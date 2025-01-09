Клубы чемпионата России хотят подписать «хорватского Мбаппе»

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вчера, 17:26

Нападающий ЛАСКа может перебраться в РПЛ .

По данным источника, в трансфере 22-летнего форварда заинтересованы клубы из чемпионата России. Австрийская команда оценивает своего игрока в 5 млн евро.

Ранее ЛАСК отказался отдавать Любичича в аренду в «Удинезе» за 1 млн евро с необязательным правом выкупа за 7 млн евро — команда настаивает на полноценной продаже.

Стоит отметить, что Любичича в 2021 году сравнивали с , когда молодой хорват выступал за «Хайдук».