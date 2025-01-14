«Арсенал» купит Субименди у «Реала Сосьедад» за 60 млн евро

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди присоединится к лондонскому «Арсеналу» по окончании сезона.
«Канониры» активируют пункт об отступных в размере 60 млн евро.
Переговоры находятся на продвинутой стадии. Источники заявляют, что сделка уже практически заключена.
Отмечается, что «Арсенал» хотел бы видеть Субименди в составе уже сейчас, но «Реал Сосьедад» настоял на том, чтобы хавбек остался в своей нынешней команде до конца сезона.
А если всё же перейдет в Арсенал, то у нас будет одна из лучших связок в полузащите Субименди/Райс/Эдегор и при желании можно Райса на Мерино поменять, т.к Субименди и Мерино хорошо играли вместе в Сосьедаде
А если всё же перейдет в Арсенал, то у нас будет одна из лучших связок в полузащите Субименди/Райс/Эдегор и при желании можно Райса на Мерино поменять, т.к Субименди и Мерино хорошо играли вместе в Сосьедаде