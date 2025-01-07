Хын-Мин Сон продлил контракт с «Тоттенхэмом»

1736246266

сегодня, 13:37

Корейский форвард заключил новый контракт с английским «Тоттенхэмом». Договор рассчитан до лета 2026 года.

Сон играет в составе «шпор» с 2015 года. Он провел за клуб 431 матч и забил 169 голов.