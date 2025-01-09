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Клубы чемпионата России хотят подписать «хорватского Мбаппе»

вчера, 17:26

Нападающий ЛАСКа Марин Любичич может перебраться в РПЛ.

По данным источника, в трансфере 22-летнего форварда заинтересованы клубы из чемпионата России. Австрийская команда оценивает своего игрока в 5 млн евро.

Ранее ЛАСК отказался отдавать Любичича в аренду в «Удинезе» за 1 млн евро с необязательным правом выкупа за 7 млн евро — команда настаивает на полноценной продаже.

Стоит отметить, что Любичича в 2021 году сравнивали с Килианом Мбаппе, когда молодой хорват выступал за «Хайдук».

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Все комментарии
xajaks
xajaks
сегодня в 00:33
все что связано с Мбаппе надо обходить стороной
R B
R B ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:52
Российский Модрич, живя здесь, уже наверняка завязал со спортом. Чтобы их искать, нужно создавать здоровую инфраструктуру по всем регионам страны.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:00
Ну что ж, пять миллионов за Мбаппе - достойная цена. Очень интересно, почему за прошедшие четыре года "Килиан" оказался всего лишь в австрийском заштатном клубе. Ох уж эта реклама футбольных "талантов", никуда от неё не скрыться. Видимо не знают, как избавиться от футболиста.
Capral
Capral ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 19:30
Он лучше!!! Беда в том, что не ту команду выбрал и не того тренера...
ssspartak
ssspartak
вчера в 19:24
Хочет запороть себе карьеру - тогда милости просим в РПЛ
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 19:18
Глушаков российский Мбаппе
Вещий
Вещий
вчера в 18:52
Скоро найдут и нового Мессеныша и нового Рона...:)))))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 18:15
Хорватский Мбаппе за 5 миллионов. Хм. Нужно ещё эфиопского Винисиуса за миллион найти и оптом брать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:05
Меня бесят эти сравнения, нужно быть самим собой...
shur
shur
вчера в 17:58
....ЛАСКа во просимо, сказали бы на языке бывшей союзной
республики...!!! Но как говорится Добро Пожаловать в Россию,
у нас из Мбаппе мухой можно быстро превратиться в кого угодно...!
Как говорится,лишь заиграл...!!!
Futurista
Futurista
вчера в 17:53
Лучше бы российского Модрича поискали)...
Capral
Capral
вчера в 17:45
Настоящий Мбаппе ничего не стоит, а тут, еще какой-то хорватский.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:44, ред.
Мбаппе и французский ещё не понятно что за фрукт, то играет то резину тянет, что уж говорить про хорватского. Для топ клуба РПЛ ценник маленький, это наверное уровень Ростова какого нибудь или типа того.
allemz
allemz ответ OLYMPIQUE DE MARSEILLE (раскрыть)
вчера в 17:42, ред.
Испанский Ямаль, по-моему уже есть такой, в Барсе играет и Евро взял в составе сборной)))
allemz
allemz
вчера в 17:38
В 2021 году получил это прозвище, прошло 4 года и он играет не в топ-клубе, а в ЛАСКе) Сейчас он кто?
Или под этим давно забытым прозвищем легче будет развести на деньги потенциальных покупателей из России?)))
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
вчера в 17:37
О, уже хорватский Мбаппе появился, ждём испанского Ямаля.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:30
Мбаппе с АлиЭкспресс)))
umuhz7tk638g
umuhz7tk638g
вчера в 17:30
Настоящий не приедет, пусть будет хоть хорватский
Гость
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