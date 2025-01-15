Эвра: «Мбаппе недотягивает и до лодыжки Папена»

Бывший игрок сборной Франции считает, что не входит в число лучших игроков мира.

Вы говорите, что он лучший или один из лучших в мире, но я считаю, что он недотягивает и до лодыжки Папена. И никогда не сравнивайте Мбаппе с Тьерри Анри. Давайте никогда больше не делать таких сравнений. Вы создали этот продукт. По-моему, он слишком много говорит, но когда вы говорите о лучшем игроке мира, ребята… Вы видели игру Тьерри Анри? Вы ставите на пьедестал людей, которым на нем не место.