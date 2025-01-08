Игрок «Тоттенхэма» упал в штрафной и покинул поле на носилках

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур получил травму в матче Кубка Лиги с «Ливерпулем».
Уругвайский футболист упал в штрафной во время розыгрыша партнёром углового. По некоторым данным, он потерял сознание и, возможно, сломал руку при падении.
Медики помогали хавбеку около 10 минут. В итоге игрок покинул поле на носилках.
у меня комент сказал ,что причина в переломе руки,но никак позвонка иначе край парню...!!!
у меня комент сказал ,что причина в переломе руки,но никак позвонка иначе край парню...!!!