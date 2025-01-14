В «Урале» назвали имя нового главного тренера

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил источнику о том, кто будет главным тренером команды.
После отставки Евгения Аверьянова в ноябре команду из Екатеринбурга возглавил Олег Шатов. У бывшего футболиста нет нужной лицензии для продолжения работы главным тренером. Сегодня стало известно о вхождении в тренерский штаб бывшего помощника Станислава Черчесова в сборной России.
[Ромащенко] — это квалифицированный тренер, он поможет молодому тренерскому штабу, команде и клубу. Уверен, «Уралу» пригодится его большой опыт. Им [главным тренером] будет Сергей Томаров.
Укомплектован ли тренерский штаб? Да.