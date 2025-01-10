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«Спартаку» придётся заплатить 25 млн евро за трансфер Илича из «Торино»

вчера, 20:31

«Спартак» хочет подписать полузащитника «Торино» Ивана Илича.

По данным источника, «Торино» хочет выручить с продажи сербского футболиста до 25 млн евро.

Отмечается, что на замену Иличу туринский клуб рассматривает Чезаре Казадеи из «Челси».

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 00:14
Получается он нужен Спартаку, придется платить
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:26, ред.
А стоит ли он этих денег? Или это попытка в стиле Кордобы заломить такой ценник "на слабо" который никто в здравом уме платить не станет? Хотя, честно признаться, если Лукойл отвалит такие деньги за игрока то будет радостно только от того что руководство команды покажет серьёзность своих намерений. Но вот незадача, летом пытались подписать Актюркоглу, имя которого на слуху, всего за 14 млн по моему, а этот ноунейм за 25 млн. Что то тут не сходится.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:25
В Спартаке он заработает денег и плюс ко всему в следующем году он уже будет рвать всех в ЛЧ
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 23:04
Приобретут Илича и Спартак заиграет новыми красками!!! Ну а если ,,уйдут" тренера- серба, придет португалец и начнется новый набор бразило-португальцев.
Илича же обязательно приобретут( надо знать Спартак), ибо с ним ( вундерваффе) клуб обязательно станет чемпионом !!!
galem72
galem72
вчера в 23:02
Зачем перспективному сербу из СериАла переходить в убогую рпл? Очередной вброс в рамках зимнего ТО.
shur
shur
вчера в 22:30
...Господи помилуй, Я первый раз прочитал " ...Трансфер Ильича"....
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:10, ред.
Я так понимаю, что словосочетание "придётся заплатить" в общем-то на Спартак никаких обязательств не накладывает: захотят приобрести, то ещё поторгуются, не захотят - незачем и торговаться.
Сумма-то с учётом санкций очень даже чувствительная для Лукойла.
Хотя...
Кто его знает, что чувствительно, а что нет для них.
Хороший игрок Илич???
В ИТАЛИИ хорош.
Подчёркиваю, В ИТАЛИИ.
Меня смущает то, что он в возрасте самого футбольного рассвета вот так просто согласился выступать за "безеврокубковый" Спартак.
Что это???
Желание нарубить баблеца, а потом, с учётом уже "нарубленного или вернуться в ТОП-5 чемпионатов гейропы, или повесить бутсы на гвоздь (здоровье дороже)???
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:32
Надо брать!
Чертяка на ходу)
lotsman
lotsman
вчера в 21:08
Там с оплатой какие то проблемы из за санкций. Торино цену запросил, но вот получится ли провести оплату.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:06, ред.
А не дешевле купить замену данного игрока который рассматривает туринский клуб?!
STVA 1
STVA 1 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 20:57
Дык контракт действует ещё 2,5 года и поэтому взвинчивают! Плюс еще то что в Россию!
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:55
Стоит 18 млн и контракт до 27-го года! Точно меньше не отдадут
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:54, ред.
Да, дороговато будет конечно... "Торино" явно завысил цену.
На Трансфермаркете стоимость Илича оценивается в 18 лямов.
протон
протон ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:46
Явно не стоит за столько покупать одного игрока. Лучше купить за 15 Солари и за 10 взять опорника в ЛА. Новый спортивный директор только пришел, не думаю что он составил уже список, да и вряд ли его пригласили чтобы покупать тех, кто и так на слуху.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:42
Вряд ли народная разорится на такие затраты. Лучше 3-4 за 5 лимонов каждый...
Гость
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