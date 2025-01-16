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Мангаш по причине болезни пропустит начало сбора «Спартака»

вчера, 16:48

Руководитель пресс‑службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил источнику о том, что защитник Рикарду Мангаш начнёт сбор с командой позже в связи с болезнью.

Первый зимний сбор «красно-белых» проходит в Турции. 20 января команда проведёт контрольный матч с новороссийским «Черноморцем».

Рикарду Мангаш приболел, он присоединится к команде на днях.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:33
Здоровья, конечно и скорейшего возвращения в строй португальскому легионеру "Спартака". Но объективно говоря, этот левый крайний защитник Мангаш ничем себя особо не проявил пока в "Спартаке". Оборонительными функциями владеет слабовато. В атаке тоже ничего особо не показал. Ничем не лучше Рябчука.
Да, конечно, ему не так много игрового времени дают. Но зачем тогда его брали?
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 18:10
Абсолютно ненужный пассажир на фланге. Чем он привлек Спартак непонятно. Ни скорости ни дриблинга ни острого паса. Зина на голову лучше его .10 лига Португалии.. Зачем??
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:53
Возлагаю большие надежды на него, здоровья и скорее в строй.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:46, ред.
Да собственно пока что не удаётся осмыслить масштабов трагедии, пропустит и пропустит, хоть всю весну пусть пропускает, а можно что бы вообще пропускал все игры Спартака из-за того что находится в заявке другой какой нибудь команды. Всё равно пока что абсолютно
59je76xzq5qq
59je76xzq5qq
вчера в 16:54
Жаль, что Рикарду Мангаш пропустит начало сбора из-за болезни, но главное, чтобы он полностью восстановился и присоединился к команде как можно скорее. Важно, чтобы игроки были в оптимальной форме перед началом сезона. Уверен, что тренерский штаб сделает всё возможное, чтобы подготовить команду к предстоящим матчам, даже без участия Мангаша на первых тренировках.
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