«Арсенал» упустил победу над «Астон Виллой», ведя в счёте в два гола

«Арсенал» сыграл вничью против «Астон Виллы» (2:2) в матче 22-го тура АПЛ.
Первый гол в игре на 35-й минуте забил нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли. На 55-й минуте Кай Хаверц удвоил преимущество «канониров». На 60-й минуте полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс сократил отставание, а на 68-й минуте нападающий Олли Уоткинс сравнял счёт.
«Арсенал» идёт на 2-м месте (44 очка), «Астон Вилла» занимает 7-е место (36 очков).
а тут мячегоняние без азарта и жажды победы,а ведь это АПЛ,не правда ли ???!!!
а тут мячегоняние без азарта и жажды победы,а ведь это АПЛ,не правда ли ???!!!
И отдать победу...
Силы экономили....?
И отдать победу...
Силы экономили....?
Посмотри как играют ваши нападающие. Здесь и кроется ответ на твой вопрос.
Посмотри как играют ваши нападающие. Здесь и кроется ответ на твой вопрос.
Неужели не видно, что играть некому у Артеты, ну почему нельзя быстренько совершить папу покупок???!!! Неужели Кронке не понимают, что про94 это ТО, означает про94 чемпионство ( шансы на него)!?
Неужели не видно, что играть некому у Артеты, ну почему нельзя быстренько совершить папу покупок???!!! Неужели Кронке не понимают, что про94 это ТО, означает про94 чемпионство ( шансы на него)!?