Клопп объяснил, почему решил возглавить футбольный отдел в «Ред Булл»

Глобальный руководитель футбольного отдела в «Ред Булл» рассказал, почему решил присоединиться к компании.

14 января бывший главный тренер «Ливерпуля» был официально представлен в новой должности.

Я хочу помочь людям стать лучше, дать им крылья. Это просто здорово. Я хотел начать всё с чистого листа и взять на себя другую роль. Это возможность сделать это.

Я всегда говорил, что люблю то, что делаю. Но я делал это достаточно часто и провёл в качестве тренера более 1000 игр. Я больше не хотел этим заниматься. Но я никогда не говорил, что больше не буду работать.