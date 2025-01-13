Самарские власти ещё не получали иск к «Крыльям Советов» по долгу в 897 млн

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вчера, 23:59

Вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев прокомментировал новость об иске к «Крыльям Советов» со стороны компании «РТ-капитал» по долгу в размере 897 млн рублей.

Мы исковое заявление не видели, видели, как и все, релиз. Предлагаю дождаться искового заявления, мы прочитаем, поймём требования.

Вице-губернатор уточнил, что для формирования позиции необходимо увидеть, какие требования и на каком основании предъявлены футбольному клубу. Он добавил, что в правительстве готовы к судебному решению вопроса, однако не исключил и возможности досудебного разрешения.