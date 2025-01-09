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«Факел» объявил соперников и даты матчей на зимние сборы

вчера, 13:11

Определены соперники и даты матчей воронежского «Факела» на зимние сборы в Турции.

Воронежская команда планирует провести на сборах в Турции девять спаррингов. Два на первом сборе, четыре – на втором и три – на третьем.

17 января. «Факел» — «Спартак» Субботица (Сербия);
22 января. «Факел» — «Железничар» (Босния и Герцеговина);
29 января. «Факел» — «Динамо» Махачкала;
1 февраля. «Факел» — «Пари НН» (два матча в один день);
6 февраля. «Факел» — «Торпедо»;
13 февраля. «Факел» — «Насаф» (Узбекистан);
17 февраля. «Факел» — ЦСКА;
21 февраля. «Факел» — «Арсенал» Тула.

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h8659d4pjqyj
вчера в 13:51
На Лигу Конференций пожалуй список тянет.
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