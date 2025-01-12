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Стало известно, с какими командами сыграет «Ахмат» на первом сборе

вчера, 16:15

На первом учебно-тренировочном сборе в Анталье «Ахмат» проведёт три контрольных матча. 16 января грозненцы сыграют с «Нови Пазар». 21 января с «Войводиной». Заключительной станет игра против «Славии» из Софии 22 января.

Стало известно, с какими командами сыграет «Ахмат» на первом сборе

Ранее сообщалось, что «Ахмат» подпишет лучшего бомбардира чемпионата Парагвая.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:07, ред.
отличные спарринг матчи.
вдруг в сербских командах найдется игрок уровня Богосавца.
надежные защитники не помешали бы Ахмату, ибо оборона самое слабое звено в команде.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:23
Зачем нам нужны такие подробности?
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:31
Спарринг партнёры для Ахмата - самое то .
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