В «Баварии» отреагировали на слухи об интересе «Челси» к Матису Телю

Директор «Баварии» прокомментировал слухи об интересе «Челси» к нападающему мюнхенцев .

Матис — большой талант, и он должен сыграть для нас важную роль. Наша ясная цель — чтобы Матис совершил свой прорыв с нами. Конечно, если игрок недоволен, мы можем поговорить об этом. Но мы очень довольны им.