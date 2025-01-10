«Монако» без Головина ушло от поражения в матче против «Нанта»

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вчера, 22:53

«Нант» сыграл вничью против «Монако» (2:2) в матче 17-го тура Лиги 1.

На 12-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Нанта» Маттис Эблин. На 47-й минуте Кельвин Амиан Аду удвоил преимущество хозяев поля. На 52-й минуте форвард «Монако» Брель Эмболо отыграл один гол, а на 60-й минуте Мохамед Салису сравнял счёт.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропускал этот матч из-за травмы.

«Нант» идёт на 14-м месте (16 очков), «Монако» занимает 3-е место (31 очко).