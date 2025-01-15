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Как незаметно потерять 5 миллиардов рублей. Уроки вредной футбольной экономики от «Спартака»

сегодня, 11:33
Виллиан Жозе
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Промес Квинси
Промес Квинси
Полузащитник
Мозес Виктор
Мозес Виктор
Полузащитник
Глушенков Максим
Глушенков Максим
Нападающий

Не только Абаскаль плохо считает деньги.

При Федуне в «Спартак» закачивали безумные деньги. Чтобы потом их бездумно потратить, не получив серию чемпионств в РПЛ и успехи в еврокубках. После перехода клуба под управление совета директоров «Лукойла» вряд ли сильно изменили стратегию, хотя теперь нет премиальных УЕФА. Рублей надо тратить больше, контракты в валюте, и денег не жалеют. Бывшему тренеру Абаскалю выдавали полтора миллиона евро, по 125 тысяч евро в месяц. Гильермо похвастался, что жил в Москве на 3-4 тысячи евро в месяц. По его версии это всего 30 тысяч рублей. На самом деле 4 тысячи евро это 420 тысяч рублей, промахнулся в 14 раз. Деньги на ветер в «Спартаке» бросали не только в сторону испанского тренера.

Форвард Жозе точно не отработал 2.9 млн евро

Речь о 307 миллионах рублей. Неплохо для бесполезной сделки. «Бетис» получил 2 миллиона евро за 33-летнего нападающего. В результате бразилец не пригодился Станковичу. Игрок получил за полгода около 900 тысяч евро. «Спартак» ошибся, что повлияло на атаку команды. Теперь разорвали контракт с игроком по обоюдному согласию. В переводе на трансферный язык это значит, что футболист в настолько ужасной форме, что его нельзя скинуть в слабые богатые лиги с компенсацией. Чтобы не платить зарплату парню, который не нужен тренеру, пришлось отпускать свободным агентом. Хотя прошлым летом удалось заработать на уходе Соболева. Александра забрали в «Зенит» с переплатой где-то на 30 %. И те 10 миллионов евро с умом в «Спартаке» потратить не сумели. Редкие удачные сделки жестко перекрываются традиционными для «красно-белых» просчетами на рынке.

На сделке с Кралом потеряли целое состояние

Дайте «Ростову» 12 миллионов евро на трансферы, и Карпин будет бороться за чемпионство. Именно столько заплатили «Славии» за центрального хавбека Крала. Чех выдал парочку приличных матчей, но даже когда хотел играть в Москве, не показывал ничего невероятного. А затем «Спартаку» немножко повезло. Когда Алекс потерял мотивацию, нашли наивных людей из «Вест Хэма». За аренду хавбека вывалили 5.2 миллиона евро. Но поскольку в АПЛ у чеха не получилось, то его снова и снова бросали в аренды. Дальше Алекс не хотел возвращаться, играл в Германии. Крал досидел контракт до конца, чтобы после «Спартака» подписать соглашение с «Унионом» как свободный агент. Поскольку не знаем, когда москвичи платили зарплату игроку – иногда часть оклада выдают, даже если футболист в аренде, то тяжело посчитать потери. Но они точно не ниже 10 миллионов евро.

Крупно просчитались с Тилем и Глушенковым

Кроме хрестоматийных случаев, когда футболист жестко не в форме, как Виллиан Жозе, или не хочет играть в РПЛ, как чешский полузащитник Алекс Крал, есть также сделки с игроками, которых «Спартак» отпустил за копейки, хотя их реальная трансферная стоимость намного, намного выше. Голландский хавбек Тиль был переоценен в три раза, когда его подписывал «Спартак». Не знаем, что взбрело тогда в голову менеджерам. Возможно, думали, что нашли в АЗ нового Томаса Мюллера? В итоге игрок, которого голландца отдали за 18 млн евро при рыночной стоимости в шесть, не заиграл. Тиль отправился в серию аренд. И тогда зарубежные клубы платили «Спартаку» копейки. Трансферная стоимость футболиста при этом чуточку выросла, составляла 7.5 млн евро. Зато все знали, что голландец не продлит контракт с москвичами. ПСВ его контракт достался за смешные на фоне 18 млн евро деньги – три миллиона. А Глушенков стал примером двойной ошибки «Спартака». У «Чертаново» второго форварда забрали за 300 тысяч евро. Сложный характер Максима наложился на некомпетентность тренеров при работе с трудными подростками. «Крылья Советов» забрали игрока 1.8 млн евро, чтобы подарить «Локомотиву». Сейчас Глушенков в «Зените» и оценивается в 11 миллионов евро.

