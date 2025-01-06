«Марсель» разгромил «Гавр» в матче французской Лиги 1

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сегодня, 00:47

«Марсель» одержал разгромную победу над «Гавром» в матче 16-го тура французской Лиги 1 (5:1).

Первый гол в матче на 25-й минуте забил полузащитник «Марселя» Валентин Ронжье. На 39-й минуте Билал Надир удвоил преимущество хозяев. На 43-й минуте форвард Ниль Мопе сделал счёт 3:0. На 66-й минуте нападающий Элье Ваи забил четвёртый мяч своей команды. А на 75-й минуте Улиссес Гарсия отправил в сетку ворот «Гавра» пятый мяч. На 85-й минуте игрок гостей Андре Айю отыграл один мяч.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 53-й минуте.

«Марсель» идёт на 2-м месте (33 очка), «Гавр» занимает 17-е место (12 баллов).