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Агент Кокорина заявил о желании футболиста продолжить играть за «Арис»

сегодня, 17:10

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, рассказал источнику о будущем игрока.

Ранее генеральный директор клуба Павел Гогнидзе в интервью «РБ Спорт» сообщил о желании продолжить сотрудничество с 33-летним российским футболистом.

Если в «Арисе» говорят о желании продлить контракт с Кокориным, значит, так и есть. Александр намерен продолжить карьеру там в следующем сезоне. Его сегодня устраивает «Арис».

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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 17:39
И никуда Санек не будет двигаться ... лично его все устраивает, а там все уже неважно.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 17:36
Александр и Арис нашли друг друга, уровень одинаковый...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:24
Александр Бутырский прикололся на Кипре зависать.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:22
Что же агент какой-то "слабенький"?))
Сказал бы, что есть много предложений из Европы, бла-бла-бла......но Кокорин любит Арис, хочет и дальше помогать клубу...)))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:17
Если устраивает обе стороны то почему бы и нет)
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