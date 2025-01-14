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Абаскаль: «30 тысяч рублей — это 3 тысячи евро. На столько я жил в Москве»

вчера, 13:03

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, мог ли бы он прожить в Москве на 30 000 рублей в месяц.

30 тысяч рублей — это три тысячи евро? Ну да, [у меня выходило] где-то три-четыре тысячи. Но ведь еще и квартира стоит денег. Допустим, аренда — это еще тридцать тысяч. Тогда нужно умножить на два. И все — жизнь удалась!

Кстати, насчет дорогих городов. Я бы назвал таким Базель. В Испании и Греции цены примерно как в Швейцарии. В Москве же есть опции: вести более скромную жизнь и дорогую. Для первого варианта 60 тысяч рублей достаточно.

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Все комментарии
True Story
True Story
вчера в 19:21
Абаскаль не только физрук, но еще и клоун)
adekvat
adekvat
вчера в 19:11
Бухгалтер, милый мой бухгалтер....
LevaSamara
LevaSamara
вчера в 18:27
Непонятно кто кого троллит. То ли Абаскаль Россию, то ли журналист Абаскаля.
Vea
Vea
вчера в 17:43
3000 евро это 300000 рублей. Кого ты нае..ть пытаешься?
qecrf63tndac
qecrf63tndac ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:41
он считает, что евро это 10 рублей, такой курс был, когда евро еще не ввели
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:46
На 60 тысяч в Москве особо не проживешь)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:19, ред.
Чтож ему не уточнил никто сколько евро на самом деле 30к рублей) На одном кубанском рисе и гречневой крупе пришлось бы время своё коротать. И по тройке на метро до спортбазы. Изучить бы успел асортимент Магнита и Пятёрочки
NoN141
NoN141
вчера в 15:40
Так 30к рублей или 3к евро?
На 3к евро в месяц в Москве можно жить)
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 15:21
Абаскаль: - Сколько у меня неустойка за увольнение?
Лукойл: - Десять миллионов рублей.
Абаскаль: - Это сколько в долларах?
Лукойл: - Миллион.
Абаскаль: - А неплохо я России заработал.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 14:50, ред.
похоже зарплата у Абасакаля была в евро и ему сразу на кассе бухгалтер предлагала поменять на рубли по 10 за евро )
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 14:31
По курсу Абаскаля китайские продавцы автомобилей сейчас в десять раз поднимут цены. 😐
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 14:09
Надули его с курсом доллара.))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 14:08
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 13:47
    старый абаскаль лучше двух новых.
    пусть он вернется в рпл, чем клубы притащат двух новых идиотов.
    shur
    shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 13:32, ред.
    ...так жизнь в Москве меняется со скоростью света, она дорожает на глазах,мил человек!!! Здесь даже когда деньги считаешь,будь на стрёме,облапошат!!!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 13:29, ред.
    Откуда бы Абаскалю знать о курсе рубля на сегодняшний день? Он и не знает, поэтому говорит о прошедшем времени. Здесь все вопросы надо задавать корреспонденту, который не сказал человеку о сегодняшнем курсе рубля. Необоснованные нападки пользователей, в том числе и ваши, на Гильермо.
    shur
    shur ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 13:28
    ...своевременно заметил,а то на автомате народ проглатывает эту сказку!!!
    LOpp
    LOpp
    вчера в 13:27
    на 30 тысяч рублей ты бы в Москве не прожил
    lotsman
    lotsman
    вчера в 13:23
    Математик он плохой. 30000 рублей, это меньше 300 евро.)
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 13:20, ред.
    Что-то много Абаскаля, господа журналисты... Зачем вы о нём говорите вообще? Мне кажется, этот человек не сделал ничего такого, чтобы о нём так часто вспоминать. Неожиданно появился, ожидаемо ушёл... Не оставил он яркого следа после себя, чего бы ни болтал.
    shur
    shur ответ AleS (раскрыть)
    вчера в 13:15
    ...что то мне за Москву стыдно стало !!! Может берега попутал?
    ...на рынок с женой заходишь, плюс магазин уже пару тысяч как
    с куста...! Сказочник!!!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 13:13
    Калькулятор подарите ему))
    AleS
    AleS
    вчера в 13:10
    Тренирует он также, как деньги считает.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 13:08
    А у рыжего и с арифметикой плоховато. 3 тысячи евро - это 300 тысяч рублей, а не 30 тысяч. Совсем крыша съехала от несбыточных мечтаний снова потренировать Спартак. Так бывает.
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 13:06
    На один нолик ошибся. 3к евро = 300к рублей, если по тому времени и грубо округлить
    Гость
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