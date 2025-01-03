Защитник «Челси» Фофана может пропустить остаток сезона из-за травмы

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил, что защитник Уэсли Фофана получил травму задней поверхности бедра.
Он может выбыть до конца сезона. Мы точно не знаем, но он может пропустить оставшиеся матчи.
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил, что защитник Уэсли Фофана получил травму задней поверхности бедра.
Он может выбыть до конца сезона. Мы точно не знаем, но он может пропустить оставшиеся матчи.
По человечески жаль его, и Джеймса. Оба годами не играют.
По человечески жаль его, и Джеймса. Оба годами не играют.