Абаскаль: «30 тысяч рублей — это 3 тысячи евро. На столько я жил в Москве»

Бывший тренер «Спартака» ответил на вопрос, мог ли бы он прожить в Москве на 30 000 рублей в месяц.

30 тысяч рублей — это три тысячи евро? Ну да, [у меня выходило] где-то три-четыре тысячи. Но ведь еще и квартира стоит денег. Допустим, аренда — это еще тридцать тысяч. Тогда нужно умножить на два. И все — жизнь удалась!

Кстати, насчет дорогих городов. Я бы назвал таким Базель. В Испании и Греции цены примерно как в Швейцарии. В Москве же есть опции: вести более скромную жизнь и дорогую. Для первого варианта 60 тысяч рублей достаточно.