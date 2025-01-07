Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Хын-Мин Сон продлил контракт с «Тоттенхэмом»

сегодня, 13:37

Корейский форвард Хын-Мин Сон заключил новый контракт с английским «Тоттенхэмом». Договор рассчитан до лета 2026 года.

Сон играет в составе «шпор» с 2015 года. Он провел за клуб 431 матч и забил 169 голов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ван Дейк: «У меня нет новостей о новом контракте с „Ливерпулем“»
Вчера, 16:13
В кипрском «Арисе» заявили о желании продлить контракт с Кокориным
05 января
ОфициальноБывший тренер сборной Германии продлил контракт с японским клубом
05 января
40-летний Вагнер Лав пока не собирается завершать карьеру
05 января
Слухи«Вулверхэмптон» близок к продлению контракта со своим лидером
05 января
СлухиСтало известно, какой контракт «Ливерпуль» предлагает Тренту
05 января
Сортировать
Все комментарии
qwrdff73w5vc
qwrdff73w5vc
сегодня в 14:05
Сон и ПТХ братья на веки, это его клуб
shur
shur
сегодня в 13:51
....괜찮은 !!! (Хорошо!) Хын - Мин ( Хан- Мэн) на своём рабочем
месте, грамотный и хороший игрок,исполнитель...!!!
Датак
Датак
сегодня в 13:49
Грамотный ход от сона.
Не стал крутить пальцы как салах и Ван дейк.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:42
После слухов о Барселоне, шпоры зашевелились))) и правильно сделали, Сона нужно сохранить в команде
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:39
Можно сказать ветеран английского клуба...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 