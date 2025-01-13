Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Дочерняя компания Ростеха подала иск к «Крыльям Советов» на 897 млн рублей

вчера, 17:12

Компания «РТ-Капитал», которая входит в контур управления Госкорпорации Ростех, направила в суд иск к самарскому клубу «Крылья Советов» с требованием вернуть долг в размере 897 млн рублей.

Сообщается, что основной срок погашения задолженности истёк в 2016 году. Несмотря на это, «РТ-Капитал» последовательно предпринимал усилия для развития клуба и для его дальнейшего участия в национальных турнирах. Компания каждый год подтверждала статус долга перед РПЛ, что позволяло КС продолжать выступления в чемпионате России. И неоднократно выражала готовность комплексно реструктуризировать задолженность клуба при условии предоставления надлежащего обеспечения.

Как отметили в компании, «Крылья Советов» пребывали в затруднительной финансовой ситуации, когда обратились в Ростех за кредитной помощью. С учётом значения клуба для Самарской области, ему была оказана необходимая поддержка на максимально комфортных условиях. С учётом того, что клуб с 2016 года не выполняет взятые на себя обязательства, принято решение о взыскании задолженности в размере 897 млн рублей в судебном порядке.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Мальорка» получит 400 тысяч евро от «Реала» и «Барселоны»
08 января
«Барселоне» пора готовиться к продаже Ямаля и Рафиньи. Отрицание катастрофы не отменит долги клуба
08 январяВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии8
Отец Илона Маска сообщил, что его сын заинтересовался покупкой «Ливерпуля»
07 января
«Лестеру» грозит обвинение в нарушении финансовых правил АПЛ
03 января
СлухиОливер Кан может стать владельцем «Бордо»
02 января
Adidas может расторгнуть спонсорский контракт с МЮ при вылете из АПЛ
02 января
Сортировать
Все комментарии
memphis
memphis ответ r9xdse4y8a39 (раскрыть)
сегодня в 06:59
Когда он с КС вылетал? Про Картина и Галактионов не надо))) Дзюба, хоть и клоун, но в интервью про галактику верно говорит. Кого воспитали другие тренера и кого Осинькин? Пол рпл в игроках КС
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:20
    sv_1969
    sv_1969 ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 22:00
    Еще как!По мне так самобытная команда!
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 21:36
    Очень жаль если это случится.
    r9xdse4y8a39
    r9xdse4y8a39 ответ memphis (раскрыть)
    вчера в 20:20
    Да другие тренера меньше получают, тот же Карпин получает почти в два раза меньше, Галактионов в Локо более чем в два раза меньше.
    У Осинькина зарплата топ тренера, больше только у Семака, на уровне тренера Спартака.
    А теперь главный вопрос: "За какие такие заслуги тренер середняка РПЛ, который изредко вылетает в первую лигу и имеет огромные долги получает такую зарплату?".
    А чего там достиг сам Осинькин?
    Какие у него достижения в его 59 лет как тренер?

    Ответ очевиден, Осинькин участвует в дербании кормушки.
    memphis
    memphis ответ qw2qgdtmxe9k (раскрыть)
    вчера в 20:00
    А другие тренера меньше получают? У них есть заслуги несколько сезонов? Или он сам себе нарисовал?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 19:55
    Конечно госденьги в профессиональном клубе это очень плохо. А с другой стороны чем Зенит отличается от КС,? Да ничем, тоже сидит на шее у государства. Только в Газпроме руководитель фанат Зенита, а в Ростехе к футболу равнодушен. Вот и все. Да и по размеру вливаний. В Зените десятки млрд рублей, в КС значительно меньше. Вот и все.
    qw2qgdtmxe9k
    qw2qgdtmxe9k
    вчера в 19:47
    Зато у КС посредственный тренер (Осинькин) входил в топ зарплат РПЛ.
    По сути банкрот, который весь в долгах жил на широкую ногу.
    Непонятные люди в руководстве и их друзья дербанили "кормушку" с большим удовольствием, а когда новый губер спросил "А где деньги Зин" там ничего лучше не придумали как рассказать сказку про откаты, мол так заведено у всех.
    Но губер ничего не понимая выложил сказку на весь мир и решил разобраться в этой кухне.
    А помните как Осинькин был за "честный футбол по фэйр-плей"?
    Да это ему не мешало получать 10 лямов в месяц и химичить с игроками.
    В ближайшие годы КС ждут тяжёлые времена, первая или даже вторая лига... как бы профессиональный статус не потеряли бы.
    А самыми проигравшими останутся болельщики клуба, на которых руководству и таким как Осинькин наплевать, им свой карман ближе.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 18:28
    Как я понял, Крылья динамили компанию 8 лет. Почему раньше в суд не подавали, непонятно...
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 18:25
    Мало того, что клуб сидит на шее бюджета Самарской области, так еще отметился в Госкорпорации Ростех. Им что, нечего больше делать, как давать в долг Крыльям Советов. А ведь это государственные деньги... Интересно, кто это посмел так ими распоряжаться?
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 17:48
    Какой то летучий мыльный пузырь...
    sv_1969
    sv_1969 ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 17:46
    Да по ходу все идёт к тому что КС в РПЛ не будет
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 17:18
    Очень серьёзная сумма для крылышек!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     