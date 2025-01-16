«Реал Сосьедад» переиграл «Райо Вальекано» в Кубке Испании

«Реал Сосьедад» выиграл у «Райо Вальекано» в 1/8 финала Кубка Испании (3:1).
Микель Ойарсабаль вывел хозяев поля вперед на 23-й минуте, Хон Оласагасти на 45+1-й удвоил преимущество команды, Оскар Трехо на 45+7-й отыграл один из мячей, реализовав пенальти. Серхио Гомес отметился на 79-й.
У гостей на 77-й за вторую желтую карточку с поля был удален Альфонсо Гарсия Эспино.
Хотя некоторые считают эти команды считают эти команды равными по классу
и предрекали упорную борьбу.
Хотя некоторые считают эти команды считают эти команды равными по классу
и предрекали упорную борьбу.