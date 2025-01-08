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Игрок «Тоттенхэма» упал в штрафной и покинул поле на носилках

вчера, 23:35
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч идет

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур получил травму в матче Кубка Лиги с «Ливерпулем».

Уругвайский футболист упал в штрафной во время розыгрыша партнёром углового. По некоторым данным, он потерял сознание и, возможно, сломал руку при падении.

Медики помогали хавбеку около 10 минут. В итоге игрок покинул поле на носилках.

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Все комментарии
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:10
...а потому и не показали, афешировать такое, в носилках прикрыли,
у меня комент сказал ,что причина в переломе руки,но никак позвонка иначе край парню...!!!
Futurista
Futurista
вчера в 23:57
Стоял в штрафной...подскользнулся...упал...очнулся - гипс...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:48
Не везет ему,постоянно травмируется.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:38
Даже повтор не показали. Здоровья парню!!!
zuf8ztqf4x97
zuf8ztqf4x97
вчера в 23:37
Куда медики и врачи команды смотрят, такого вообще нельзя выпускать
Гость
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