Мозес и Промес оставили две дырки от бублика

Квинси хотя бы помогал на поле. Но без еврокубков в РПЛ нельзя серьезно зарабатывать, не совершая удачных продаж. Полупустые трибуны не помогают увеличивать клубную прибыль. Как и хитрые легионеры. Нигериец Мозес нагло сидел на контракте в «Спартаке». Универсальному фланговому игроку платили около 2.6 миллионов евро в год. Нигериец не пытался стать лидером в основе. Не особо рвался на поле в конце карьеры в РПЛ. Возможно, часть доходов были привязаны к определенным событиям, поэтому Мозес не забрал у «Спартака» около 10 миллионов евро зарплатой. Но потери заметные, ведь провел четыре сезона. В двух последних играл от силы половину матче в РПЛ. А с Промесом, которому платили 3 миллиона евро в год, приключилась известная беда. Имея проблемы с нарушением законов на родине, Промес умудрился попасть в ДТП на сборах «Спартака». А дальше сбежал с места происшествия. Его задержали, теперь Квинси тратит свои миллионы на дорогих адвокатов, чтобы вместо экстрадиции в Нидерланды позволили выезд в другую страну.

А до всех проблем Промес был игроком с ценником в районе 10 миллионов евро. Хотя рынок котировал его ещё выше, около 15. Фактически «Спартак» потерял ещё одного Барко, когда завершился старый контракт вингера. Мало что в мире опаснее глупости. Её масштабы привычно недооценивают. Неразумные поступки Квинси обошлись «Спартаку» в копеечку. Причем от потери Промеса двойной урон. Мало того, что не получили 10 миллионов евро от шейхов, коим можно было отдать ветерана, так ещё потратятся на равноценную замену. При всём уважении к Маркиньосу, Зиньковскому и Медине, которые могут закрыть левый фланг атаки «Спартака», в такой тройке нет футболиста уровня «Антохи». По самым скромным оценкам «Спартак» лишь на серии упомянутых сделок потерял без малого 50 миллионов евро, то есть 5.2 миллиарда рублей. И это скромная оценка, ведь не учитываем потерянную выгоду, если бы Глушенков заиграл в основе и уехал как Головин из ЦСКА за большие деньги в Европу. «Спартак» не получил живые деньги. Из-за чего не подписали вовремя игроков уровня Промеса. В результате остались без титулов. Всё взаимосвязано.

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25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:15
В Реале игроки подешевели на десятки млн долл, в Сити Халанд сдулся, в Челси игроки обесцениваются, а тут видите ли 2млн перевели в рубли и Спартак плохой.
Спартак ничего не потерял на Жозе, абсолютно, Спартак бы потерял, если бы оставил Соболева или подписал бы Кордобу, вот это были бы потери
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:09, ред.
Ничего не понял, при чем тут Абаскаль, Kрал Тиль и прочие, когда Станкович поднял трансферную стоимость команды в середине сезона на 15%
И вот это финиш : "дайте «Ростову» 12 миллионов евро на трансферы, и Карпин будет бороться за чемпионство", тут можно дальше и не читать.
Спартак провел отличный трансферный 2024год и именно об этом нужно писать, и удачи нам в 2025,желаю отличных трансферов и победы в рпл
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:06
Жозе уходит уже легендой Спартака! Как Шюрле и Джон Терри
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:03
Ну Лукойл знает как зарабатывать на нефтепродуктах, а в футболе не шарят как прибыль делать, поэтому доверились замечательному человеку Андрееву в вопросах российских игроков и регулярно пытаются найти кому бы довериться и скинуть всю ответственность на зарубежном рынке. Поэтому им очень радостно когда тренер волевой готов все решения принимать за руководство и покупать своих игроков, и радостно когда к ним приходит спортивный директор и говорит что можно из чемпионата Испании привезти нападающего всего за 2,5 ляма евро. Они охотно отдают денежки, скидывают с себя любую ответственность и продолжают надеяться что всё само изменится. И пока они мыслят как незрелые дети так и будет у них Спартак только отнимать деньги и не давать ничего взамен. Пока они не решат наконец взять на себя ответственность и разобраться в вопросе а затем и в ситуации. Ну или пока не сдадутся и не продадут команду кому то ещё
Гость
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