Клопп объяснил, почему решил возглавить футбольный отдел в «Ред Булл»

Глобальный руководитель футбольного отдела в «Ред Булл» Юрген Клопп рассказал, почему решил присоединиться к компании.
14 января бывший главный тренер «Ливерпуля» был официально представлен в новой должности.
Я хочу помочь людям стать лучше, дать им крылья. Это просто здорово. Я хотел начать всё с чистого листа и взять на себя другую роль. Это возможность сделать это.
Я всегда говорил, что люблю то, что делаю. Но я делал это достаточно часто и провёл в качестве тренера более 1000 игр. Я больше не хотел этим заниматься. Но я никогда не говорил, что больше не буду работать.
Вот и решил заняться другим делом. Вовремя ушел и правильно сделал. А ведь я об этом говорил еще 4 года назад...
Вот и решил заняться другим делом. Вовремя ушел и правильно сделал. А ведь я об этом говорил еще 4 года назад...
в напряге,помним его неподельную вспыльчивость, в перемешку с
радостью! Теперь же, Ред Булл окрыляет и убаюкивает...!!!
в напряге,помним его неподельную вспыльчивость, в перемешку с
радостью! Теперь же, Ред Булл окрыляет и убаюкивает...!!!
Успехов и удачи на новом месте работы!
Успехов и удачи на новом месте работы!