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Эвра: «Мбаппе недотягивает и до лодыжки Папена»

15 января 2025, 16:35

Бывший игрок сборной Франции Патрис Эвра считает, что Килиан Мбаппе не входит в число лучших игроков мира.

Вы говорите, что он лучший или один из лучших в мире, но я считаю, что он недотягивает и до лодыжки Папена. И никогда не сравнивайте Мбаппе с Тьерри Анри. Давайте никогда больше не делать таких сравнений. Вы создали этот продукт. По-моему, он слишком много говорит, но когда вы говорите о лучшем игроке мира, ребята… Вы видели игру Тьерри Анри? Вы ставите на пьедестал людей, которым на нем не место.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
16 января в 08:02
Помню игру Папена за Марсель 👍
ABir
ABir
15 января в 21:56
Хара: во времена моей молодости все было лучше и красивей …
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
15 января в 21:08
    R. Carlos
    R. Carlos
    15 января в 20:15
    Анри с Мбаппе ещё можно сравнивать
    Но Паппена нет
    Другой был футбол другие требования по тактике и физ подготовке
    Другие бутсы другой мяч
    Он раньше во временя Пеле вообще скорее овальный был как в регби нежели в виде шара
    А когда намокал в дождь вообще другим становился
    Но с Эвра согласен
    Анри намного круче играл
    Возможно Мбаппе ещё раскроется в Реале или АПЛ как Анри
    Он слушая советы алчной родни совсем мог загубить свою карьеру оставшись в ПСЖ
    Guankin
    Guankin ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    15 января в 18:57
    Мбаппе вполне себе топ и на уровне в сравнении с игроками прошлого. Конечно же мы выносим за скобки Лео и Криша.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    15 января в 18:53
    у Мбаппе свои сильные качества.
    но...если бы в 2017 глядя на 18 летнего Мбаппе играющего за Монако
    у нас спросили, сколько у него будет ЗМ к 26 годам, что бы мы ответили?
    это семья совершила большую ошибку с переходом в ПСЖ.
    но мы знаем, Мбаппе уже много добился.
    он чемпион мира. не хватает только победы в ЛЧ и Золотого мяча.
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    15 января в 18:28, ред.
    Если посмотреть сейчас в записи игру из 90-х, даже финал ЛЧ, то в сравнение с нынешней "картинкой" это будет выглядеть как первая игра ФИФА по сравнению с последней. Нельзя сравнивать футболистов разных поколений, слишком разные вводные. Мбаппе может даже в ворота тем мячом, которым играл Пеле, не попал бы, а Пеле, возможно, в современных бутсах бегать бы не смог.
    Каждому поколению свои герои, сейчас Мбаппе один из лучших.
    Vea
    Vea
    15 января в 17:25
    Бред сравнивать какого-то бегунка с мастером.
    112910415
    112910415
    15 января в 17:08
    ну да, ну да
    Не Э Г О ИС Т
    Не Э Г О ИС Т
    15 января в 17:07
    Ну, Папен настоящий француз..
    shur
    shur ответ Хитрый Лис (раскрыть)
    15 января в 16:53
    ...мудро...!!!
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    15 января в 16:51
    Тут либо перевод кривой и Эвра имел ввиду, что Мбаппе не дотягивает до статуса легенды, с чем я согласен, либо он перегибает палку. Мбаппе точно не лучший игрок мира, но один из.

    Мбаппе не так хорош, тут пиар делает свое дело. 10 лет назад Мбаппе точно не считался бы одним из лучших, но сегодня игроки измельчали. Сегодняшние звезды в подметки не годятся звездам прошлого.
    Comentarios
    Comentarios
    15 января в 16:46
    Много мамы было у мБапе на расслабоне играет
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    15 января в 16:45
    Не видел игру Папена, но, про сравнение с Анри - согласен, там небо и землля: Анри создал эпоху элегантного и эффективного футбола, истинный "француз" в этом виде спорта!
    Мбаппе - истинный нытик в футболе. который, если бы обладал характером, мог бы достичь недостижимых вершин, но, увы! Не верю, что у него это получится
    STVA 1
    STVA 1
    15 января в 16:40
    А ведь он же во многом прав сейчас много больше распиаренных игроков
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    15 января в 16:40
    Папен был крут. Анри тоже. Мбаппе крут Сегодня. А у Эвра климакс + деменция.
    Igo0rek
    Igo0rek
    15 января в 16:36
    Впервые я согласен с этим неадекватом.
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