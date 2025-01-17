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МЮ вырвал победу в матче с «Саутгемптоном», Диалло оформил хет-трик

сегодня, 00:55
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 1Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Саутгемптон» в 21-м туре АПЛ (3:1).

Автогол Мануэля Угарте на 43-й минуте вывел гостей вперед. Амад Диалло забил на 82-й, 90-й и 90+4-й.

После этой игры МЮ идет на 12-м месте (26 очков), «Саутгемптон» замыкает таблицу (6 баллов).

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 11:34
В Саутгемптоне какие то позорники играют........ просто сливают сезон в наглую...... интересно даже побьют ли рекорд Дерби Каунти когда они набрали всего 11 баллов.
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 08:59
...про есть Несчастный случай, а есть - СЧАСТЛИВЫЙ!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:55
Амад слишком молод, чтобы тащить команду.
а больше никого и нет впереди, как выяснилось уже довольно давно.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:50
Зиркзе и Диалло вытащили матч!
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 08:34
...80 -сят с лишним минут держались на внутренних
ресурсах, Я про болельщиков (пиво,виски,и что то неведомое нам),
а потом о чудо в Храм к Святым спаситель Амад заглянул и добавил
прихожанам целительного зелья,да не один раз,аминь!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:52
Получается до 82-й мин проигрывали дома? - непорядок)
А так конечно же дома надо обыгрывать такие команды без вопросов.
5nxz6cf8a42s
5nxz6cf8a42s
сегодня в 07:40
Жаль, что не проиграли. Это был бы венец неудач Манчестер Юнайтед.
протон
протон
сегодня в 06:42
Не пойму, Аталанта развела МЮ в 2020 году на 30 миллионов, как уверяли местные "эксперты", или ещё нет ?
112910415
112910415
сегодня в 06:31
пока что игры нет ...
но хоть результат !
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:14
МЮ еще очень долго до выздоровления....
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:26, ред.
Джошуа Зиркзе - Первый гол за МЮ против Фулхэма
Амад Диалло (жаль не за Сборную Нидерландов играет) - Первый хек-трик за МЮ против Саутгемптона
оба были на поле
"Знаете, они и сами своего рода топ футболисты"
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 01:05
Очень плохой матч Антони, Хойлунда.

Отлично сработали замены. Эриксен врубил режим Модрича и отдал суперский голевой пас. Амад Диало красава, три из трёх реализовал в конце.
Нельзя не похвалить Зиркзе, второй раз уже вижу такую хорошую игру от него. В подыгрыше он врубает режим Бензема, молодец. Пусть голы не его сильное качество, но пасы раздаёт отлично и начинает атаки после выигранных единоборств.

А так, последняя команда со дна турнирной таблицы легко могла увезти очки с Олд Траффорда. И это печально.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:03, ред.
Надеюсь МЮ Аморима проложит так же, помню Арсенал Венгера, заводились после пропущенного гола, да было после того как вели 4-0 против Ньюкасла во втором 4-4 получили, когда-то я топил за Арсенал, но правда в том, что я был как сейчас называют Персофаном Ван Перси, и с переходом его в МЮ так тут и остался.
P.S. Амад с Хек-триком!!!
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 01:00
Очень понравилось, как вышли на замену Джей. Зи и Кольер. Кольер на своей позиции в схеме Аморима смотрится лучше, чем Майну. После их выхода Диалло смог больше сконцентрироваться на атаке. Хорош был Де Лигт.

В остальном - кошмарная игра. И в очередной раз, если бы не Онана, то на перерыв МЮ мог уйти и стремя пропущенными.

Но я от МЮ в этом сезоне ничего и не жду. Этот сезон - это длинная предсезонка для Аморима к сезону следующему
Vea
Vea
сегодня в 00:59
Первый тайм это позорище от МЮ
Причём если футбол Юрича виден в Саутгемптоне, то что там Аморим пытается сделать непонятно.
Три гола на индивидуальном мастерстве Диалло. Первый и третий только его заслуга, во втором ещё поучавствовал Эриксон со своим чудо пасом.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:59
В Религиозном дерби (Дьяволы против Святых) не опять, а снова взяли верх первые! Хек-трик Амада!!! Браво!!!
shur
shur
сегодня в 00:58, ред.
...свечку ставим! Не "Святым" ,а Амаду - Спасителю МЮ!!!
YNWA
YNWA
сегодня в 00:57
Фантастика!
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