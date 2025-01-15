Эвра: «Мбаппе недотягивает и до лодыжки Папена»

Бывший игрок сборной Франции Патрис Эвра считает, что Килиан Мбаппе не входит в число лучших игроков мира.
Вы говорите, что он лучший или один из лучших в мире, но я считаю, что он недотягивает и до лодыжки Папена. И никогда не сравнивайте Мбаппе с Тьерри Анри. Давайте никогда больше не делать таких сравнений. Вы создали этот продукт. По-моему, он слишком много говорит, но когда вы говорите о лучшем игроке мира, ребята… Вы видели игру Тьерри Анри? Вы ставите на пьедестал людей, которым на нем не место.
Мбаппе - истинный нытик в футболе. который, если бы обладал характером, мог бы достичь недостижимых вершин, но, увы! Не верю, что у него это получится
Мбаппе - истинный нытик в футболе. который, если бы обладал характером, мог бы достичь недостижимых вершин, но, увы! Не верю, что у него это получится
Мбаппе не так хорош, тут пиар делает свое дело. 10 лет назад Мбаппе точно не считался бы одним из лучших, но сегодня игроки измельчали. Сегодняшние звезды в подметки не годятся звездам прошлого.
Мбаппе не так хорош, тут пиар делает свое дело. 10 лет назад Мбаппе точно не считался бы одним из лучших, но сегодня игроки измельчали. Сегодняшние звезды в подметки не годятся звездам прошлого.
Каждому поколению свои герои, сейчас Мбаппе один из лучших.
Каждому поколению свои герои, сейчас Мбаппе один из лучших.