В Беларуси сообщили, что договорились о проведении матча с Россией

Председатель Белорусской федерации футбола Николай Шерстнёв сообщил, что Белорусская федерация футбола и Российский футбольный союз договорились о проведении товарищеского матча мужских сборных.

Такая договорённость есть, она подтверждена обоюдно. Планируется сыграть в Белоруси, в Минске, на новом национальном стадионе. Игра должна пройти, как обычно бывает, во время международной европейской паузы.