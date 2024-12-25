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В «Динамо» сообщили о ходе восстановления защитника Майсторовича

сегодня, 19:26

Пресс‑служба московского «Динамо» сообщила о ходе восстановления сербского защитника Милана Майсторовича.

Главный врач «Динамо» Александр Родионов навестил Милана Майсторовича в Белграде. Доктор провел осмотр защитника — с завтрашнего дня Милан начинает второй этап подготовки к возвращению в общую группу во время зимних сборов. Желаем нашему игроку успешного восстановления и ждем в команде.

В текущем сезоне Майсторович провел за «Динамо» 11 матчей и забил один гол. 19‑летний серб не играл за «бело‑голубых» с сентября из‑за травмы.

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8errn9jnccdc
8errn9jnccdc
сегодня в 19:37
Время для восстановления у него достаточно
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