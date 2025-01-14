«Арсенал» купит Субименди у «Реала Сосьедад» за 60 млн евро

1736857835

вчера, 15:30

Полузащитник «Реала Сосьедад» присоединится к лондонскому «Арсеналу» по окончании сезона.

«Канониры» активируют пункт об отступных в размере 60 млн евро.

Переговоры находятся на продвинутой стадии. Источники заявляют, что сделка уже практически заключена.

Отмечается, что «Арсенал» хотел бы видеть Субименди в составе уже сейчас, но «Реал Сосьедад» настоял на том, чтобы хавбек остался в своей нынешней команде до конца сезона.