Хын-Мин Сон продлил контракт с «Тоттенхэмом»

Корейский форвард Хын-Мин Сон заключил новый контракт с английским «Тоттенхэмом». Договор рассчитан до лета 2026 года.
Сон играет в составе «шпор» с 2015 года. Он провел за клуб 431 матч и забил 169 голов.
Корейский форвард Хын-Мин Сон заключил новый контракт с английским «Тоттенхэмом». Договор рассчитан до лета 2026 года.
Сон играет в составе «шпор» с 2015 года. Он провел за клуб 431 матч и забил 169 голов.
месте, грамотный и хороший игрок,исполнитель...!!!
месте, грамотный и хороший игрок,исполнитель...!!!