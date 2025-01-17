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«Монако» проиграло «Монпелье» в гостевом матче

вчера, 22:59
МонпельеЛоготип футбольный клуб Монпелье2 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Монпелье» обыграл «Монако» (2:1) в матче 18-го тура Лиги 1.

Первый гол в игре на 32-й минуте забил защитник «Монако» Тило Керер. На 55-й минуте полузащитник «Монпелье» Мусса Аль Тамари сравнял счёт. На 82-й минуте Аль Тамари оформил дубль.

Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на 82-й минуте, но не отметился результативными действиями.

«Монако» идёт на 3-м месте (31 очко), «Монпелье» занимает 18-е место (12 очков).

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Все комментарии
4nad7q4kh8up
4nad7q4kh8up ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 08:40
Спасибо, исправили.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:35
Конечно получился пародоксальный итог. На протяжении всего матча, лучшие сыны княжества больше атаковали, владели мячом, а чего стоит подать 16 угловых...
Бывает и палка стреляет, это про наш случай)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:31
Текст поправить надо - "На 55 минуте полузащитник "Монако" Аль Мусса Тамари...."
Это игрок Монпелье.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:07
Что-то совсем плачевно в стане у Монако.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:18
Что-то разладилось в игре у монегасков
drug01
drug01
вчера в 23:21
У Монако дела пошли плохие.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:06
Без Головина в основе уже который матч сливают. Совпадение?
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