. Барсу с победой, очередь за Реалом))
eleven LC
eleven LC
вчера в 23:59
И уже по классике ,жду Класико в финале Суперкубка
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 23:58
Всё по делу, Атлетик очень слабо провел матч.
Болельщиков Барселоны с победой команды и выходом в финал!
Гость
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