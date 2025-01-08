«Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» в первом матче 1/2 финала Кубка Лиги

«Арсенал» потерпел поражение от «Ньюкасла» в первом матче 1/2 финала Кубка Английской Лиги (0:2).
На 37-й минуте счёт открыл Александер Исак. Удвоил преимущество гостей Энтони Гордон на 51-й.
Ответная игра состоится 5 февраля.
|Арсенал0 : 2Ньюкасл Юнайтед
|Матч завершен
«Арсенал» потерпел поражение от «Ньюкасла» в первом матче 1/2 финала Кубка Английской Лиги (0:2).
На 37-й минуте счёт открыл Александер Исак. Удвоил преимущество гостей Энтони Гордон на 51-й.
Ответная игра состоится 5 февраля.
Плюс отличная игра сорок без мяча. Навал Арсеналу также ничего не дал.
Ливерпулю бы стоило прямо сейчас забрать шведа, обменяв на Нуньеса с огромной доплатой. Ну или Арс пусть забирает.
Плюс отличная игра сорок без мяча. Навал Арсеналу также ничего не дал.
Ливерпулю бы стоило прямо сейчас забрать шведа, обменяв на Нуньеса с огромной доплатой. Ну или Арс пусть забирает.
И совсем иной футбол НК. Команда на кураже играет, не очень изобретательно, но очень экономно. Выбигая в контратаку дорожит мячом, в два три средних паса доходит до штрафной соперника и создает остроту. А в защите очень организованно и внимательно играет, организуя подвижную оборону с мгновенным выходом в контратаку... Такая простая тактика и принесла успех команде, плюс, конечно, абсолютно бездарную оборону соперника, где в двух моментах, трое защитников Арсенала, просто стояли и смотрели футбол...
Вобщем- НК с победой, заслуженной и без вопросов!!! Ну а Арсеналу- терпения и мужества, и конечно Удачи!!!
И совсем иной футбол НК. Команда на кураже играет, не очень изобретательно, но очень экономно. Выбигая в контратаку дорожит мячом, в два три средних паса доходит до штрафной соперника и создает остроту. А в защите очень организованно и внимательно играет, организуя подвижную оборону с мгновенным выходом в контратаку... Такая простая тактика и принесла успех команде, плюс, конечно, абсолютно бездарную оборону соперника, где в двух моментах, трое защитников Арсенала, просто стояли и смотрели футбол...
Вобщем- НК с победой, заслуженной и без вопросов!!! Ну а Арсеналу- терпения и мужества, и конечно Удачи!!!