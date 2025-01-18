«Борнмут» разгромил «Ньюкасл», Клюйверт оформил хет-трик

1737210804

вчера, 17:33

«Ньюкасл» проиграл «Борнмуту» (1:4) в матче 22-го тура АПЛ .

Первый гол в игре на 6-й минуте забил нападающий «Борнмута» Джастин Клюйверт. На 25-й минуте полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс сравнял счёт. На 44-й минуте Клюйверт оформил дубль, а в дополнительное ко второму тайму время — хет-трик. Также в дополнительное время голом отметился защитник «Бонмута» Милош Керкеж.

«Ньюкасл» идёт на 4-м месте (38 очков), «Борнмут» занимает 6-е место (37 очков).