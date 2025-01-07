«Милан» обыграл «Интер» и стал обладателем Суперкубка Италии

«Интер» уступил «Милану» в финале Суперкубка Италии (2:3).
Счёт в матче был открыт на 45+1-й минуте, отличился нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. На 48-й минуте Мехди Тареми удвоил преимущество хозяев. На 52-й минуте Тео Эрнандес отыграл один мяч. На 80-й минуте Кристиан Пулишич сравнял счёт. На 90+3-й минуте нападающий «Милана» Тэмми Абрахам вывел свою команду вперёд.
«Милан» выиграл Суперкубок Италии в восьмой раз в своей истории и сравнялся с «Интером» по этому показателю. Последний раз красно-черные побеждали в турнире в 2016 году.
P.S. Сенатов 2 дня назад как в воду глядел, предрекая победу Милана.
P.S. Сенатов 2 дня назад как в воду глядел, предрекая победу Милана.
А что же Интер? Мне показалось, что интеристы не ожидали такого крутого перевоплощения соперника, и весь 1-й тайм были под мандражем. В позиционной атаке ничего не получалось, пытались играть размашисто, менять направление атаки, но получалось плохо. Можно конечно сказать, что перед первым голом в ворота Интера было нарушение на интеристе, незамеченное судьей, но это- лишь пустая отмазка, потому что по игре, по её содержанию- Интер победы не заслужил.
Можно считать, что это- чисто тренерское поражение Индзаги, и чисто тренерская победа Милана. Интер, сегодня, я не узнал. Разбалансированная команда, с множеством пробоин в обороне, в то время как Милан- выглядел более мобилизованным и мобильным. Не знаю, как пойдет у Милана дальше, но эта игра оставила меня под впечатлением, своей грамотной и содержательной игрой, несмотря даже, на некоторые недочеты...
Милан с победой- с заслуженной и по игре!!!
А что же Интер? Мне показалось, что интеристы не ожидали такого крутого перевоплощения соперника, и весь 1-й тайм были под мандражем. В позиционной атаке ничего не получалось, пытались играть размашисто, менять направление атаки, но получалось плохо. Можно конечно сказать, что перед первым голом в ворота Интера было нарушение на интеристе, незамеченное судьей, но это- лишь пустая отмазка, потому что по игре, по её содержанию- Интер победы не заслужил.
Можно считать, что это- чисто тренерское поражение Индзаги, и чисто тренерская победа Милана. Интер, сегодня, я не узнал. Разбалансированная команда, с множеством пробоин в обороне, в то время как Милан- выглядел более мобилизованным и мобильным. Не знаю, как пойдет у Милана дальше, но эта игра оставила меня под впечатлением, своей грамотной и содержательной игрой, несмотря даже, на некоторые недочеты...
Милан с победой- с заслуженной и по игре!!!