Мангаш по причине болезни пропустит начало сбора «Спартака»

Руководитель пресс‑службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил источнику о том, что защитник Рикарду Мангаш начнёт сбор с командой позже в связи с болезнью.
Первый зимний сбор «красно-белых» проходит в Турции. 20 января команда проведёт контрольный матч с новороссийским «Черноморцем».
Рикарду Мангаш приболел, он присоединится к команде на днях.
Да, конечно, ему не так много игрового времени дают. Но зачем тогда его брали?
Да, конечно, ему не так много игрового времени дают. Но зачем тогда его брали?