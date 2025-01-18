«Боруссия» Дортмунд проиграла «Айнтрахту» в матче Бундеслиги

Франкфуртский «Айнтрахт» одержал победу над «Боруссией» из Дортмунда в матче 18-го тура Бундеслиги.
На 18-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике. В компенсированное ко второму тайму время полузащитник Оскар Хёйлунд укрепил преимущество хозяев.
Это поражение стало третьим для «Боруссии» в Бундеслиге подряд. В 17-м туре «шмели» со счётом 2:4 уступили «Хольштайну». В 16-м туре дортмундская команда проиграла «Байеру» со счётом 2:3.
«Айнтрахт» идёт на 3-м месте (36 очков), дортмундская «Боруссия» занимает 10-е место (25 очков).
А где пас, ребята ? Даже галимый квадрат вы не можете показать в центре, не говоря уже о чём то в о з в ы ш е н н о м в нападении.
Гиттенс...этот Мбаппе на минималках. Чё он прёт на всю защиту Трахта до упоротости ? Или задача у него ставится с мячиком прямо в ворота забежать ? Справа же его коллега по инвалидному креслу - Адийеми, так и вовсе в "овациях" не нуждается...
P.S. Не... Моё дело - сторона..., однако такой беспомощный Дортмунд у меня на памяти впервые. Да..., играли от случая к случаю где то лучше, где то хуже, но чтоб ваБче раскиснуть на поле , как желе, - этого никогда не было..., до текущего момента.
Шахин..., этот лихой всадник без головы, видать обезглавил всех ребят в жёлтых футболках.
А где пас, ребята ? Даже галимый квадрат вы не можете показать в центре, не говоря уже о чём то в о з в ы ш е н н о м в нападении.
Гиттенс...этот Мбаппе на минималках. Чё он прёт на всю защиту Трахта до упоротости ? Или задача у него ставится с мячиком прямо в ворота забежать ? Справа же его коллега по инвалидному креслу - Адийеми, так и вовсе в "овациях" не нуждается...
P.S. Не... Моё дело - сторона..., однако такой беспомощный Дортмунд у меня на памяти впервые. Да..., играли от случая к случаю где то лучше, где то хуже, но чтоб ваБче раскиснуть на поле , как желе, - этого никогда не было..., до текущего момента.
Шахин..., этот лихой всадник без головы, видать обезглавил всех ребят в жёлтых футболках.
Ну и пенальти в ворота "Айнтрахта" на 70-х минутах надо было ставить. Никакой борьбы плечо в плечо, толчок в спину, от которого разве что Холланд мог устоять на ногах. Лопухнулся арбитр. Бывает.
Ну и пенальти в ворота "Айнтрахта" на 70-х минутах надо было ставить. Никакой борьбы плечо в плечо, толчок в спину, от которого разве что Холланд мог устоять на ногах. Лопухнулся арбитр. Бывает.