«Бавария» хочет предложить Мюллеру новый контракт

«Бавария» хочет предложить форварду Томасу Мюллеру новый контракт. Ожидается, что соглашение будет продлено до 2026 года.
По данным источника, ключевым условием является согласие Мюллера на уменьшение зарплаты.
Пока неизвестно, какую позицию по этому вопросу займет немецкий футболист. У Мюллера контракт истекает в конце нынешнего сезона.
Может для чего-то он нужен команде. Руководство ведь все сами видят и понимают.
Может для чего-то он нужен команде. Руководство ведь все сами видят и понимают.
Как игрок, он давно уже закончился, но опасен тем, что любит устраивать революции в клубе. Подленький и неискренний тип.
Как игрок, он давно уже закончился, но опасен тем, что любит устраивать революции в клубе. Подленький и неискренний тип.