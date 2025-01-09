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«Реал» разгромил «Мальорку» и вышел в финал Суперкубка Испании

вчера, 23:56
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 0Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)МальоркаМатч завершен

«Реал» обыграл «Мальорку» (3:0) в полуфинале Суперкубка Испании.

Счёт в игре на 63-й минуте открыл полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. В дополнительное ко второму тайму время защитник «Мальорки» Мартин Вальент отправил мяч в свои ворота, а спустя две минуты Родриго Силва забил третий гол.

В финале Суперкубка Испании «Реала» сыграет против «Барселоны».

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 09:11
Перед матчем глянул расклад и увидел, что стартовый состав Реала 1 млрд, а Мальорки 40 млн. Подумал, будет разгром. Глянул сегодня обзор. Вялая игра, хотя счет разгромный. Ну и пустые места были. Когда играли в Испании, такого не было.
shur
shur ответ monah-10 (раскрыть)
сегодня в 09:07, ред.
...не а ,самый адекватный чел - это зритель!!! Вот кому Реал не безразличен!!!
monah-10
monah-10
сегодня в 08:52
Сугубо личное мнение по этой игре. Про Реал, это разве королевский клуб, более грязной и симулянтской игры от них ни видел, Винни вообще играть в футбол вышел или что это было.... Да мы привыкли уже с тем что от штиля даже футболеры падают, но это уже перебор, ощущения что вся команда с дикого похмелья, на ногах стоять никто не может, исключение Мбаппе, хоть этот типчик еще тот, но он и Куртуа наверное единственные кто были адекватными.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:13
А разве были ещё какие-то другие варианты !?!))
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 07:29
Финал буду смотреть с большим удовольствием!
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 06:26
Реал с победой! Играть с Мадридом лучше, интереснее, чем с Мальоркой! Удачи Барсе!
wq9astxjuwga
wq9astxjuwga
сегодня в 05:27
Здесь всё обошлось без сюрпризов
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 02:04
"... В АПЛ на эти мелочи даже не обращают внимания..."

))) Да ты чё ??!!
АПЛ - первая, кто воет и скулит по части системных перегрузок организма спортсмена-футболиста. Гвардиола/Клопп уж как 2 года назад об этом трубили во все концы.
Capral
Capral ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 01:43
Потому что у Кокорина нет такого таланта. В этом случае, унитаз не поможет...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 01:42
Мимо кассы, Мага.))
Я за Барселону в финале топлю, ибо они интереснее и эстетичнее Реала футбол ныне показывают.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:33
Ветка зачётная!
Но Морфей зовёт в объятья))
Всех королевичей с победой...
Кто топил за островитян - уважуха!
Всем мира и добра!
Откланяюсь)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 01:32, ред.
Ты приводишь не факты, а голые цифры, которые с футбольными реалиями и событиями в СА, в разрезе физиологии и восстановления биомеханики игрока абсолютно не коррелируются.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:23, ред.
Отличный ответ с вашей стороны: " Ты не в теме". Я привожу факты, а мне в ответ про разжёвывание. Так отвечают, когда нечего сказать по существу.
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 01:19
Если бы в финале их не ждала Барселона, то они бы писали: "Провели тренировку", как обычно они любят с пафосом. Но теперь им нужно больше времени на восстановление. То есть не им, а Реалу.
Вот как меняется у них настроение, когда впереди маячит Барселона.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 01:17, ред.
Так понимаю, что ты не в теме.
Я тебе ответил ниже... Смысла дальше разжёвывать не вижу.
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:13
Унитаз и у Кокорина золотой, но он как видно не помогает)
Del_Rio
Del_Rio
сегодня в 01:12
Капрал.
Сколько можно писать про потерю в Атлетике трех ведущих игроков??? Ты даже не знаешь их имён. Все эти три игрока ушли на понижение. О каких потерях идет речь??? Бильбао расстался с ними без сожаления.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:11
У Мальорки не было вариантов...
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:10
Да что вы прицепились к суткам? Надо создать идеальнейшие условия для Реала? Или это уже отмазка в случае поражения для Мадрида?)
В АПЛ на эти мелочи даже не обращают внимания.
Capral
Capral ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 01:10
Ему не нужен горшок, у него золотой унитаз.)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:09, ред.
Почему же двое суток ? Финал в 22-ОО, на восстановление, таким образом, - 2 суток 22 часа. Вы не правы.
Capral
Capral
сегодня в 01:07
Человек, конкретно не понимает, что даже, сыграв в пол-силы, это тоже потеря энергии, которую надо восполнить, а для этого нужно время, и все супер-современные методы востановления здесь бессильны. Человеческий организма не способен так быстро перестраиваться.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 01:05, ред.
))) Я тебя понял: по факту суток 2-е, но нужно 3-е. Вывод простой: 2 = 3.

Да даже если бы и было 3-е суток... Трое суток - это минимум на восстановление, при условии полного соблюдения режима питания, отдыха, физиотерапии и сна. Ну и какой там нахрен режим, если кроме футбола на этом турнире в СА есть ещё и корпоративная часть по развлекухе местных в чалме ? Презентации , фото и вью с местными организаторами ... их роднёй, любимыми, кошками/собаками/лошадьми... Иль ты реально думаешь, что Реал туда только мячик попинать приехал ?!

Бабки..., бабки клубы гребут в СА огромные, которые отрабатывать надо НЕ ТОЛЬКО НА ПОЛЕ !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:00
Трое суток при современных методах реабилитации вполне достаточно, чтобы подойти к финалу во всеоружии. Тем более, что "Реал" играл сегодня в пол-силы, приложив ровно столько усилий для победы, сколько было необходимо.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:57
Этот матч к финалу имеет прямое отношение.
Реалу играть с Барселоной ч/з 2-е неполных суток. Ты вообще хоть отдалённое представление имеешь по части времени на восстановление игрока ? Думаю что не имеешь, раз такое пишешь.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:55
А что, Сенатов результат Милана угадал, возможно и с Реалом окажется прав. Ну, Дай БОГ!!!
амурец
амурец
сегодня в 00:53
Реал с победой
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:53
Как ни странно, смотрел. И никакого отношения этот матч к финалу не имеет. ТАМ будет у "Реала" совсем другой настрой, и другая игра. Если вы могли заметить, я в своём комментарии сделал акцент на вашем постскриптуме, а не на матче в целом.
Agamaga_05
Agamaga_05
сегодня в 00:52
Для Барселоны нет больше радости получить в финале Реал. Мы этого ждали! Мы это получили!
Пожелаю Барселоне красивой победы над Мадридом!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:48, ред.
))
Посмотри для начала матч, Юра. Рекомендую.

А потом про мой P.S. поговорим. Хотя нужда у тебя, думаю, в этом Уже отпадёт.
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