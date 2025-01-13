Дочерняя компания Ростеха подала иск к «Крыльям Советов» на 897 млн рублей

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вчера, 17:12

Компания «РТ-Капитал», которая входит в контур управления Госкорпорации Ростех, направила в суд иск к самарскому клубу «Крылья Советов» с требованием вернуть долг в размере 897 млн рублей.

Сообщается, что основной срок погашения задолженности истёк в 2016 году. Несмотря на это, «РТ-Капитал» последовательно предпринимал усилия для развития клуба и для его дальнейшего участия в национальных турнирах. Компания каждый год подтверждала статус долга перед РПЛ , что позволяло КС продолжать выступления в чемпионате России. И неоднократно выражала готовность комплексно реструктуризировать задолженность клуба при условии предоставления надлежащего обеспечения.

Как отметили в компании, «Крылья Советов» пребывали в затруднительной финансовой ситуации, когда обратились в Ростех за кредитной помощью. С учётом значения клуба для Самарской области, ему была оказана необходимая поддержка на максимально комфортных условиях. С учётом того, что клуб с 2016 года не выполняет взятые на себя обязательства, принято решение о взыскании задолженности в размере 897 млн рублей в судебном порядке.