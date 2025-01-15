Как незаметно потерять 5 миллиардов рублей. Уроки вредной футбольной экономики от «Спартака»

Не только Абаскаль плохо считает деньги.
При Федуне в «Спартак» закачивали безумные деньги. Чтобы потом их бездумно потратить, не получив серию чемпионств в РПЛ и успехи в еврокубках. После перехода клуба под управление совета директоров «Лукойла» вряд ли сильно изменили стратегию, хотя теперь нет премиальных УЕФА. Рублей надо тратить больше, контракты в валюте, и денег не жалеют. Бывшему тренеру Абаскалю выдавали полтора миллиона евро, по 125 тысяч евро в месяц. Гильермо похвастался, что жил в Москве на 3-4 тысячи евро в месяц. По его версии это всего 30 тысяч рублей. На самом деле 4 тысячи евро это 420 тысяч рублей, промахнулся в 14 раз. Деньги на ветер в «Спартаке» бросали не только в сторону испанского тренера.
Форвард Жозе точно не отработал 2.9 млн евро
Речь о 307 миллионах рублей. Неплохо для бесполезной сделки. «Бетис» получил 2 миллиона евро за 33-летнего нападающего. В результате бразилец не пригодился Станковичу. Игрок получил за полгода около 900 тысяч евро. «Спартак» ошибся, что повлияло на атаку команды. Теперь разорвали контракт с игроком по обоюдному согласию. В переводе на трансферный язык это значит, что футболист в настолько ужасной форме, что его нельзя скинуть в слабые богатые лиги с компенсацией. Чтобы не платить зарплату парню, который не нужен тренеру, пришлось отпускать свободным агентом. Хотя прошлым летом удалось заработать на уходе Соболева. Александра забрали в «Зенит» с переплатой где-то на 30 %. И те 10 миллионов евро с умом в «Спартаке» потратить не сумели. Редкие удачные сделки жестко перекрываются традиционными для «красно-белых» просчетами на рынке.
На сделке с Кралом потеряли целое состояние
Дайте «Ростову» 12 миллионов евро на трансферы, и Карпин будет бороться за чемпионство. Именно столько заплатили «Славии» за центрального хавбека Крала. Чех выдал парочку приличных матчей, но даже когда хотел играть в Москве, не показывал ничего невероятного. А затем «Спартаку» немножко повезло. Когда Алекс потерял мотивацию, нашли наивных людей из «Вест Хэма». За аренду хавбека вывалили 5.2 миллиона евро. Но поскольку в АПЛ у чеха не получилось, то его снова и снова бросали в аренды. Дальше Алекс не хотел возвращаться, играл в Германии. Крал досидел контракт до конца, чтобы после «Спартака» подписать соглашение с «Унионом» как свободный агент. Поскольку не знаем, когда москвичи платили зарплату игроку – иногда часть оклада выдают, даже если футболист в аренде, то тяжело посчитать потери. Но они точно не ниже 10 миллионов евро.
Крупно просчитались с Тилем и Глушенковым
Кроме хрестоматийных случаев, когда футболист жестко не в форме, как Виллиан Жозе, или не хочет играть в РПЛ, как чешский полузащитник Алекс Крал, есть также сделки с игроками, которых «Спартак» отпустил за копейки, хотя их реальная трансферная стоимость намного, намного выше. Голландский хавбек Тиль был переоценен в три раза, когда его подписывал «Спартак». Не знаем, что взбрело тогда в голову менеджерам. Возможно, думали, что нашли в АЗ нового Томаса Мюллера? В итоге игрок, которого голландца отдали за 18 млн евро при рыночной стоимости в шесть, не заиграл. Тиль отправился в серию аренд. И тогда зарубежные клубы платили «Спартаку» копейки. Трансферная стоимость футболиста при этом чуточку выросла, составляла 7.5 млн евро. Зато все знали, что голландец не продлит контракт с москвичами. ПСВ его контракт достался за смешные на фоне 18 млн евро деньги – три миллиона. А Глушенков стал примером двойной ошибки «Спартака». У «Чертаново» второго форварда забрали за 300 тысяч евро. Сложный характер Максима наложился на некомпетентность тренеров при работе с трудными подростками. «Крылья Советов» забрали игрока 1.8 млн евро, чтобы подарить «Локомотиву». Сейчас Глушенков в «Зените» и оценивается в 11 миллионов евро.
Мозес и Промес оставили две дырки от бублика
Квинси хотя бы помогал на поле. Но без еврокубков в РПЛ нельзя серьезно зарабатывать, не совершая удачных продаж. Полупустые трибуны не помогают увеличивать клубную прибыль. Как и хитрые легионеры. Нигериец Мозес нагло сидел на контракте в «Спартаке». Универсальному фланговому игроку платили около 2.6 миллионов евро в год. Нигериец не пытался стать лидером в основе. Не особо рвался на поле в конце карьеры в РПЛ. Возможно, часть доходов были привязаны к определенным событиям, поэтому Мозес не забрал у «Спартака» около 10 миллионов евро зарплатой. Но потери заметные, ведь провел четыре сезона. В двух последних играл от силы половину матче в РПЛ. А с Промесом, которому платили 3 миллиона евро в год, приключилась известная беда. Имея проблемы с нарушением законов на родине, Промес умудрился попасть в ДТП на сборах «Спартака». А дальше сбежал с места происшествия. Его задержали, теперь Квинси тратит свои миллионы на дорогих адвокатов, чтобы вместо экстрадиции в Нидерланды позволили выезд в другую страну.
А до всех проблем Промес был игроком с ценником в районе 10 миллионов евро. Хотя рынок котировал его ещё выше, около 15. Фактически «Спартак» потерял ещё одного Барко, когда завершился старый контракт вингера. Мало что в мире опаснее глупости. Её масштабы привычно недооценивают. Неразумные поступки Квинси обошлись «Спартаку» в копеечку. Причем от потери Промеса двойной урон. Мало того, что не получили 10 миллионов евро от шейхов, коим можно было отдать ветерана, так ещё потратятся на равноценную замену. При всём уважении к Маркиньосу, Зиньковскому и Медине, которые могут закрыть левый фланг атаки «Спартака», в такой тройке нет футболиста уровня «Антохи». По самым скромным оценкам «Спартак» лишь на серии упомянутых сделок потерял без малого 50 миллионов евро, то есть 5.2 миллиарда рублей. И это скромная оценка, ведь не учитываем потерянную выгоду, если бы Глушенков заиграл в основе и уехал как Головин из ЦСКА за большие деньги в Европу. «Спартак» не получил живые деньги. Из-за чего не подписали вовремя игроков уровня Промеса. В результате остались без титулов. Всё взаимосвязано.
Спартак ничего не потерял на Жозе, абсолютно, Спартак бы потерял, если бы оставил Соболева или подписал бы Кордобу, вот это были бы потери
Спартак ничего не потерял на Жозе, абсолютно, Спартак бы потерял, если бы оставил Соболева или подписал бы Кордобу, вот это были бы потери
И вот это финиш : "дайте «Ростову» 12 миллионов евро на трансферы, и Карпин будет бороться за чемпионство", тут можно дальше и не читать.
Спартак провел отличный трансферный 2024год и именно об этом нужно писать, и удачи нам в 2025,желаю отличных трансферов и победы в рпл
И вот это финиш : "дайте «Ростову» 12 миллионов евро на трансферы, и Карпин будет бороться за чемпионство", тут можно дальше и не читать.
Спартак провел отличный трансферный 2024год и именно об этом нужно писать, и удачи нам в 2025,желаю отличных трансферов и победы в рпл