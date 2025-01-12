Стало известно, с какими командами сыграет «Ахмат» на первом сборе

На первом учебно-тренировочном сборе в Анталье «Ахмат» проведёт три контрольных матча. 16 января грозненцы сыграют с «Нови Пазар». 21 января с «Войводиной». Заключительной станет игра против «Славии» из Софии 22 января.
Ранее сообщалось, что «Ахмат» подпишет лучшего бомбардира чемпионата Парагвая.
вдруг в сербских командах найдется игрок уровня Богосавца.
надежные защитники не помешали бы Ахмату, ибо оборона самое слабое звено в команде.
вдруг в сербских командах найдется игрок уровня Богосавца.
надежные защитники не помешали бы Ахмату, ибо оборона самое слабое звено в команде.