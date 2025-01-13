Дочерняя компания Ростеха подала иск к «Крыльям Советов» на 897 млн рублей

Компания «РТ-Капитал», которая входит в контур управления Госкорпорации Ростех, направила в суд иск к самарскому клубу «Крылья Советов» с требованием вернуть долг в размере 897 млн рублей.
Сообщается, что основной срок погашения задолженности истёк в 2016 году. Несмотря на это, «РТ-Капитал» последовательно предпринимал усилия для развития клуба и для его дальнейшего участия в национальных турнирах. Компания каждый год подтверждала статус долга перед РПЛ, что позволяло КС продолжать выступления в чемпионате России. И неоднократно выражала готовность комплексно реструктуризировать задолженность клуба при условии предоставления надлежащего обеспечения.
Как отметили в компании, «Крылья Советов» пребывали в затруднительной финансовой ситуации, когда обратились в Ростех за кредитной помощью. С учётом значения клуба для Самарской области, ему была оказана необходимая поддержка на максимально комфортных условиях. С учётом того, что клуб с 2016 года не выполняет взятые на себя обязательства, принято решение о взыскании задолженности в размере 897 млн рублей в судебном порядке.
По сути банкрот, который весь в долгах жил на широкую ногу.
Непонятные люди в руководстве и их друзья дербанили "кормушку" с большим удовольствием, а когда новый губер спросил "А где деньги Зин" там ничего лучше не придумали как рассказать сказку про откаты, мол так заведено у всех.
Но губер ничего не понимая выложил сказку на весь мир и решил разобраться в этой кухне.
А помните как Осинькин был за "честный футбол по фэйр-плей"?
Да это ему не мешало получать 10 лямов в месяц и химичить с игроками.
В ближайшие годы КС ждут тяжёлые времена, первая или даже вторая лига... как бы профессиональный статус не потеряли бы.
А самыми проигравшими останутся болельщики клуба, на которых руководству и таким как Осинькин наплевать, им свой карман ближе.
По сути банкрот, который весь в долгах жил на широкую ногу.
Непонятные люди в руководстве и их друзья дербанили "кормушку" с большим удовольствием, а когда новый губер спросил "А где деньги Зин" там ничего лучше не придумали как рассказать сказку про откаты, мол так заведено у всех.
Но губер ничего не понимая выложил сказку на весь мир и решил разобраться в этой кухне.
А помните как Осинькин был за "честный футбол по фэйр-плей"?
Да это ему не мешало получать 10 лямов в месяц и химичить с игроками.
В ближайшие годы КС ждут тяжёлые времена, первая или даже вторая лига... как бы профессиональный статус не потеряли бы.
А самыми проигравшими останутся болельщики клуба, на которых руководству и таким как Осинькин наплевать, им свой карман ближе.