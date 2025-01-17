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«Реал» обыграл «Сельту» в матче Кубка Испании

сегодня, 02:09
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)5 : 2Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаЗакончился в доп. время

«Реал» выиграл у «Сельты» в 1/8 финала Кубка Испании (5:2).

У «сливочных» забили Килиан Мбаппе (37-я минута) и Винисиус Жуниор (48-я). Гости ответили мячами Жонатана Бамба (83-я) и Маркоса Алонсо (90+1-я). Игра перешла в дополнительное время, на 108-й забил Эндрик, на 112-й отметился Федерико Вальверде. На 120-й Эндрик оформил дубль.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт managingmadrid.com
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Все комментарии
bars098
bars098
сегодня в 18:20
Сельта не Барселона )
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:22, ред.
...нет принципиального исполнителя, тоесть напрочь!!!!!!!! Паренёк просто случайно пукнул
подряд три раза,а его за это не в угол, а в рамку
(не багет конечно!) и на доску! Правда печальная
история об игре,которой не было,о победе,которая
вообще с неба свалилась! На этот МЮ если и ставить,то плюнув на палец! Короче это не зрелище, это цирк приехал с клоунами Гарначо, Антони, Йоро...!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 14:07
Даже не знаю, что тебе ответить... Но возможно, твоя картинка, как ничто иное, точно, и на все 1000% отвечает суровой действительности.)))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 14:05
Да, Дружище, именно так!!!!!!! Жму руку!!!!!!!)))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:54, ред.
...Витя,оставим веру в будущее на десерт! А МЮ
это не команда, это песня! Песня об одиноком,но гордом рыцаре
Амаде ,который в бешенном ритме трижды боролся с ветрянными мельницами и все покорил их, в это время твой покорный слуга
разминался валидолом на кухне! Ждали похоронки на Тренера,
пришёл пригласительный билет на Ёлку! Игры никакой,а на табло чёрт знает что,аминь!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:54
А о чём подумал Кролик никто так и не узнал. Потому что он был очень воспитанный...)
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 13:41
Готов согласиться с Вами по всем вопросам, которые, в той или иной мере дают надежду на Выздоровление. Даже, появление одного молодого дарования- позволяет с оптимизмом, пусть, даже и небольшим смотреть в будущее. Хоть, какая-то маленькая радость... Понимаю, Ваши переживания, так же, как и моего Друга shur, но уверен, что такая мрачная картина долго продолжаться не может, как и не может, Величайший мировой Клуб находится в таком состоянии!!!!!!!

Удачи, всем нам- болельщикам Реала, или просто- сочувствующим и симпатизирующим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:24
Хотя во вчерашней игре, при всём печальном состоянии Реала, я увидел и положительный аспект. А именно Рауля Асенсио. Очень понравился парень, даже не смотря на привезенный пенальти. Целеустремлённый, по-спортивному дерзкий, жёсткий и неуступчивый. Отличные, выверенные подкаты. Чем-то даже немного напоминает Рамоса. Не хватает только опыта, что и вылилось в пенальти на свои ворота, но это дело наживное, да и тот же Рамос не редко привозил, но это не мешало ему быть одним из лучших защитников своего времени, да и не только своего. Почему-то думал, что Асенсио меньше лет, а парню 21 год, так что его можно вполне приобщать к основе. По крайне мере по сравнению с Чуамени, на позиции центрального защитника молодой испанец выглядит намного увереннее и полезнее.
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 13:23
А где конкретика, товарищ судья?)))
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:13, ред.
...прямо: "Что?Где?Когда?" ....за поединок спасибо! Рекомендация
та же,что и аппоненту,пару игр с Мадридом пропустить,от нервов!
shur
shur ответ allemz (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 13:10
...За спор - браво! Рекомендация: ...не смотреть Реал пару игр!
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 13:09
Приветствую, Виталий!!!
Подписываюсь под каждой буквой!!!!!!! Очень больно смотреть на такой Реал. Полнейшая игровая импотенция в каждой линии и безысходность в каждом движении. Не знаю, тупик ли это, но ощущение, крайне неприятное.
Могу только пожелать Реалу и его многочисленным поклонникам скорейшего Выздоровления!!!!!!!
Не может, не имеет право, Величайший клуб в мире, так играть!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 13:03
Приветище, Дружище!!!
Два очень невыразительных матча, но при этом две победы- МЮ и Реала...
МЮ не видел, но Реал меня огорчает, как говорил В.С.Высоцкий- до невозможности.
Остаётся только верить в лучшее...)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:56, ред.
Приветствую, Виктор!
Абсолютно согласен. Реал сейчас напоминает Барсу при Хави. Вялое, безидейное перекатывания мяча, с надеждой на какую-то грубую ошибку соперника или на индивидуальные качества отдельных игроков. Оба поражения от Барсы абсолютно заслуженные и по делу. Вот поэтому после поражения от Барселоны я и говорил (и говорю), что при всём уважении к Анчелотти, ему пора уходить. Он устал, и это уже бросается в глаза. И дело тут вовсе не в Камавинге, Винисиусе или ком-то ещё, дело в том, что отвратительно играет вся команда. Пропала скорость, пропали креативные действие команды, Реал играет слишком сухо и прагматично, как-то абсолютно безжизненно, как будто им это не в радость, пропал азарт, полностью пропала эмоциональная составляющая, футболисты выходят на поле как какой-то работяга на завод, с одной мыслью: быстрее бы шабаш.

