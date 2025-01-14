Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Арсенал» купит Субименди у «Реала Сосьедад» за 60 млн евро

вчера, 15:30

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди присоединится к лондонскому «Арсеналу» по окончании сезона.

«Канониры» активируют пункт об отступных в размере 60 млн евро.

Переговоры находятся на продвинутой стадии. Источники заявляют, что сделка уже практически заключена.

Отмечается, что «Арсенал» хотел бы видеть Субименди в составе уже сейчас, но «Реал Сосьедад» настоял на том, чтобы хавбек остался в своей нынешней команде до конца сезона.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Челси» установил цену за Нкунку для «Баварии»
Вчера, 15:24
Лапорта прокомментировал слухи об интересе «Ювентуса» к Араухо
Вчера, 15:14
В «Баварии» отреагировали на слухи об интересе «Челси» к Матису Телю
Вчера, 14:55
СлухиПолузащитник «Милана» Окафор провалил медосмотр и не перейдёт в «Лейпциг»
Вчера, 14:19
Бителло не прилетел на сборы «Динамо» из-за переговоров с «Ботафого»
Вчера, 14:14
Артета подтвердил, что «Арсенал» будет делать трансферы в январе
Вчера, 13:29
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:24
Прям гром среди ясного неба! Летом отказал Арсеналу, практически перешел в Ливерпуль, но в последний момент отказался, после травмы Родри, его активно сватали в Сити, далее в одном из интервью он заявил, что зотел бы поработать с Хаби Алонсо, а сегодня бум, и он дал согласие на переход в Арсенал!) Давайте подождем до лета, может он в Барсу уйдет или еще куда)))
А если всё же перейдет в Арсенал, то у нас будет одна из лучших связок в полузащите Субименди/Райс/Эдегор и при желании можно Райса на Мерино поменять, т.к Субименди и Мерино хорошо играли вместе в Сосьедаде
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 18:59
Что за сказки? Новогодние?
cah27nfur8pq
cah27nfur8pq
вчера в 17:55
Рано ещё говорить о покупке, вдруг кто-то его перекупит,с Арсеналом уже такое случалось
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:35
Перекушал паэльи штоле?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 