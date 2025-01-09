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Левандовски не получил серьёзного повреждения в матче Суперкубка Испании

вчера, 08:28
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски не получил серьёзного повреждения в полуфинальном матче Суперкубка Испании с «Атлетиком» (2:0).

По информации источника, несмотря на то что 36-летний поляк хромая покинул поле, игрок избежал травмы, а его состояние оценивается как «в порядке». Отмечается, что ничего не угрожает его выходу на поле в финале Суперкубка Испании.

Напомним, Левандовски вышел в стартовом составе на матч с «Атлетиком» и был заменён на 73-й минуте игры. Результативными действиями поляк не отметился.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:18
"оценивается как «в порядке»"
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Впервые читаю такую формулировку)) В порядке))
9b223p34unfr
9b223p34unfr
вчера в 09:32
В Барселоне 10 раз перекрестились наерное.
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:46
Если бы он сломался то это была бы большая потеря
Гость
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