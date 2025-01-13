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Самарские власти ещё не получали иск к «Крыльям Советов» по долгу в 897 млн

вчера, 23:59

Вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев прокомментировал новость об иске к «Крыльям Советов» со стороны компании «РТ-капитал» по долгу в размере 897 млн рублей.

Мы исковое заявление не видели, видели, как и все, релиз. Предлагаю дождаться искового заявления, мы прочитаем, поймём требования.

Вице-губернатор уточнил, что для формирования позиции необходимо увидеть, какие требования и на каком основании предъявлены футбольному клубу. Он добавил, что в правительстве готовы к судебному решению вопроса, однако не исключил и возможности досудебного разрешения.

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протон
протон
сегодня в 03:21
Есть вопрос интересней, кто одобрил выделение по этой схеме данных средств, с учетом того, что клуб априори убыточный, зависит целиком от местного бюджета. Спонсорство понятно, но данная схема, а именно кредитование, насколько правомочна по отношению к этому клубу? Они же не стадион за свой счет строили. Подо что и на что выделялись деньги? Риски должны оцениваться? Или там обычный схематоз?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:45
Почему тогда об этом пишут?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:12
Да....
Заварушка начинается..
А Крылья самобытная команда...
Могли погонять кого угодно!
Гость
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