«Спартаку» придётся заплатить 25 млн евро за трансфер Илича из «Торино»

«Спартак» хочет подписать полузащитника «Торино» Ивана Илича.
По данным источника, «Торино» хочет выручить с продажи сербского футболиста до 25 млн евро.
Отмечается, что на замену Иличу туринский клуб рассматривает Чезаре Казадеи из «Челси».
«Спартак» хочет подписать полузащитника «Торино» Ивана Илича.
По данным источника, «Торино» хочет выручить с продажи сербского футболиста до 25 млн евро.
Отмечается, что на замену Иличу туринский клуб рассматривает Чезаре Казадеи из «Челси».
Сумма-то с учётом санкций очень даже чувствительная для Лукойла.
Хотя...
Кто его знает, что чувствительно, а что нет для них.
Хороший игрок Илич???
В ИТАЛИИ хорош.
Подчёркиваю, В ИТАЛИИ.
Меня смущает то, что он в возрасте самого футбольного рассвета вот так просто согласился выступать за "безеврокубковый" Спартак.
Что это???
Желание нарубить баблеца, а потом, с учётом уже "нарубленного или вернуться в ТОП-5 чемпионатов гейропы, или повесить бутсы на гвоздь (здоровье дороже)???
Сумма-то с учётом санкций очень даже чувствительная для Лукойла.
Хотя...
Кто его знает, что чувствительно, а что нет для них.
Хороший игрок Илич???
В ИТАЛИИ хорош.
Подчёркиваю, В ИТАЛИИ.
Меня смущает то, что он в возрасте самого футбольного рассвета вот так просто согласился выступать за "безеврокубковый" Спартак.
Что это???
Желание нарубить баблеца, а потом, с учётом уже "нарубленного или вернуться в ТОП-5 чемпионатов гейропы, или повесить бутсы на гвоздь (здоровье дороже)???
Илича же обязательно приобретут( надо знать Спартак), ибо с ним ( вундерваффе) клуб обязательно станет чемпионом !!!
Илича же обязательно приобретут( надо знать Спартак), ибо с ним ( вундерваффе) клуб обязательно станет чемпионом !!!