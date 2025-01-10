«Спартаку» придётся заплатить 25 млн евро за трансфер Илича из «Торино»

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вчера, 20:31

«Спартак» хочет подписать полузащитника «Торино» .

По данным источника, «Торино» хочет выручить с продажи сербского футболиста до 25 млн евро.

Отмечается, что на замену Иличу туринский клуб рассматривает из «Челси».