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«Бавария» хочет предложить Мюллеру новый контракт

вчера, 10:58

«Бавария» хочет предложить форварду Томасу Мюллеру новый контракт. Ожидается, что соглашение будет продлено до 2026 года.

По данным источника, ключевым условием является согласие Мюллера на уменьшение зарплаты.

Пока неизвестно, какую позицию по этому вопросу займет немецкий футболист. У Мюллера контракт истекает в конце нынешнего сезона.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 12:35
Каждому великому клубу нужны свои дядьки - легенды...
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:39
Доверимся мудрости руководства клуба...)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:35
Добра!))
Может для чего-то он нужен команде. Руководство ведь все сами видят и понимают.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:32
Добрый день!!!
Как игрок, он давно уже закончился, но опасен тем, что любит устраивать революции в клубе. Подленький и неискренний тип.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:23
Это хорошая идея и я думаю, что Мюллер согласится на понижение зарплаты ради продления контракта. Сомневаюсь, что Томас рассматривает предложения других клубов, даже если они есть. Он нужен Баварии, а Бавария нужна ему.
RUPRICHT
RUPRICHT
вчера в 11:19, ред.
Пожалуйста Объясните ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДСЧЕТ ОЧКОВ? ВЧЕРА 2-е СТАВКИ СЫГРАЛИ № 1092674 и № 1092683 ? ВАШ ВЫИГРЫШ = 1204 а по МОИМ подсчетам = 1570 ? ГДЕ ОШИБКА ОБЪЯСНИТЕ ТЕМНОМУ? С УВАЖЕНИЕМ RUPRICHT!!!!!!!???
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:18
Да ещё годик может побегать
Гость
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