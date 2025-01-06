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«Реал» разгромил «Депортива Минеру» в Кубке Испании

вчера, 23:01
Депортива МинераЛоготип футбольный клуб Депортива Минера (Эль-Льяно-дель-Беаль)0 : 5Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Депортива Минера» крупно уступила мадридскому «Реалу» в 1/16 финала Кубка Испании (0:5).

Счёт в матче был открыт уже на пятой минуте, отличился полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде. На 13-й минуте Эдуардо Камавинга удвоил преимущество своей команды. На 28-й минуте Арда Гюлер довёл счёт до разгромного. На 55-й минуте Лука Модрич забил четвёртый мяч своей команды. На 88-й минуте Арда Гюлер оформил дубль.

Соперник «Реала» по 1/8 финала Кубка Испании станет известен позднее после проведения жеребьевки.

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Все комментарии
5u3drj7qe6y4
5u3drj7qe6y4
сегодня в 02:35
Счёт соответствует соотношениям сил соперников на поле
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:28
Болел Реала с закономерной победой!Гюлеру надо давать больше играть однозначно!
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 02:17
Сегодняшний матч показал, почему Эндрик безвылазно сидит на лавке. Все впереди, но не сейчас.
И также показал, почему Гюлер - великолепное приобретение. Будущий Модрич. Характер, харизма, талант.

Неприятно впечатлили Вини и Мбаппе. Первый особенно. Очередной кризис. А ведь уже не такой уж и Джуниор. Ждём весну и его лучшие матчи.

В остальном комментировать нечего, команды из разных лиг.
Разве что вратарь Минейры - просто вау. Удачи
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:46
С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков!!! Соперник конечно вообще не тот, чтоб говорить про игровые качества наших игроков. Но всё же, почему Арда Гюлер так редко играет в других матчах, а Себальос, к примеру, чаще?! Понятно, что разные позиции, но можно ведь разными схемами играть. Хотя, последнее это не про Анчелотти, походу. Так же рад и голам Вальверде, Камавинги и Модрича! Ветеран ещё в деле, не только для раздевалки и тренировочного процесса пользу приносит, но и на поле. Ждём жеребьёвку. Надеюсь, что не встретимся с Барселоной до полуфинала, хотелось бы, чтоб и Реал, и Барса вышли туда, и сыграли два матча. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
qwja8zu5vbjm
qwja8zu5vbjm
сегодня в 00:35
Развлекаются, пока могут)
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:35
Лука Модрич снова отметился голом. Какую же, всё-таки, важную роль он играет в Королевском клубе. Хорошо показал себя Арда Гюлер. Мне кажется, что турок заслуживает большего игрового времени, пусть даже за счёт его сокращения у признанных звёзд.
eleven LC
eleven LC
вчера в 23:12
Хорошая тренировка второго состава получилась
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:08
Все сменщики отыграли результативно...
shur
shur
вчера в 23:07, ред.
...приятно было увидеть весь молодняк Реала на тренеровке, ой сорян, в игре ...!!! С Победой Мадрид!!!
Гость
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