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«Милан» обыграл «Интер» и стал обладателем Суперкубка Италии

сегодня, 00:04
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Интер» уступил «Милану» в финале Суперкубка Италии (2:3).

Счёт в матче был открыт на 45+1-й минуте, отличился нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. На 48-й минуте Мехди Тареми удвоил преимущество хозяев. На 52-й минуте Тео Эрнандес отыграл один мяч. На 80-й минуте Кристиан Пулишич сравнял счёт. На 90+3-й минуте нападающий «Милана» Тэмми Абрахам вывел свою команду вперёд.

«Милан» выиграл Суперкубок Италии в восьмой раз в своей истории и сравнялся с «Интером» по этому показателю. Последний раз красно-черные побеждали в турнире в 2016 году.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:32
Суперкамбек! Болел Милана с Победой и трофеем!
Del_Rio
Del_Rio ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:57
А обязательно тут про свой Реал лишний раз напоминать??? Можно сказать, что он и не был игроком Реала, учитывая игровое время.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 01:52
Но лучшим игроком был бывший игрок Реала?))
Кстати, что у вас там в Челси творится то? Неужели, вы выходите из топ-4? Так хорошо шли, я так радовался, что Манчестер Сити опустили так низко. И тут, Арсенал начал терять очки, Челси теряет очки, Ливерпуль теряет очки. А Манчестер Сити наоборот, набирает. А что касается данного матча, для меня это сюрприз. Я удивлён, и конечно же рад, что Милан взял этот Кубок! Тео поучаствовал в двух годах. С победой Милан и болельщиков!!!
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ Андрей Рудаков (раскрыть)
сегодня в 01:38
Игру посмотреть не удалось,но надеялся на Милан!!!
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
сегодня в 01:37
Ой как порадовали ,ай молодцы!!!
juchok
juchok
сегодня в 01:30
хе-хе, ЭЙ СИ МИИИЛАААН!!!! великолепное завершение новогодних каникул, щелкнули по носу Интеристам!
juchok
juchok ответ матос (раскрыть)
сегодня в 01:21
оооо, в 2010-2012 мы отжигали порядочно! помню те баталии на всю ночь!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:10
C Юве было чисто на везении, сегодня по игре.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:07
Похоже, Индзаги не ожидал от соперника такой наглости, просто не был готов к такому футболу Милана. Такое бывает. Ну посмотрим, насколько тренерская идея Милана живучая и какие плоды она принесет. Сегодня, команда смотрелась очень агрессивно и заряженной на борьбу, надо признать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:02, ред.
Это футбол.
С Ювентусом у Милана залетело всё мыслимое и немыслимое, а сегодня Интер сам расслабил булки.
Я после 2 : 0 ещё ничего не определил, но попозже, при 2 : 1, наблюдая за такой безалаберностью в атаке у Интера, стал потихоньку (выражаясь языком художника) делать набросок кукиша ("в карандаше") у носа Индзаги ...
Del_Rio
Del_Rio
сегодня в 00:56
Ну, конечно. А какие заявления были, что Интер возьмёт без проблем суперкубок. А сейчас даже при 0-2 в пользу нерадзурри в их победу не верилось.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:54
Я, и после счета 2:0 не верил в победу Интера, а после первого гола Милана, понял, что Интер проиграет. Понимаешь, Макс, есть такое понятие- как предчувствие. Так вот, исходя из той игры, которую показал Интер, уверенности в победе этой команды у меня не было.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:53
))) Ну мы поняли друг друга.... надеюсь.
drug01
drug01
сегодня в 00:53
Милан совершил чудо!!!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:53
Экс игроки Челси добыли волевую победу Милану.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:50
Я не дроблю игру на моменты, а освещаю вобщем, иногда в деталях. Я не утверждаю, что у Милана большое и светлое будущее, но сегодня, команда сыграла интересно. Знает тренер по именам игроков или нет, я не знаю, но то, что Милан сегодня переиграл соперника не только по счету но и по игре- это факт неопровержимый. А вспоминать моменты, так и у Милана они были. А третий гол- это вообще плевок в лицо Индзаги, раскатали как двоечников.
Del_Rio
Del_Rio ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:49
То как Милан играл в первом тайме, это как раз рука Консейсао. Так его Порту играл. И это уж точно не то, что Фонсека ставил. А вернее он ничего не поставил. Разобрал только полностью команду.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:44, ред.
У тебя Вить новый стиль диспута ?))
Ты мне вменяешь фрагментарность в оценке игры, и сам же пишешь про моменты у Милана, которые тот все реализовал, параллельно указывая на невозможность победы Интера, ввиду плохой реализации последнего. Эт как так у тебя волшебным образом выходит ?)
Я, в отличии от тебя, наоборот не склонен кидаться от матча к матчу то с разгромными, то с хвалебными оценками команды..., и ТЕМ БОЛЕЕ акцентировать на "мудрости" тренерской руки, когда человек (Консейсао) ещё по именам игроков то не знает, поскольку 2 дня назад только как с трапа самолёта сошёл.

