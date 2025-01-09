«Бавария» хочет предложить Мюллеру новый контракт

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вчера, 10:58

«Бавария» хочет предложить форварду новый контракт. Ожидается, что соглашение будет продлено до 2026 года.

По данным источника, ключевым условием является согласие Мюллера на уменьшение зарплаты.

Пока неизвестно, какую позицию по этому вопросу займет немецкий футболист. У Мюллера контракт истекает в конце нынешнего сезона.