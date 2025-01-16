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Частная инвестиционная компания из США приобрела 100% акций «Вероны»

вчера, 08:50

«Верона» объявила о завершении сделки по смене владельца клуба.

Частная инвестиционная компания из Остина, штат Техас (США), приобрела 100% акций итальянской команды.

Итальянский предприниматель Маурицио Сетти, владевший клубом с 2012 года, теперь будет старшим советником по футбольным операциям, поддерживая деятельность футбольного персонала и спортивного директора Шона Сольяно.

Как отмечается, «Верону» будет возглавлять опытный совет директоров, включая исполнительного председателя Итало Занзи — бывшего генерального директора «Ромы», управляющего директора FOX Sports Asia и вице-президента Major League Baseball.

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Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:38
Уж американцы то разбираются. Я вам точно говорю)))
skjj87zxpknc
skjj87zxpknc
вчера в 09:55
Пиндосы ещё никого до добра не доводили в европейском клубном футболе
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 75h9pxkrgb54 (раскрыть)
вчера в 09:06
вылета не случится, если американцы разбираются в европейском футболе))
75h9pxkrgb54
75h9pxkrgb54
вчера в 08:58
Похоже теперь вылет в серию В клубу угрожать не будет.
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