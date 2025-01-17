«Реал» обыграл «Сельту» в матче Кубка Испании

«Реал» выиграл у «Сельты» в 1/8 финала Кубка Испании (5:2).
У «сливочных» забили Килиан Мбаппе (37-я минута) и Винисиус Жуниор (48-я). Гости ответили мячами Жонатана Бамба (83-я) и Маркоса Алонсо (90+1-я). Игра перешла в дополнительное время, на 108-й забил Эндрик, на 112-й отметился Федерико Вальверде. На 120-й Эндрик оформил дубль.
Можно конечно поздравить Реал с победой, но, чисто формально, по игре, так не побеждают.
Можно конечно поздравить Реал с победой, но, чисто формально, по игре, так не побеждают.
Обидно что его уберут в конце сезона,ведь на следующий сезон появятся варианты в защите,Перес готовит закупку для нового тренера что по моему мнению несправедливо.
Анчи должен остаться и на следующий сезон,независимо от результатов нынешнего.
Обидно что его уберут в конце сезона,ведь на следующий сезон появятся варианты в защите,Перес готовит закупку для нового тренера что по моему мнению несправедливо.
Анчи должен остаться и на следующий сезон,независимо от результатов нынешнего.