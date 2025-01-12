Стало известно, с какими командами сыграет «Ахмат» на первом сборе

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вчера, 16:15

На первом учебно-тренировочном сборе в Анталье «Ахмат» проведёт три контрольных матча. 16 января грозненцы сыграют с «Нови Пазар». 21 января с «Войводиной». Заключительной станет игра против «Славии» из Софии 22 января.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» подпишет лучшего бомбардира чемпионата Парагвая.