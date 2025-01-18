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«Боруссия» Дортмунд проиграла «Айнтрахту» в матче Бундеслиги

сегодня, 00:33
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)2 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Франкфуртский «Айнтрахт» одержал победу над «Боруссией» из Дортмунда в матче 18-го тура Бундеслиги.

На 18-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике. В компенсированное ко второму тайму время полузащитник Оскар Хёйлунд укрепил преимущество хозяев.

Это поражение стало третьим для «Боруссии» в Бундеслиге подряд. В 17-м туре «шмели» со счётом 2:4 уступили «Хольштайну». В 16-м туре дортмундская команда проиграла «Байеру» со счётом 2:3.

«Айнтрахт» идёт на 3-м месте (36 очков), дортмундская «Боруссия» занимает 10-е место (25 очков).

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:12
Бывали у Боруссии разные времена. Например, перед приходом Клоппа клуб занял 13-ое место в сезоне 2007/08. Шахин, кстати, тогда играл в Дортмунде, но тот сезон провел в аренде в Фейеноорде.
galem72
galem72
сегодня в 08:10
Это турецкое недоразумение просто топит на дно всю команду своей бездарностью. Как же жаль Пчёлок...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 06:56
Ещё и игроков продают, конечно будут поражения
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:11
Падение продолжается. Боссы Боруссии больше виноваты чем этот недотренеришкм
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:58
Боруссия разочаровывает в этом сезоне...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 02:47, ред.
Да он по ходу в БД и не заходил.)
allemz
allemz
сегодня в 02:45
К Тен Хагу присмотритесь, со школотой ему вроде неплохо работается
allemz
allemz
сегодня в 02:35
Шахин скоро на выход
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:14
Если бы была игра плечо в плечо, футболист завалился бы влево. В нашем случае он после толчка в спину продолжил движение по инерции вперёд.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:51, ред.
Плечо в плечо - этот эпизод 50 на 50. А вот когда свалили напада Дортмунда, развернув его рукой за предплечье и уронив на газон, вот тут да, - 100% пеналь.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:49
Смотрел матч, в процессе которого пытался найти точное определение и ему, и всему остальному немецкому футболу. Нашёл: чумовой. Не тот, когда домашние животные заболевают чумкой, а тот, в котором футболисты весь матч носятся по полю, как чумовые, т.е. лихорадочные. Удивляюсь, как сил у них хватает на весь матч. Подзавод у футболистов что ли имеется, как у заводных игрушек.
Ну и пенальти в ворота "Айнтрахта" на 70-х минутах надо было ставить. Никакой борьбы плечо в плечо, толчок в спину, от которого разве что Холланд мог устоять на ногах. Лопухнулся арбитр. Бывает.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:47
Макс, ну я же уже неоднократно цитировал Шахина, когда он сказал- что не собирается копировать Терзича, а предоставляет полную свободу действий своим игрокам, действовать по игровому моменту. Ну вот и результат. Признаться, что-то его долго терпят, для немецких клубов необычная ситуация... Я до сих пор не знаю истинную причину увольнения Тeрзича, но думаю недалёк тот час, когда руководство Дортмунда пойдет к нему на поклон...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:40, ред.
Бить лежачего - последнее дело. Но у меня..., чисто из любопытства ряд вопросов к БД. Чем команда занимается на тренировках ? Они там что..., только бегают 100-метровку и выполняют упражнения с отягощениями ?
А где пас, ребята ? Даже галимый квадрат вы не можете показать в центре, не говоря уже о чём то в о з в ы ш е н н о м в нападении.
Гиттенс...этот Мбаппе на минималках. Чё он прёт на всю защиту Трахта до упоротости ? Или задача у него ставится с мячиком прямо в ворота забежать ? Справа же его коллега по инвалидному креслу - Адийеми, так и вовсе в "овациях" не нуждается...

P.S. Не... Моё дело - сторона..., однако такой беспомощный Дортмунд у меня на памяти впервые. Да..., играли от случая к случаю где то лучше, где то хуже, но чтоб ваБче раскиснуть на поле , как желе, - этого никогда не было..., до текущего момента.
Шахин..., этот лихой всадник без головы, видать обезглавил всех ребят в жёлтых футболках.
Гость
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