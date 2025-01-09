«Факел» объявил соперников и даты матчей на зимние сборы

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вчера, 13:11

Определены соперники и даты матчей воронежского «Факела» на зимние сборы в Турции.

Воронежская команда планирует провести на сборах в Турции девять спаррингов. Два на первом сборе, четыре – на втором и три – на третьем.