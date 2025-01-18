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«Арсенал» упустил победу над «Астон Виллой», ведя в счёте в два гола

вчера, 22:27
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Арсенал» сыграл вничью против «Астон Виллы» (2:2) в матче 22-го тура АПЛ.

Первый гол в игре на 35-й минуте забил нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли. На 55-й минуте Кай Хаверц удвоил преимущество «канониров». На 60-й минуте полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс сократил отставание, а на 68-й минуте нападающий Олли Уоткинс сравнял счёт.

«Арсенал» идёт на 2-м месте (44 очка), «Астон Вилла» занимает 7-е место (36 очков).

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 01:25
Сегодня Арсенал дважды подвел. При счёте 1-0 поставил деньги на то, что Вилла не забьёт. Потом при счёте 2-1 поставил на победу Арсенала. Результат известен
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 01:16
У Виллы есть характер!
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 00:47
По-хорошему надо увольнять Артету после вылета из ЛЧ. Это серьёзный клуб, который должен брать большие трофеи. Артета пока на это не способен. Нужен матёрый тренер.
xpvtr97hhhz2
xpvtr97hhhz2
сегодня в 00:44
Арсенал опять обьделался на ровном месте, ведя в счёте
shur
shur ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 00:09
...а по мне, какие то неубедительные лидеры в этом сезоне! Смотрю Ливер, шатко-валко, смотрю Пушкарей тоже самое! Нет такого включил комп, смотришь на игру и видишь напор,технику,голы,
а тут мячегоняние без азарта и жажды победы,а ведь это АПЛ,не правда ли ???!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:08
Два мяча....
И отдать победу...
Силы экономили....?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:55
Сочувствую, Артета - мастер, штоб пожалеть сбитых лётчиков: Жезус, Стерлинг, Зинченко... эти ребята без стержня, потому их и списали
drug01
drug01
вчера в 23:39
Арсенал теряет важные очки...
zdeniss
zdeniss
вчера в 23:39
Сегодня была хорошая игра Арсенала, гораздо качественнее чем с ТТХ. Но есть еще везение, а сегодня его у нас не было. К сожалению. Это футбол, тем он и интересен. Капец как обидно, но Арсенал единственная команда, которая до сих пор составляет конкуренцию Ливерпулю. 6+3 возможных, конечно много, но не критично. Ливерпуль не выдает идеальную игру… Надеюсь, эта игра поможет Артете вырвать на напа пару десятков лямов.
A.S.A
A.S.A ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:03
Так дело как раз в том, что нападающих нет!!! А сейчас даже вингеров нет, что бы игру в атаке освежать...
xajaks
xajaks ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:53
нападающие?какие нападающие?
матос
матос
вчера в 22:52
Молодец Вилла ;-) Отняла 2 балла у доминатора)))
ipshlap
ipshlap
вчера в 22:50
Арсенал сдулся! Каждый гол приходится вымучивать. Слаженной игрой назвать трудно. Вроде бы владеют инициативой , но реализовать моменты не могут. Одегор вообще переста играть. Астон Вилла обула Арсенал как лохов. Проигрывая 0:2 две атаки - два гола. Вывод : у Арсенала оборона дырявая , атаки нет. Прогнозировать слелующие матчи практически невозможно. На следующий матч буду брать иконку, чтобы не пропустили ещё больше .
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:46, ред.
Как можно про..... ть победу, создавая кучу моментов ?
Посмотри как играют ваши нападающие. Здесь и кроется ответ на твой вопрос.
Michael James Owen
Michael James Owen
вчера в 22:39
доминатору пора на выход
Migelito
Migelito
вчера в 22:37
Оу, нежданчик.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:32
Это просто позор!!! Как бы сильно я не любил команду, но сегодня я в бешенстве!!!! Только у нас появился шанс навязать борьбу Ливерпулю, как сами же пробываем его....как ведя 2-0 можно про94 победу, контролируя игру и создавая массу моментов???!!!!
Неужели не видно, что играть некому у Артеты, ну почему нельзя быстренько совершить папу покупок???!!! Неужели Кронке не понимают, что про94 это ТО, означает про94 чемпионство ( шансы на него)!?
Брулин
Брулин
вчера в 22:31
С одной стороны Арсенал более чем убедительно наиграл на победу. С другой-как же в стиле Артеты в нужные моменты терять очки. Хотя Вилла очень сложный соперник, ничего удивительного.
Гость
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