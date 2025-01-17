МЮ вырвал победу в матче с «Саутгемптоном», Диалло оформил хет-трик

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сегодня, 00:55

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Саутгемптон» в 21-м туре АПЛ (3:1).

Автогол Мануэля Угарте на 43-й минуте вывел гостей вперед. Амад Диалло забил на 82-й, 90-й и 90+4-й.