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В «Баварии» отреагировали на слухи об интересе «Челси» к Матису Телю

вчера, 14:55

Директор «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал слухи об интересе «Челси» к нападающему мюнхенцев Матису Телю.

Матис — большой талант, и он должен сыграть для нас важную роль. Наша ясная цель — чтобы Матис совершил свой прорыв с нами. Конечно, если игрок недоволен, мы можем поговорить об этом. Но мы очень довольны им.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:30
Тиль слишком сырой для Баварии, и неизвестно, что будет через год два.
Челси вроде предложил включить в сделку Нкунку.
Нкунку знает Бундеслигу, мощная игра за РБ Лейпциг. но это в прошлом.
понятно, что Челси хочет убрать его из состава, так как Нкунку за Челси ничего не показал. а зарплату большая.
и все равно непонятно, зачем Челси Матис Тиль?
лондонцам необходим забивной нап, а не какой то непонятный сопляк.
Баварии нужен центрофорвард. и это не Нкунку.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:22
За большие деньги его отдадут без этих разговоров. Считаю, что у Баварии нет чёткой стратегии развития клуба. Деньги у Мюнхенского клуба есть и деньги немалые. Так зачем же тратить их на дорогих иностранцев. Делать ставку на них ошибка. Мое мнение подтверждено последними результатами Баварии. Не годится, когда в основном составе ведущего клуба Германии выходят только трое игроков с немецкими паспортами.
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