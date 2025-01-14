Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнение

Клопп объяснил, почему решил возглавить футбольный отдел в «Ред Булл»

вчера, 21:20

Глобальный руководитель футбольного отдела в «Ред Булл» Юрген Клопп рассказал, почему решил присоединиться к компании.

14 января бывший главный тренер «Ливерпуля» был официально представлен в новой должности.

Я хочу помочь людям стать лучше, дать им крылья. Это просто здорово. Я хотел начать всё с чистого листа и взять на себя другую роль. Это возможность сделать это.

Я всегда говорил, что люблю то, что делаю. Но я делал это достаточно часто и провёл в качестве тренера более 1000 игр. Я больше не хотел этим заниматься. Но я никогда не говорил, что больше не буду работать.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сантуш о Роналду: «Лучший игрок мира — и точка. Он ещё сыграет на ЧМ-2026»
Вчера, 16:31
Лапорта высказался о текущей финансовой ситуации в «Барсе»
Вчера, 13:26
Абаскаль: «30 тысяч рублей — это 3 тысячи евро. На столько я жил в Москве»
Вчера, 13:03
Холанд высказался о серии неудачных результатов «Ман Сити»
Вчера, 12:13
Абаскаль оценил решение Соболева перейти из «Спартака» в «Зенит»
Вчера, 12:00
Абаскаль рассказал, кто ответственен за поездку Промеса на сборы в ОАЭ
Вчера, 10:40
Сортировать
Все комментарии
ugncu7xw5vyp
ugncu7xw5vyp
вчера в 22:30
Спокойная работа лучше нервной, здесь всё ясно
Capral
Capral
вчера в 21:40
Исписался тренер, не хватило новизны в работе и новых творческих идей.
Вот и решил заняться другим делом. Вовремя ушел и правильно сделал. А ведь я об этом говорил еще 4 года назад...
shur
shur
вчера в 21:35, ред.
...по мне так имеет полное право, в АПЛ всегда на нерве,всегда
в напряге,помним его неподельную вспыльчивость, в перемешку с
радостью! Теперь же, Ред Булл окрыляет и убаюкивает...!!!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 21:32
Спасибо большое Юргену за возрождение Ливерпуля!
Успехов и удачи на новом месте работы!
shlomo
shlomo
вчера в 21:26
То есть....нашел теплое место где можно отдохнуть... посмотрим когда захочет поработать...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 