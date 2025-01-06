«Реал» разгромил «Депортива Минеру» в Кубке Испании

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вчера, 23:01

«Депортива Минера» крупно уступила мадридскому «Реалу» в 1/16 финала Кубка Испании (0:5).

Счёт в матче был открыт уже на пятой минуте, отличился полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде. На 13-й минуте Эдуардо Камавинга удвоил преимущество своей команды. На 28-й минуте Арда Гюлер довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте Лука Модрич забил четвёртый мяч своей команды. На 88-й минуте Арда Гюлер оформил дубль.

Соперник «Реала» по 1/8 финала Кубка Испании станет известен позднее после проведения жеребьевки.