Тедеско уволили из сборной Бельгии

Королевский бельгийский футбольный союз принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером национальной сборной Доменико Тедеско. Вместе со специалистом уходят его помощники Андреас Хинкель, Макс Урванчки, Владимир Чепзанович, Умберто Тедеско и Люк Бенстед.
Бывший рулевой московского «Спартака» возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Под его руководством команда вышла на чемпионат Европы 2024 года, где дошла до 1/8 финала плей-офф.
В Лиге наций-2024/25 бельгийцы заняли 3-е место в Группе 2 Лиги А, набрав 4 очка. 20 и 23 марта 2025 года коллективу предстоят стыковые матчи с представителем Лиги B Украиной.
Как можно было про94 такое поколение назначая слабых тренеров!!!??? В федерации действительно слабые люди сидят! Интересно, кого назначат сейчас? Может ЭТХ, как раз без работы сидит
Как можно было про94 такое поколение назначая слабых тренеров!!!??? В федерации действительно слабые люди сидят! Интересно, кого назначат сейчас? Может ЭТХ, как раз без работы сидит
зачем его назначили главным тренером сборной Бельгии? За какие такие заслуги и успехи? Это - тренер весьма среднего, посредственного уровня со множеством недостатков: во первых ему не хватает опыта,для работы на столь высоком уровне, не хватает знаний, он чересчур эмоционален и упрям, не стабильный, плохо знает футбол изнутри, так как сам не был профессиональным футболистом, играл только на любительском уровне, много допускает тренерских ошибок и не всегда извлекает уроки из них.
Хорошо, что бельгийский футбольный союз вовремя спохватился и уволил Тедеско,есть ещё время назначить другого более грамотного и опытного специалиста, для подготовки сборной Бельгии к отборочному турниру ЧМ-2026.
зачем его назначили главным тренером сборной Бельгии? За какие такие заслуги и успехи? Это - тренер весьма среднего, посредственного уровня со множеством недостатков: во первых ему не хватает опыта,для работы на столь высоком уровне, не хватает знаний, он чересчур эмоционален и упрям, не стабильный, плохо знает футбол изнутри, так как сам не был профессиональным футболистом, играл только на любительском уровне, много допускает тренерских ошибок и не всегда извлекает уроки из них.
Хорошо, что бельгийский футбольный союз вовремя спохватился и уволил Тедеско,есть ещё время назначить другого более грамотного и опытного специалиста, для подготовки сборной Бельгии к отборочному турниру ЧМ-2026.