«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику Иличу, который отказал «Зениту»

Полузащитник «Торино» Иван Илич попал в сферу интересов «Спартака».
По данным источника, московский клуб рассматривает вариант с трансфером серба в январе. Однако сделку будет тяжело осуществить из-за финансовых условий. Но плюсом может служить тот факт, что окружение наставника «красно-белых» Деяна Станковича хорошо знает окружение футболиста.
Напомним, что в летнее трансферное окно Илич отказался от перехода в «Зенит».
Илич - это очень качественный и надёжный опорник. Да, и с адаптацией бы особых проблем не было, так думается. С Бабичем они хорошо знакомы по сборной Сербии, да и со Станковичем нашли бы общий язык, он ведь тоже серб. В принципе, в европейских кубках "Торино" всё равно вряд ли светит играть в этом сезоне, так что... что тут сильно Иличу терять? Наоборот в "Спартаке" ещё больше зарплату получать будет. Не исключено, что может он и согласится, учитывая также и хорошую сербскую компанию в "Спартаке", в которой он окажется.)
Сложно сказать, договорятся ли стороны, но если окружение Станковича хорошо знает окружение Илича, то вероятность такого трансфера возрастает.
Илич - это очень качественный и надёжный опорник. Да, и с адаптацией бы особых проблем не было, так думается. С Бабичем они хорошо знакомы по сборной Сербии, да и со Станковичем нашли бы общий язык, он ведь тоже серб. В принципе, в европейских кубках "Торино" всё равно вряд ли светит играть в этом сезоне, так что... что тут сильно Иличу терять? Наоборот в "Спартаке" ещё больше зарплату получать будет. Не исключено, что может он и согласится, учитывая также и хорошую сербскую компанию в "Спартаке", в которой он окажется.)
Сложно сказать, договорятся ли стороны, но если окружение Станковича хорошо знает окружение Илича, то вероятность такого трансфера возрастает.