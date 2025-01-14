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В «Урале» назвали имя нового главного тренера

вчера, 19:34

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил источнику о том, кто будет главным тренером команды.

После отставки Евгения Аверьянова в ноябре команду из Екатеринбурга возглавил Олег Шатов. У бывшего футболиста нет нужной лицензии для продолжения работы главным тренером. Сегодня стало известно о вхождении в тренерский штаб бывшего помощника Станислава Черчесова в сборной России.

[Ромащенко] — это квалифицированный тренер, он поможет молодому тренерскому штабу, команде и клубу. Уверен, «Уралу» пригодится его большой опыт. Им [главным тренером] будет Сергей Томаров.

Укомплектован ли тренерский штаб? Да.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:59
Ой, не знаю ...
drug01
drug01
вчера в 20:22
Теперь Урал пойдет в гору
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:47
Главное , что бы в этом тренерском штабе Урала , сами тренера не запутались и разобрались в своём "Табеле о рангах"...)
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:42
Надо им царька позвать!У него лицензия есть))
Гость
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