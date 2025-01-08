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В Беларуси сообщили, что договорились о проведении матча с Россией

сегодня, 14:18

Председатель Белорусской федерации футбола Николай Шерстнёв сообщил, что Белорусская федерация футбола и Российский футбольный союз договорились о проведении товарищеского матча мужских сборных.

Такая договорённость есть, она подтверждена обоюдно. Планируется сыграть в Белоруси, в Минске, на новом национальном стадионе. Игра должна пройти, как обычно бывает, во время международной европейской паузы.

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Россия  Беларусь
Источник: tass.ru
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Все комментарии
smtrfrq2m7dd
smtrfrq2m7dd
сегодня в 15:35
Круто., давно этот поединок жду, можно делать до 14 замен по ходу поединка,все вызванные игроки в составы сборных команд получат игровое время. Голы будут,зрители увидят красивые комбинации,сейвы вратарей,судейских ошибок почти не будет,и конечно зрители поприветсвуют гланых тренеров.
P.S. На матч прибудут главы государств и их жены.
Аншлаг на матч гарантирован
shlomo
shlomo
сегодня в 14:53
Смотрите-ка, не обманули, европейскую сборную подогнали в 2025 м..... ну а на мой не профессиональный взгляд, лучше б сделали серию игр Россия 1-Россия 2, типа команда Карпина команда Семака, игроков выбирали по формату драфта..... Думаю было бы куда интереснее....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:19
Ну вот это похоже на правду, а то про Венгрию что-то говорят)
Гость
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