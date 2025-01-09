«Зенит» заинтересован в подписании Алиссона из «Атлетико Минейро»

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вчера, 15:51

По информации журналиста Марко Гевеша, 19-летний вингер «Атлетико Минейро» привлёк внимание скаутов «Зенита» и может получить предложение от команды из Санкт-Петербурга.

На данный момент у меня нет точной информации о переговорах «Зенита» в Латинской Америке, но, слышал, «Зенит» якобы заинтересован в подписании молодого Алиссона Сантаны из «Атлетико», который вместе с Педро будет выступать на молодёжном чемпионате Южной Америки.

В 41 матче за «Атлетико Минейро» бразилец забил 3 гола, сделал 1 ассист и заработал 4 желтые карточки.