МЮ вырвал победу в матче с «Саутгемптоном», Диалло оформил хет-трик

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Саутгемптон» в 21-м туре АПЛ (3:1).
Автогол Мануэля Угарте на 43-й минуте вывел гостей вперед. Амад Диалло забил на 82-й, 90-й и 90+4-й.
После этой игры МЮ идет на 12-м месте (26 очков), «Саутгемптон» замыкает таблицу (6 баллов).
Причём если футбол Юрича виден в Саутгемптоне, то что там Аморим пытается сделать непонятно.
Три гола на индивидуальном мастерстве Диалло. Первый и третий только его заслуга, во втором ещё поучавствовал Эриксон со своим чудо пасом.
Причём если футбол Юрича виден в Саутгемптоне, то что там Аморим пытается сделать непонятно.
Три гола на индивидуальном мастерстве Диалло. Первый и третий только его заслуга, во втором ещё поучавствовал Эриксон со своим чудо пасом.
В остальном - кошмарная игра. И в очередной раз, если бы не Онана, то на перерыв МЮ мог уйти и стремя пропущенными.
Но я от МЮ в этом сезоне ничего и не жду. Этот сезон - это длинная предсезонка для Аморима к сезону следующему
В остальном - кошмарная игра. И в очередной раз, если бы не Онана, то на перерыв МЮ мог уйти и стремя пропущенными.
Но я от МЮ в этом сезоне ничего и не жду. Этот сезон - это длинная предсезонка для Аморима к сезону следующему
P.S. Амад с Хек-триком!!!
P.S. Амад с Хек-триком!!!