Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Виллиан Роша вернулся в Россию

вчера, 13:23

В футбольном агентстве Sferico Sports, представляющим интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, сообщили, что игрок будет готовится ко второй части сезона в составе «армейского» клуба.

Виллиан уже в России, он хорошо отдохнул и полон сил на вторую часть сезона с ЦСКА.

Напомним, 29-летний центральный защитник выступает за «красно-синих» с сентября 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне Роша провёл 14 матчей в РПЛ (2 ассиста, 2 жёлтых и красная карточки) и 5 матчей в Кубке России (ассист и 3 жёлтых карточки). Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Роша может покинуть ЦСКА.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Игрок «Оренбурга» Перес не прибыл на медосмотр команды
10 января
Официально«Факел» объявил соперников и даты матчей на зимние сборы
09 января
В Беларуси сообщили, что договорились о проведении матча с Россией
08 января
«Спартак» планирует взять на зимние сборы 8 игроков резервной команды
03 января
Официально«Крылья Советов» сыграют с сербской командой
26 декабря 2024
Официально«Крылья Советов» назвали первого соперника на зимних сборах
24 декабря 2024
Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:29
Хорошая новость.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 