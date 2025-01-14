Бителло не прилетел на сборы «Динамо» из-за переговоров с «Ботафого»

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вчера, 14:14

В понедельник футболисты московского «Динамо» вышли из отпуска и начали проходить медосмотр.

Главный врач команды Александр Родионов заявил, что бразильский полузащитник присоединится к команде позже.

Игрок ведет переговоры с «Ботафого» и решил остаться в Бразилии.

Южноамериканский клуб готовит новое предложение о трансфере – ранее «Динамо» отклонило предложения на 10 и 13 млн евро.

В бразильском клубе переговоры считают сложными, но важным пунктом в них является желание игрока вернуться на родину.