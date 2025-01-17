«Реал» обыграл «Сельту» в матче Кубка Испании

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сегодня, 02:09

«Реал» выиграл у «Сельты» в 1/8 финала Кубка Испании (5:2).

У «сливочных» забили Килиан Мбаппе (37-я минута) и Винисиус Жуниор (48-я). Гости ответили мячами Жонатана Бамба (83-я) и Маркоса Алонсо (90+1-я). Игра перешла в дополнительное время, на 108-й забил Эндрик, на 112-й отметился Федерико Вальверде. На 120-й Эндрик оформил дубль.