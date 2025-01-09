«Реал» разгромил «Мальорку» и вышел в финал Суперкубка Испании

«Реал» обыграл «Мальорку» (3:0) в полуфинале Суперкубка Испании.
Счёт в игре на 63-й минуте открыл полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. В дополнительное ко второму тайму время защитник «Мальорки» Мартин Вальент отправил мяч в свои ворота, а спустя две минуты Родриго Силва забил третий гол.
В финале Суперкубка Испании «Реала» сыграет против «Барселоны».
Какие то ватные сегодня были "бланкос": как бомбовозы - медленно проходили среднюю линию, с плохим обыгрышем полузащиты и нападения.
Вини чрезмерно тянул одеяло на себя - его супер слалом на 77-й минуте закончился пшиком, когда после обыгрыша троих островитян бразил не отдал на Мбаппе, запустив снаряд в космос, угробив тем самым пару тройку голубей над стадионом Джадды.
Кто понравился, так это Васкес, который обрёл вторую молодость, Родриго, Беллингем и Диас. Остальные сыграли ниже среднего (оч. слабо)
P.S. Если Реал 12-го выйдет на матч с Барсой в таком же полуразобранном состоянии, то огребёт от каталонцев по полной программе, - Барселона вчера была на порядок сильней, мобильней и интересней.
Какие то ватные сегодня были "бланкос": как бомбовозы - медленно проходили среднюю линию, с плохим обыгрышем полузащиты и нападения.
Вини чрезмерно тянул одеяло на себя - его супер слалом на 77-й минуте закончился пшиком, когда после обыгрыша троих островитян бразил не отдал на Мбаппе, запустив снаряд в космос, угробив тем самым пару тройку голубей над стадионом Джадды.
Кто понравился, так это Васкес, который обрёл вторую молодость, Родриго, Беллингем и Диас. Остальные сыграли ниже среднего (оч. слабо)
P.S. Если Реал 12-го выйдет на матч с Барсой в таком же полуразобранном состоянии, то огребёт от каталонцев по полной программе, - Барселона вчера была на порядок сильней, мобильней и интересней.