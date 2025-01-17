Тедеско уволили из сборной Бельгии

1737117498

вчера, 15:38

Королевский бельгийский футбольный союз принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером национальной сборной . Вместе со специалистом уходят его помощники , Макс Урванчки, Владимир Чепзанович, Умберто Тедеско и Люк Бенстед.

Бывший рулевой московского «Спартака» возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Под его руководством команда вышла на чемпионат Европы 2024 года, где дошла до 1/8 финала плей-офф.

В Лиге наций-2024/25 бельгийцы заняли 3-е место в Группе 2 Лиги А, набрав 4 очка. 20 и 23 марта 2025 года коллективу предстоят стыковые матчи с представителем Лиги B Украиной.