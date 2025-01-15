Как незаметно потерять 5 миллиардов рублей. Уроки вредной футбольной экономики от «Спартака»

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сегодня, 11:33

Не только Абаскаль плохо считает деньги.

При Федуне в «Спартак» закачивали безумные деньги. Чтобы потом их бездумно потратить, не получив серию чемпионств в РПЛ и успехи в еврокубках. После перехода клуба под управление совета директоров «Лукойла» вряд ли сильно изменили стратегию, хотя теперь нет премиальных УЕФА . Рублей надо тратить больше, контракты в валюте, и денег не жалеют. Бывшему тренеру Абаскалю выдавали полтора миллиона евро, по 125 тысяч евро в месяц. Гильермо похвастался, что жил в Москве на 3-4 тысячи евро в месяц. По его версии это всего 30 тысяч рублей. На самом деле 4 тысячи евро это 420 тысяч рублей, промахнулся в 14 раз. Деньги на ветер в «Спартаке» бросали не только в сторону испанского тренера.

Форвард Жозе точно не отработал 2.9 млн евро

Речь о 307 миллионах рублей. Неплохо для бесполезной сделки. «Бетис» получил 2 миллиона евро за 33-летнего нападающего. В результате бразилец не пригодился Станковичу. Игрок получил за полгода около 900 тысяч евро. «Спартак» ошибся, что повлияло на атаку команды. Теперь разорвали контракт с игроком по обоюдному согласию. В переводе на трансферный язык это значит, что футболист в настолько ужасной форме, что его нельзя скинуть в слабые богатые лиги с компенсацией. Чтобы не платить зарплату парню, который не нужен тренеру, пришлось отпускать свободным агентом. Хотя прошлым летом удалось заработать на уходе Соболева. Александра забрали в «Зенит» с переплатой где-то на 30 %. И те 10 миллионов евро с умом в «Спартаке» потратить не сумели. Редкие удачные сделки жестко перекрываются традиционными для «красно-белых» просчетами на рынке.

На сделке с Кралом потеряли целое состояние

Дайте «Ростову» 12 миллионов евро на трансферы, и Карпин будет бороться за чемпионство. Именно столько заплатили «Славии» за центрального хавбека Крала. Чех выдал парочку приличных матчей, но даже когда хотел играть в Москве, не показывал ничего невероятного. А затем «Спартаку» немножко повезло. Когда Алекс потерял мотивацию, нашли наивных людей из «Вест Хэма». За аренду хавбека вывалили 5.2 миллиона евро. Но поскольку в АПЛ у чеха не получилось, то его снова и снова бросали в аренды. Дальше Алекс не хотел возвращаться, играл в Германии. Крал досидел контракт до конца, чтобы после «Спартака» подписать соглашение с «Унионом» как свободный агент. Поскольку не знаем, когда москвичи платили зарплату игроку – иногда часть оклада выдают, даже если футболист в аренде, то тяжело посчитать потери. Но они точно не ниже 10 миллионов евро.

Крупно просчитались с Тилем и Глушенковым

Кроме хрестоматийных случаев, когда футболист жестко не в форме, как Виллиан Жозе, или не хочет играть в РПЛ , как чешский полузащитник Алекс Крал, есть также сделки с игроками, которых «Спартак» отпустил за копейки, хотя их реальная трансферная стоимость намного, намного выше. Голландский хавбек Тиль был переоценен в три раза, когда его подписывал «Спартак». Не знаем, что взбрело тогда в голову менеджерам. Возможно, думали, что нашли в АЗ нового Томаса Мюллера? В итоге игрок, которого голландца отдали за 18 млн евро при рыночной стоимости в шесть, не заиграл. Тиль отправился в серию аренд. И тогда зарубежные клубы платили «Спартаку» копейки. Трансферная стоимость футболиста при этом чуточку выросла, составляла 7.5 млн евро. Зато все знали, что голландец не продлит контракт с москвичами. ПСВ его контракт достался за смешные на фоне 18 млн евро деньги – три миллиона. А Глушенков стал примером двойной ошибки «Спартака». У «Чертаново» второго форварда забрали за 300 тысяч евро. Сложный характер Максима наложился на некомпетентность тренеров при работе с трудными подростками. «Крылья Советов» забрали игрока 1.8 млн евро, чтобы подарить «Локомотиву». Сейчас Глушенков в «Зените» и оценивается в 11 миллионов евро.

Мозес и Промес оставили две дырки от бублика

Квинси хотя бы помогал на поле. Но без еврокубков в РПЛ нельзя серьезно зарабатывать, не совершая удачных продаж. Полупустые трибуны не помогают увеличивать клубную прибыль. Как и хитрые легионеры. Нигериец Мозес нагло сидел на контракте в «Спартаке». Универсальному фланговому игроку платили около 2.6 миллионов евро в год. Нигериец не пытался стать лидером в основе. Не особо рвался на поле в конце карьеры в РПЛ . Возможно, часть доходов были привязаны к определенным событиям, поэтому Мозес не забрал у «Спартака» около 10 миллионов евро зарплатой. Но потери заметные, ведь провел четыре сезона. В двух последних играл от силы половину матче в РПЛ . А с Промесом, которому платили 3 миллиона евро в год, приключилась известная беда. Имея проблемы с нарушением законов на родине, Промес умудрился попасть в ДТП на сборах «Спартака». А дальше сбежал с места происшествия. Его задержали, теперь Квинси тратит свои миллионы на дорогих адвокатов, чтобы вместо экстрадиции в Нидерланды позволили выезд в другую страну.