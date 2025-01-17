«Монако» проиграло «Монпелье» в гостевом матче

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вчера, 22:59

«Монпелье» обыграл «Монако» (2:1) в матче 18-го тура Лиги 1.

Первый гол в игре на 32-й минуте забил защитник «Монако» Тило Керер. На 55-й минуте полузащитник «Монпелье» Мусса Аль Тамари сравнял счёт. На 82-й минуте Аль Тамари оформил дубль.

Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на 82-й минуте, но не отметился результативными действиями.

«Монако» идёт на 3-м месте (31 очко), «Монпелье» занимает 18-е место (12 очков).