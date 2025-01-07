«Милан» обыграл «Интер» и стал обладателем Суперкубка Италии

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сегодня, 00:04

«Интер» уступил «Милану» в финале Суперкубка Италии (2:3).

Счёт в матче был открыт на 45+1-й минуте, отличился нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. На 48-й минуте Мехди Тареми удвоил преимущество хозяев. На 52-й минуте Тео Эрнандес отыграл один мяч. На 80-й минуте Кристиан Пулишич сравнял счёт. На 90+3-й минуте нападающий «Милана» Тэмми Абрахам вывел свою команду вперёд.

«Милан» выиграл Суперкубок Италии в восьмой раз в своей истории и сравнялся с «Интером» по этому показателю. Последний раз красно-черные побеждали в турнире в 2016 году.