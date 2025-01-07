Агент Кокорина заявил о желании футболиста продолжить играть за «Арис»

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, рассказал источнику о будущем игрока.
Ранее генеральный директор клуба Павел Гогнидзе в интервью «РБ Спорт» сообщил о желании продолжить сотрудничество с 33-летним российским футболистом.
Если в «Арисе» говорят о желании продлить контракт с Кокориным, значит, так и есть. Александр намерен продолжить карьеру там в следующем сезоне. Его сегодня устраивает «Арис».
Сказал бы, что есть много предложений из Европы, бла-бла-бла......но Кокорин любит Арис, хочет и дальше помогать клубу...)))
Сказал бы, что есть много предложений из Европы, бла-бла-бла......но Кокорин любит Арис, хочет и дальше помогать клубу...)))