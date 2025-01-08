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«Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» в первом матче 1/2 финала Кубка Лиги

сегодня, 00:54
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Арсенал» потерпел поражение от «Ньюкасла» в первом матче 1/2 финала Кубка Английской Лиги (0:2).

На 37-й минуте счёт открыл Александер Исак. Удвоил преимущество гостей Энтони Гордон на 51-й.

Ответная игра состоится 5 февраля.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:34
с победой сороки!
протон
протон
сегодня в 01:29
Арсенал слил кубок лиги, чтобы остальные титулы слить чуть попозже
Capral
Capral
сегодня в 01:05
Ну как же, все-таки примитивно играет Арсенал в атаке. Всё страшно предсказуемо. Фактически, атаки команды ведутся стоя на месте, без продвижения вперед. В отличии от Арсенала прошлого сезона- динамичного, быстрого, агрессивного, нынешний Арсенал- статичный и малоподвижный. Забросы, навесы и очень много лишних касаний и передач в пустоту. В одном из моментов, игрок Арсeнала, владея мячом развел руками, вопрошая: "Где вы, ребята, кому пас отдавать"?! Даже обычную движуху, арсенальцы не смогли организовать. Ничего оригинального в игре команды...

И совсем иной футбол НК. Команда на кураже играет, не очень изобретательно, но очень экономно. Выбигая в контратаку дорожит мячом, в два три средних паса доходит до штрафной соперника и создает остроту. А в защите очень организованно и внимательно играет, организуя подвижную оборону с мгновенным выходом в контратаку... Такая простая тактика и принесла успех команде, плюс, конечно, абсолютно бездарную оборону соперника, где в двух моментах, трое защитников Арсенала, просто стояли и смотрели футбол...

Вобщем- НК с победой, заслуженной и без вопросов!!! Ну а Арсеналу- терпения и мужества, и конечно Удачи!!!
Del_Rio
Del_Rio
сегодня в 01:01, ред.
Ну с такими дырами в обороне Арсеналу не... было тут на что-то рассчитывать. Исак так легко получал мяч в штрафной и спокойно решал, что с ним делать.
Плюс отличная игра сорок без мяча. Навал Арсеналу также ничего не дал.
Ливерпулю бы стоило прямо сейчас забрать шведа, обменяв на Нуньеса с огромной доплатой. Ну или Арс пусть забирает.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 00:57
Молодцы Ньюкасл Юнайтед! 0:2 в гостях, комфортный счёт.
Главное дома не расслабляться!
Гость
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