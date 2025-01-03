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Защитник «Челси» Фофана может пропустить остаток сезона из-за травмы

сегодня, 17:58

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил, что защитник Уэсли Фофана получил травму задней поверхности бедра.

Он может выбыть до конца сезона. Мы точно не знаем, но он может пропустить оставшиеся матчи.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:19
Уже третий сезон к ряду с серьезными травмами…начинал в Лестере выбыв на сезон, потом в Челси на сезон, и вот сейчас вылетел похоже на вторую часть сезона.
По человечески жаль его, и Джеймса. Оба годами не играют.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:48
Это потеря для Челси.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:20
Можно пожелать ему только здоровья
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:13
А ведь это даже не кресты... Здоровья ему!!!
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