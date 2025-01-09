Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Зенит» заинтересован в подписании Алиссона из «Атлетико Минейро»

вчера, 15:51

По информации журналиста Марко Гевеша, 19-летний вингер «Атлетико Минейро» Алиссон привлёк внимание скаутов «Зенита» и может получить предложение от команды из Санкт-Петербурга.

На данный момент у меня нет точной информации о переговорах «Зенита» в Латинской Америке, но, слышал, «Зенит» якобы заинтересован в подписании молодого Алиссона Сантаны из «Атлетико», который вместе с Педро будет выступать на молодёжном чемпионате Южной Америки.

В 41 матче за «Атлетико Минейро» бразилец забил 3 гола, сделал 1 ассист и заработал 4 желтые карточки.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЗащитник «Ахмата» Ловат продолжит карьеру в Бразилии
Вчера, 11:29
Вингер «Спартака» Шитов досрочно покинет «Торпедо»
Вчера, 08:18
СлухиПСЖ интересуется Угальде
08 января
В «Браге» опровергли информацию о возможном трансфере Саласара в «Спартак»
08 января
«Спартак» может лишиться 13 футболистов за год. Многие недовольны ролями, а другие верят в прогресс
08 январяВадим Багров в блоге Футбольный СкаутКомментарии6
Слухи«Баия» завершает подписание контракта с Виллианом Жозе
08 января
Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 17:33
Журналистский бред, фантазия.
adekvat
adekvat
вчера в 17:27
Загубит их Семак, у него готовые игроки деградируют, что про молодежь говорить.
shlomo
shlomo
вчера в 16:43
Интересно получается... по информации журналиста "у меня нет точной информации о переговорах " ... тогда зачем вся эта статья нужна???
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:04
Вот это похоже на зенит, а то до этого слухи о каком-то арге быпи
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 