Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Главный врач «Спартака»: «Бабич будет готов к возобновлению сезона»

вчера, 10:41

Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о нынешнем состоянии футболистов команды.

Вчера все игроки в полном составе вернулись в расположение команды клуба. Все игроки прибыли и начали обследование. С нашей стороны идет контроль состояния игроков, по итогам анализируем полученные данные и совместно с тренером по физподготовке формируем программу на предстоящие сборы.

Бабичу было проведено запланированное оперативное лечение, все прошло хорошо, после он получал качественную помощь. Сегодня он проходит без ограничений всех специалистов. По результатам будем готовить индивидуальную программу. Бабич, как и все игроки, обладают мужественным характером. Он получил травму, находясь в сборной Сербии. совместным усилием мы сделали так, чтобы он провел матчи против ведущих клубов страны. Он будет готов к возобновлению сезона на сто процентов.

Никита Чернов будет тренироваться на сборах с командой без ограничений.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Динамо» сообщили о ходе восстановления защитника Майсторовича
25 декабря 2024
Марадишвили и Майга полностью восстановились
22 декабря 2024
ОфициальноВратарь «Крыльев Советов» перенёс операцию в Мюнхене
12 декабря 2024
Стало известно, сколько времени займёт восстановление Бабича после операции
10 декабря 2024
ОфициальноИгрок «Рубина» провёл второй тайм матча РПЛ с переломом носа
09 декабря 2024
ОфициальноЗащитник «Спартака» Бабич перенёс операцию в Белграде
09 декабря 2024
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:53
нужен позарез !
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:25
Скорейшего восстановления ключевому игроку обороны!
"Спартак" с Бабичем и "Спартак" без Бабича - это две большие разницы.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:32
Здоровья Серджану и всем остальным игрокам Спартака...!!! Ждем и надеемся на такую же игру , которая была у команды в конце прошлого года...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:17
Один из основных игроков нынешнего состава Спартака...
Capral
Capral
вчера в 11:12
От себя лично- Здоровья Бабичу и больших побед!!!!!!!
Разумеется- только в Величайшем советском Клубе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:03
Без Срджана Спартаку нынешнему никуда как ни крути, как только с Бабичем вышел Дуарте и в тылу стало спокойней и атака побежала, для меня лично нет сомнений что эти вещи в команде взаимосвязаны напрямую. С крепким тылом и атаковать проще.
матос
матос
вчера в 11:01
Это хорошие вести.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 