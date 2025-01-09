«Тоттенхэм» одержал победу над «Ливерпулем» в первом матче 1/2 Кубка Лиги

«Тоттенхэм» обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/2 финала Кубка Английской Лиги (1:0).
Гол на 86-й минуте забил Лукас Бергуолл.
Ответная игра пройдёт 6 февраля.
«Тоттенхэм» обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/2 финала Кубка Английской Лиги (1:0).
Гол на 86-й минуте забил Лукас Бергуолл.
Ответная игра пройдёт 6 февраля.
Конечно, можно вспомнить комичный момент вратаря Ливера на 55мин., или убойный вынос с ленточки ворот ТХ на 69мин., но это всё эпизоды, а вот цельной игры у Ливера я не увидел. Да, был момент у Дарвина в конце игры, но такой же убойный момент был и у ТХ в начале. На мой взгляд, всё очевидно и честно. Тренер ТХ сделал выводы, после недавнего разгрома, сыграл максимально прагматично и победил.
А вот Ливер и его Салах огорчают... Египтянин, уже которую игру играет блекло и не по лидерски. Впрочем, как и вся его команда, которая, явно сбавила обороты и не похожа на тот Ливер в начале сезона. Теперь ответка, которая обещает ТХ очень непростой матч. А пока- с победой ТХ ,не самой яркой, но чисто тренерской!!!
Конечно, можно вспомнить комичный момент вратаря Ливера на 55мин., или убойный вынос с ленточки ворот ТХ на 69мин., но это всё эпизоды, а вот цельной игры у Ливера я не увидел. Да, был момент у Дарвина в конце игры, но такой же убойный момент был и у ТХ в начале. На мой взгляд, всё очевидно и честно. Тренер ТХ сделал выводы, после недавнего разгрома, сыграл максимально прагматично и победил.
А вот Ливер и его Салах огорчают... Египтянин, уже которую игру играет блекло и не по лидерски. Впрочем, как и вся его команда, которая, явно сбавила обороты и не похожа на тот Ливер в начале сезона. Теперь ответка, которая обещает ТХ очень непростой матч. А пока- с победой ТХ ,не самой яркой, но чисто тренерской!!!
В позиционке напрочь куда то пропала быстрая игра в пас, ну а точность передач от "битлов" - это какая то отдельная футбольная дикость. Куда, кому и как сегодня Мерсисайд мячик пинал, даже в самом страшном сне для Ливера не снилось. Команда будто одичала.
Цимикас..., этот футбольный якорь вабче как пятое колесо в телеге: ни пас отдать, не обыграться, не навесить, ни обострить. Полный Зеро.
Диаз потерял как в скорости, так и в дриблинге. Глаза чумовые от него прежнего в поле... и только.
Салах сегодня как в той песне про околицу возле двора - не в теме полной Фараон.
Алиссон - косячник и ротозей, которому давно надо искать замену. Слот ещё с ним хлебнёт в этом сезоне стопудово.
Один Ваня Дейк марку держит, но его одного даже на приличный пе*дол в адрес своих не хватало...
P.S. Провальный во всех смыслах матч для Ливерпуля, оставляющий много вопросов по его претендентству на титул в АПЛ и доминацию в ЛЧ.
В позиционке напрочь куда то пропала быстрая игра в пас, ну а точность передач от "битлов" - это какая то отдельная футбольная дикость. Куда, кому и как сегодня Мерсисайд мячик пинал, даже в самом страшном сне для Ливера не снилось. Команда будто одичала.
Цимикас..., этот футбольный якорь вабче как пятое колесо в телеге: ни пас отдать, не обыграться, не навесить, ни обострить. Полный Зеро.
Диаз потерял как в скорости, так и в дриблинге. Глаза чумовые от него прежнего в поле... и только.
Салах сегодня как в той песне про околицу возле двора - не в теме полной Фараон.
Алиссон - косячник и ротозей, которому давно надо искать замену. Слот ещё с ним хлебнёт в этом сезоне стопудово.
Один Ваня Дейк марку держит, но его одного даже на приличный пе*дол в адрес своих не хватало...
P.S. Провальный во всех смыслах матч для Ливерпуля, оставляющий много вопросов по его претендентству на титул в АПЛ и доминацию в ЛЧ.