Бителло не прилетел на сборы «Динамо» из-за переговоров с «Ботафого»

В понедельник футболисты московского «Динамо» вышли из отпуска и начали проходить медосмотр.
Главный врач команды Александр Родионов заявил, что бразильский полузащитник Бителло присоединится к команде позже.
Игрок ведет переговоры с «Ботафого» и решил остаться в Бразилии.
Южноамериканский клуб готовит новое предложение о трансфере – ранее «Динамо» отклонило предложения на 10 и 13 млн евро.
В бразильском клубе переговоры считают сложными, но важным пунктом в них является желание игрока вернуться на родину.