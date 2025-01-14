В «Урале» назвали имя нового главного тренера

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вчера, 19:34

Президент «Урала» сообщил источнику о том, кто будет главным тренером команды.

После отставки Евгения Аверьянова в ноябре команду из Екатеринбурга возглавил Олег Шатов. У бывшего футболиста нет нужной лицензии для продолжения работы главным тренером. Сегодня стало известно о вхождении в тренерский штаб бывшего помощника Станислава Черчесова в сборной России.