P.S. Никакой тренерской руки нет в Милане, Витя. Команда в чемпе болтается на 7-8 месте, за полсезона забила только 25 мячей..., поэтому писать аналитические тирады ооооочень по "россонери" преждевременно.
протон
протон
сегодня в 00:42
Пока понятия не имею, что будет дальше с этим Миланом,
но спасибо Консеисау в двух этих матчах за характер, который был у него самого. Сегодняшний матч доказал, что с Юве была не случайность.
При Фонсеке будто девственники бегали в футболке Милана, а тут пошли забивать третий при 2:2
Del_Rio
Del_Rio
сегодня в 00:38
В первом тайме Милан пытался сыграть компактно не дать разбежаться Интеру. Более-менее получалось. Консейсао даже Хименеса на правый фланг поставил в помощь к Эмерсону, что бы сдержать Ди Марко. А в итоге бразилец привёз гол в концовке первого тайма, в раздевалку. И тут же из раздевалки пропустили, т.к. Тшау не смог выдержать линию офсайда. Терять уже было нечего. И тут ещё Леао показал свой талант. А с Тео они друг-друга отлично понимают.
Del_Rio
Del_Rio
сегодня в 00:32
Вот нечего подобного. В первом тайме прессинга практически не было Милан максимум средним блоком играл. Давал спокойно разыгрывать мяч. Это во втором тайме Зоммеру приходилось выбивать мяч из-за прессинга.
112910415
112910415
сегодня в 00:30
А Милан-то О-го-го!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:29
Ты почему-то всегда, видишь отдельные моменты, но не игру в целом. Да, могли забить в концовке, но не забили. Могли и раньше забить, но не забили. Интер, по игре не мог выиграть, по её содержанию и по сценарию. Милан смотрелся интересней и острей, а главное- забил всё, что должен был забить и победил. Кому нужны эти моменты без голов? Милан, практически всю игру прессинговал и мешал сопернику начинать развитие атаки, они, буквально висели на ногах соперника. А ты говоришь про моменты.
allemz
allemz ответ матос (раскрыть)
сегодня в 00:27
Сейчас вообще никак))
Del_Rio
Del_Rio ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:25
Я уже переключился на Великий Форрест.
матос
матос ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:24
Лет 15-16 назад было веселее а сейчас так себе.....
Михаил Шацк
Михаил Шацк
сегодня в 00:24
Слов нет... Всех болельщиков Милана с победой, такой важной, над принципиальныйм соперником - сказка в Рождество!
Del_Rio
Del_Rio
сегодня в 00:23
Жаль, что матч проходил не в футбольной стране.
ABir
ABir
сегодня в 00:21
Ну Милан и отчебучил полуфинал с полуфиналом!
allemz
allemz ответ Del_Rio (раскрыть)
сегодня в 00:20
Если в отсутствие матчей своей любимой команды сильно заскучаешь, то вэлком к просмотру матчей АПЛ
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