Виллиан Роша вернулся в Россию

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вчера, 13:23

В футбольном агентстве Sferico Sports, представляющим интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, сообщили, что игрок будет готовится ко второй части сезона в составе «армейского» клуба.

Виллиан уже в России, он хорошо отдохнул и полон сил на вторую часть сезона с ЦСКА .

Напомним, 29-летний центральный защитник выступает за «красно-синих» с сентября 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне Роша провёл 14 матчей в РПЛ (2 ассиста, 2 жёлтых и красная карточки) и 5 матчей в Кубке России (ассист и 3 жёлтых карточки). Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 6 миллионов евро.