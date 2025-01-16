Мангаш по причине болезни пропустит начало сбора «Спартака»

1737035312

вчера, 16:48

Руководитель пресс‑службы московского «Спартака» сообщил источнику о том, что защитник начнёт сбор с командой позже в связи с болезнью.

Первый зимний сбор «красно-белых» проходит в Турции. 20 января команда проведёт контрольный матч с новороссийским «Черноморцем».