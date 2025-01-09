Клубы чемпионата России хотят подписать «хорватского Мбаппе»

Нападающий ЛАСКа Марин Любичич может перебраться в РПЛ.
По данным источника, в трансфере 22-летнего форварда заинтересованы клубы из чемпионата России. Австрийская команда оценивает своего игрока в 5 млн евро.
Ранее ЛАСК отказался отдавать Любичича в аренду в «Удинезе» за 1 млн евро с необязательным правом выкупа за 7 млн евро — команда настаивает на полноценной продаже.
Стоит отметить, что Любичича в 2021 году сравнивали с Килианом Мбаппе, когда молодой хорват выступал за «Хайдук».
Или под этим давно забытым прозвищем легче будет развести на деньги потенциальных покупателей из России?)))
Или под этим давно забытым прозвищем легче будет развести на деньги потенциальных покупателей из России?)))