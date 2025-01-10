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ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2024/2025

«Монако» без Головина ушло от поражения в матче против «Нанта»

вчера, 22:53
НантЛоготип футбольный клуб Нант2 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Нант» сыграл вничью против «Монако» (2:2) в матче 17-го тура Лиги 1.

На 12-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Нанта» Маттис Эблин. На 47-й минуте Кельвин Амиан Аду удвоил преимущество хозяев поля. На 52-й минуте форвард «Монако» Брель Эмболо отыграл один гол, а на 60-й минуте Мохамед Салису сравнял счёт.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал этот матч из-за травмы.

«Нант» идёт на 14-м месте (16 очков), «Монако» занимает 3-е место (31 очко).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:14
Есть подозрения, что с Головиным не "ушли" бы от поражения?))
Увы!
Это известно только....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:09
Во Франции никакой интриги вообще, к сожалению
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:02
Не уверен что с Саней бы выиграли
Гость
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