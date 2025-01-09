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«Тоттенхэм» одержал победу над «Ливерпулем» в первом матче 1/2 Кубка Лиги

сегодня, 01:05
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Тоттенхэм» обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/2 финала Кубка Английской Лиги (1:0).

Гол на 86-й минуте забил Лукас Бергуолл.

Ответная игра пройдёт 6 февраля.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 17:28
Жаль...(((
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:23
Нет, к сожалению.
Он как то заходил, обронил комментарий и ушёл по английски...)
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 17:21
Не скромничай!!!
Кто цены себе не знает, тот всегда продешевит!!!
Олег, ты с Назбеком на связи?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:20
Отредактируй пожалуйста, с Великими я и рядом не дышал))
Не ставь меня в "красную рожу")
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 17:19
Обещаю и жду продолжения!!!
Я ведь тоже стихи писал. Правда, это не здесь. Понимаешь?)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:16
Витя!
Просьба, если скопипастил никуда не выставляй.
Пост свой отредактируй на футбольную тему.
Это сырое, буду "дорабатывать"...
Capral
Capral ответ Шуnя771 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 17:14
Твои стихи?!
Если твои- Есенин отдыхает, а Александр Сергеич нервно закурил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так у тебя, оказывается не только литературный талант, но и поэтический!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Олег, я- в диком Восторге!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:12, ред.
Прочел за Кубки?
Это из инета.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:09, ред.
Ответная игра не за горами.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:09
Советская Классика!!!!!! Много раз пересматривал, Лёня- неповторим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 17:08
да
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:07, ред.
Ты здесь, если зайдёшь дай знать и не уходи.
есть футбольная, настоящая тема.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 17:06
Так я давно её прочел и написал тебе восторженный отклик!!!)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:06
...да, свой идеал Я на вечно нашёл...!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:05
Мну тоже за Реал топит.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:04
Прочёл футбольную тему....)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:01, ред.
Реал хороший клуб, но Спартак лучше!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 16:58
Вот незря, ты- болельщик Великого Реала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Аплодирую стоя, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:45, ред.
...снимаю шляпу, пред трактатом нижеписанным ! ...Участвуя в Соккере за год столько не написал!!! Парень Я простой, не лукавя, всю жизнь в первую очередь интересовало кто чемпион Страны,
которой интересуюсь, понимая это длительный этап и заслуженная
победа! А кубок, во первых рулетка,во вторых ,для кого то просто отдушина,не получилось в чемпе,авось здесь срастётся....Как то так!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 15:41
Посмотрим, посмотрим...
Как говорил Бонапарт: "Кто не рискует, тот"... ну и дальше по тексту.)))
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 15:39, ред.
УБЕДИЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всего этого я не знал и не догадывался... Спасибо, Олег- это многое меняет.
Я всегда подозревал, что у тебя писательский талант ждет своего часа- в недрах твоей души...)))))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:54, ред.
Мои (и не только)), не! безошибочные, соображения по вопросу "важности" Кубков Лиги и Англии.

1. Победитель Кубка Английской футбольной лиги получает право участвовать в розыгрыше Лиги конференций (до сезона 2020/21 — Лиги Европы), если он не добился этого права другим путём.
Если победитель сыграет в Лиге чемпионов или Лиге Европы, путёвка в Лигу конференций переходит команде из числа тех, кто ещё не участвует ни в одном из еврокубков, но финишировал в Премьер-лиге выше своих конкурентов.
Кроме того, победители Кубка Лиги получают призовые в размере 100 000 фунтов стерлингов, а занявшие второе место — 50 000 фунтов стерлингов. 2
Также победителю вручается Кубок EFL стоимостью около 20 000 фунтов стерлингов.

2. Победитель Кубка Англии получает следующие призы:

Трофей. После завершения финального матча команда-победитель награждается трофеем, известным как «Кубок Англии», и сохраняет за собой этот трофей до финала следующего года.
Путевку в групповой этап Лиги Европы следующего сезона. Однако их результат в Премьер-лиге также может повлиять на сценарий квалификации. Если обладатели Кубка Англии финишируют в первой четвёрке, тем самым квалифицируясь в Лигу чемпионов УЕФА, или пятыми, что даёт им право на участие в Лиге Европы, то место в квалификации Лиги Европы, предложенное обладателю Кубка Англии, будет передано команде Премьер-лиги, занявшей следующую по рейтингу позицию.
Финансовые призовые. Например, победители Кубка Англии 2024 года получат 2 миллиона фунтов стерлингов (2,42 миллиона долларов), а занявшие второе место — 1 млн фунтов стерлингов (1,21 млн долларов).

Далее...

Разница между Кубком Англии и Кубком Английской лиги (кроме вышерассмотренного) заключается ещё в следующем:
В Кубке Англии участвуют команды всех уровней английской футбольной пирамиды, от Премьер-лиги до низших дивизионов. В нём могут играть как профессиональные, так и любительские клубы.
В Кубке Английской лиги участвуют команды четырёх высших дивизионов чемпионата Англии: Премьер-лиги и трёх дивизионов Английской футбольной лиги. Число участников ограничено 92 клубами: 20 представляют Премьер-лигу, а ещё 72 — три дивизиона Английской футбольной лиги.
Таким образом, Кубок Англии считается более престижным, так как в нём участвуют больше команд, в то время как в Кубке Английской лиги — только команды из высших дивизионов.

Вывод по отношению к нашим "героям" напрашивается сам...
Ливерпуль идёт на первом месте. (1-4 - Лига Чемпионов)
Их вчерашние оппоненты на... 12 с 24 баллами..., т.е до групповой стадии ЛЕ 11 баллов... Это НЕРЕАЛЬНО, а вот взять Кубок Лиги и... мечты сбываются.

Есть травмы игроков, цели в чемпионате и Кубке Англии..., будет ли Ливерпуль ложиться костьми в турнире который ему кроме Кубка и грошей ничего не дает...
Сомневаюсь...
Время покажет, пока вчерашняя игра говорит об обратном.

(Не претендую на...)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:20
..вот так шампусик и уходит к смельчикам!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 14:18
Смотри, не прогадай...)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:16
...а Я в тайне на птичек сорочек как поставлю, всё ...!!!
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:00
Я не в курсе всей значимости и важности всех английских турниров, но не сомневаюсь, что для такой команды как Ливерпуль нет понятия первостепенный или второстепенный турнир. Посмотрим...)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:50
Не факт...
По большому счёту Кубок Лиги им зачем?
А вот Кубок Англии другое дело....
Рубилово в виде 3 раунда начинается...)
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 13:37, ред.
Вот и я об этом!!!)))
Но думаю, Ливер точно отыграется, а Арсенал достойно сыграет ответку.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:38
...безусловно два Мастер Класса от НьюКасла и Тоттенхэма , как спокойно,размеренно на контрах играть в свою игру с так называемыми Лидерами АПЛ....!!!
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 11:27
Привет, Олег!!!
Я думаю, Ливер выиграет дома.
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