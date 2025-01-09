«Реал» разгромил «Мальорку» и вышел в финал Суперкубка Испании

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вчера, 23:56

«Реал» обыграл «Мальорку» (3:0) в полуфинале Суперкубка Испании.

Счёт в игре на 63-й минуте открыл полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. В дополнительное ко второму тайму время защитник «Мальорки» Мартин Вальент отправил мяч в свои ворота, а спустя две минуты Родриго Силва забил третий гол.

В финале Суперкубка Испании «Реала» сыграет против «Барселоны».