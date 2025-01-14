В «Баварии» отреагировали на слухи об интересе «Челси» к Матису Телю

Директор «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал слухи об интересе «Челси» к нападающему мюнхенцев Матису Телю.
Матис — большой талант, и он должен сыграть для нас важную роль. Наша ясная цель — чтобы Матис совершил свой прорыв с нами. Конечно, если игрок недоволен, мы можем поговорить об этом. Но мы очень довольны им.
Челси вроде предложил включить в сделку Нкунку.
Нкунку знает Бундеслигу, мощная игра за РБ Лейпциг. но это в прошлом.
понятно, что Челси хочет убрать его из состава, так как Нкунку за Челси ничего не показал. а зарплату большая.
и все равно непонятно, зачем Челси Матис Тиль?
лондонцам необходим забивной нап, а не какой то непонятный сопляк.
Баварии нужен центрофорвард. и это не Нкунку.
Челси вроде предложил включить в сделку Нкунку.
Нкунку знает Бундеслигу, мощная игра за РБ Лейпциг. но это в прошлом.
понятно, что Челси хочет убрать его из состава, так как Нкунку за Челси ничего не показал. а зарплату большая.
и все равно непонятно, зачем Челси Матис Тиль?
лондонцам необходим забивной нап, а не какой то непонятный сопляк.
Баварии нужен центрофорвард. и это не Нкунку.