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Тедеско уволили из сборной Бельгии

вчера, 15:38

Королевский бельгийский футбольный союз принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером национальной сборной Доменико Тедеско. Вместе со специалистом уходят его помощники Андреас Хинкель, Макс Урванчки, Владимир Чепзанович, Умберто Тедеско и Люк Бенстед.

Бывший рулевой московского «Спартака» возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Под его руководством команда вышла на чемпионат Европы 2024 года, где дошла до 1/8 финала плей-офф.

В Лиге наций-2024/25 бельгийцы заняли 3-е место в Группе 2 Лиги А, набрав 4 очка. 20 и 23 марта 2025 года коллективу предстоят стыковые матчи с представителем Лиги B Украиной.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:44
У Португалии было золотое поколение, когда они не выиграли в 2004 году. Фигу, Деку, Манише, Роналду, Руй Кошта, Карвалью.
kazakoff
kazakoff ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:08
У них было время с 2014 по 2018 когда они могли действительно что-то выиграть
И игроки были на пике своих возможностей, но как и Нидерланды они не воспользовались своими возможностями
И да вы правы, Португалии повезло
А Уругвай сверкнул на ЧМ 2010
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:15
А никто не подскажет про какое такое залатое поколение всегда идёт речь? Лукака? Азары? Алдырвейд? ну где злато то?
Вот у Нидерландов было золотое поколение с Роббеном и до него, но не свезло.
У Португалии не было золотого поколения и выиграли
У Уругвая было золотое поколение и они были хороши
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:56
Теперь, по прошествии уже двух провалов "гейропейского гения", задам вопрос: "И ХТО "вызвонил" этого "самородка" в Спартак???"
Не, я понимаю - прядкинский пасынок Цорн и всё такое...
Но ХТО за всем этим стоял???
ПЕДУНЕЦ и его бешеная башкирка-эскортница, вот ХТО за этим стоял!!!
Аплодируем, товарищи-болельщики, аплодируем...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:26, ред.
    qrgxzwsc6mrg
    qrgxzwsc6mrg
    вчера в 17:23
    Как-то не вовремя убрали, перед стыковыми играми или это не в приоритете
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 16:52
    Интересно, а его из каких соображений брали на эту должность? Скачет хорошо у бровки?
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 16:41, ред.
    Не удивительно, что Тедеско по факту оправили в отставку, удивительно другое:
    зачем его назначили главным тренером сборной Бельгии? За какие такие заслуги и успехи? Это - тренер весьма среднего, посредственного уровня со множеством недостатков: во первых ему не хватает опыта,для работы на столь высоком уровне, не хватает знаний, он чересчур эмоционален и упрям, не стабильный, плохо знает футбол изнутри, так как сам не был профессиональным футболистом, играл только на любительском уровне, много допускает тренерских ошибок и не всегда извлекает уроки из них.
    Хорошо, что бельгийский футбольный союз вовремя спохватился и уволил Тедеско,есть ещё время назначить другого более грамотного и опытного специалиста, для подготовки сборной Бельгии к отборочному турниру ЧМ-2026.
    shur
    shur ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 16:02, ред.
    ...и всё таки масюсенькие проблески Бельгийской Сборной останутся
    у меня в мэмори,аминь!!!
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 15:55
    Допрыгался
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 15:55
    А че так?! Топовый же тренер, как и Мартинес, который до него трудился, это просто у Бельгии футболисты слабые, поколение слабое, а они тренеров меняют....
    Как можно было про94 такое поколение назначая слабых тренеров!!!??? В федерации действительно слабые люди сидят! Интересно, кого назначат сейчас? Может ЭТХ, как раз без работы сидит
    allemz
    allemz ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 15:44
    Всю федерацию бельгийскую тоже бы впридачу расформировать, абсолютно бездарная работа за последние 15 лет, нанимали себе подобных тренеров по квалификации
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 15:42
    Вот этот точно тренеришка! А не Эмери
    Гость
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