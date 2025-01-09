Левандовски не получил серьёзного повреждения в матче Суперкубка Испании

1736400528

вчера, 08:28

Форвард «Барселоны» не получил серьёзного повреждения в полуфинальном матче Суперкубка Испании с «Атлетиком» (2:0).

По информации источника, несмотря на то что 36-летний поляк хромая покинул поле, игрок избежал травмы, а его состояние оценивается как «в порядке». Отмечается, что ничего не угрожает его выходу на поле в финале Суперкубка Испании.

Напомним, Левандовски вышел в стартовом составе на матч с «Атлетиком» и был заменён на 73-й минуте игры. Результативными действиями поляк не отметился.