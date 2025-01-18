«Боруссия» Дортмунд проиграла «Айнтрахту» в матче Бундеслиги

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сегодня, 00:33

Франкфуртский «Айнтрахт» одержал победу над «Боруссией» из Дортмунда в матче 18-го тура Бундеслиги.

На 18-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Айнтрахта» Уго Экитике. В компенсированное ко второму тайму время полузащитник Оскар Хёйлунд укрепил преимущество хозяев.

Это поражение стало третьим для «Боруссии» в Бундеслиге подряд. В 17-м туре «шмели» со счётом 2:4 уступили «Хольштайну». В 16-м туре дортмундская команда проиграла «Байеру» со счётом 2:3.

«Айнтрахт» идёт на 3-м месте (36 очков), дортмундская «Боруссия» занимает 10-е место (25 очков).