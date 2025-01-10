«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику Иличу, который отказал «Зениту»

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вчера, 17:07

Полузащитник «Торино» попал в сферу интересов «Спартака».

По данным источника, московский клуб рассматривает вариант с трансфером серба в январе. Однако сделку будет тяжело осуществить из-за финансовых условий. Но плюсом может служить тот факт, что окружение наставника «красно-белых» хорошо знает окружение футболиста.

Напомним, что в летнее трансферное окно Илич отказался от перехода в «Зенит».