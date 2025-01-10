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«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику Иличу, который отказал «Зениту»

вчера, 17:07

Полузащитник «Торино» Иван Илич попал в сферу интересов «Спартака».

По данным источника, московский клуб рассматривает вариант с трансфером серба в январе. Однако сделку будет тяжело осуществить из-за финансовых условий. Но плюсом может служить тот факт, что окружение наставника «красно-белых» Деяна Станковича хорошо знает окружение футболиста.

Напомним, что в летнее трансферное окно Илич отказался от перехода в «Зенит».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:11
А Илич отказывался от перехода? Мне казалось, что он как раз был готов, но не продали Вендела и сделка не состоялась. Еще была версия, что по сумме контракта не сошлись, и лишь через пол года Илич придумал, что якобы сам не захотел, потому что с Торино он якобы в ЛЧ играть думал)))
А Илич отказывался от перехода? Мне казалось, что он как раз был готов, но не продали Вендела и сделка не состоялась. Еще была версия, что по сумме контракта не сошлись, и лишь через пол года Илич придумал, что якобы сам не захотел, потому что с Торино он якобы в ЛЧ играть думал)))
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:40
А было бы не плохо, Зениту щелкнуть по носу, публично))) Не знаю этого парня, но он мне уже нравится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:48, ред.
Ну он по любому ждал предложения от Спартака и отказал Зениту принципиально и с особым удовольствием))) Вообще это особый вид кайфа отказать Зениту и перейти в Спартак, надеюсь он воспользуется этой уникальной возможностью)
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:32, ред.
Если бы эта сделка удалась, то это был отличный вариант для "Спартака".
Илич - это очень качественный и надёжный опорник. Да, и с адаптацией бы особых проблем не было, так думается. С Бабичем они хорошо знакомы по сборной Сербии, да и со Станковичем нашли бы общий язык, он ведь тоже серб. В принципе, в европейских кубках "Торино" всё равно вряд ли светит играть в этом сезоне, так что... что тут сильно Иличу терять? Наоборот в "Спартаке" ещё больше зарплату получать будет. Не исключено, что может он и согласится, учитывая также и хорошую сербскую компанию в "Спартаке", в которой он окажется.)
Сложно сказать, договорятся ли стороны, но если окружение Станковича хорошо знает окружение Илича, то вероятность такого трансфера возрастает.
Futurista
Futurista
вчера в 18:14, ред.
Если Зениту отказал это уже плюс в карму в пользу Спартака)...

lotsman
lotsman
вчера в 17:45
Братаны Станковича хорошо знают братанов Ивича и чем это поможет в финансовых вопросах? Санкции отменят?)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ mjd9tgactb64 (раскрыть)
вчера в 17:42
По блату возьмут....)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:32
Думаю что интерес так и останется интересом....
mjd9tgactb64
mjd9tgactb64
вчера в 17:11
Если Зенит не договорился, то Спартаку там делать нечего
Гость
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