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«Реал Сосьедад» переиграл «Райо Вальекано» в Кубке Испании

вчера, 23:34
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)3 : 1Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо ВальеканоМатч завершен

«Реал Сосьедад» выиграл у «Райо Вальекано» в 1/8 финала Кубка Испании (3:1).

Микель Ойарсабаль вывел хозяев поля вперед на 23-й минуте, Хон Оласагасти на 45+1-й удвоил преимущество команды, Оскар Трехо на 45+7-й отыграл один из мячей, реализовав пенальти. Серхио Гомес отметился на 79-й.

У гостей на 77-й за вторую желтую карточку с поля был удален Альфонсо Гарсия Эспино.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:19
Уверенная победа "Реала", без особых проблем, на "Райо Валекано"
Хотя некоторые считают эти команды считают эти команды равными по классу
и предрекали упорную борьбу.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:00
Арсен идёт за кубком!)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:45
Вроде команды равны по классу. Но в последнее время Осасуна в кризисе. Обидно что такое команде Барса проиграла.
Гость
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