Команде нужна глобальная перезагрузка, и в первую очередь эмоциональная, и Папа Карло, к сожалению, этого дать уже не сможет, в первую очередь, потому что сам устал и требует отдыха, в основном морального. Да и новые, свежие идеи в тактике и стратегии команде тоже нужны. Ну и, конечно же, просто кровь из носу, нужно обновление линии обороны.

Если рассуждать, кого бы хотелось увидеть на тренерском мостике, то я сегодня вижу две кандидатуры, это или Хаби Алонсо, или Рауль Гонсалес. У Алонсо больше опыта и отличные показатели, плюс философия быстрого, атакующего футбола, но при этом иногда не хватает той прагматичности, которой чересчур много у Анчелотти, а у Рауля больше опыта именно в работе в системе Реала, плюс огромный авторитет, как легенды Реала, а это тоже не мало важно, учитывая концентрацию звёзд в команде на квадратный метр, что кстати очень помогло в своё время Зидану.

Так что, если честно, то при таком положении в команде, в этом сезоне уже особо на какие-то трофеи рассчитывать не приходится, но, как говорится, - будем посмотреть.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:50
Всех сливочных с победой!
А победителей не судим - идём дальше!
Есть проблемы в защите, есть кадровые проблемы той же линии.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:05, ред.
Весь матч в действиях "Реала" читалось одно: соперник - не "Барселона", как - нибудь дожмём. Вот и "дожимали" до дополнительного времени. От нокаутирующего апперкота в финале команда так и не оправилась, и если бы на месте "Сельты" был более мастеровитый соперник, не знаю, в чью пользу закончился бы матч.
Интересно, что думал А.Мостовой, когда смотрел его.
Пенальти ? Поставил бы арбитр на "точку", никто бы и не пикнул. 9 судей из десяти поставили бы. Но ВАР ! По всей видимости разглядели, что игрок нырнул за два миллиметра до контакта.
Knut 3
Knut 3 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 09:38
Максимум 1 пеналь украли. Но сливочные и при нем справились бы.
Knut 3
Knut 3 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 09:36
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 09:33
    Реал дожал Сельту в овертайме.
    5-2.
    недавно с таким счетом сам Реал был обыгран. и вот такая месть))
    матч понравился, ошибки были, но игра супер.
    Эндрик без игровой практика дубль сделает, вау!
    судья честно украл 2 пенальти у Сельты. но это было предсказуемо.
    Реал все еще идет на требл)))
    что не понравилось?
    это свист в адрес Анчелотти и некоторых игроков Реала.
    Тчуамени, игравший не на родной позиций, свиста не заслужил.
    дайте играть Асенсио!
    в общем, что то похожее мы видели, когда даже сейв Касильяса яростно освистывали на трибунах.
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 09:23
    Победы разные нужны. Победы разные важны)...
    Knut 3
    Knut 3 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    сегодня в 09:18
    Позор - это альба, падающий от дуновения ветра и корчащийся на газоне!
    Futurista
    Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
    сегодня в 09:17
    Не более)...
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 08:48, ред.
    ...Приветствую Минхерц! "Можно конечно поздравить МЮ с победой, но, чисто формально, по игре, так не побеждают"- это точно о них,данке!!! А что касается Реала,абсолютная правда! Даже сидя рядом на скамейке,отец и сыном,невооружённым глазом читается беспомощность нынешней тактической ситуации в команде! Вини как будто сознательно отстутствует на поле,мол
    что вы из себя представляете без моего высочества! Мбаппе
    вместо стоячего образа жизни начал неистово носится по полю,брать нахрапом! Полное впечатление,что Перес лопнит
    от терпения,в лучшую сторону или нет,время покажет!!!
    sihafazatron
    sihafazatron ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    сегодня в 08:11
    Для Реала не позор, а обычное дело! Первый раз что-ли?
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 07:48
    Жалко силёнок Сельте не хватило... Реал совсем мёртвый...
    citroman
    citroman
    сегодня в 07:42
    Абсолютно незаслуженная победа. Ошибка/подарок от судьи решил исход.
    fmjp42ybhspw
    fmjp42ybhspw
    сегодня в 07:41
    Сил у Сельты не хватило, в концовке второго тайма все потратили.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 07:34
    Все судьи подарили Реалу не справедливую победу,это все кто смотрел увидели,это позор для Реала.
    gzv5v72xht8m
    gzv5v72xht8m
    сегодня в 07:32
    Весёлый матч для зрителей получился
    Vea
    Vea ответ Leki_chelsea (раскрыть)
    сегодня в 07:31
    Не может быть и кк, и пенальти. Нет сейчас двойного наказания для вратарей, если только фол не грубый.
    Гость
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