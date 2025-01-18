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«Борнмут» разгромил «Ньюкасл», Клюйверт оформил хет-трик

вчера, 17:33
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)1 : 4Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

«Ньюкасл» проиграл «Борнмуту» (1:4) в матче 22-го тура АПЛ.

Первый гол в игре на 6-й минуте забил нападающий «Борнмута» Джастин Клюйверт. На 25-й минуте полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс сравнял счёт. На 44-й минуте Клюйверт оформил дубль, а в дополнительное ко второму тайму время — хет-трик. Также в дополнительное время голом отметился защитник «Бонмута» Милош Керкеж.

«Ньюкасл» идёт на 4-м месте (38 очков), «Борнмут» занимает 6-е место (37 очков).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:17
Сорокам Ираолу взять, но Хау в АПЛ поддерживают, другого уволили бы.
А так это уже не вишенка, а вишнёвый сад.
Vea
Vea
вчера в 18:50
С Хау всегда так будет у сорок.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:30
Браво Ираола и Борнмут, почти всем лидерам дали прос.аться))
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:30
Шикарный матч выдали команды! Неожиданный результат конечно же, но вполне заслуженный. Ираола прибил Хау его же оружием....агрессивный высокий прессинг, молниеносные атаки и шикарная реализация, а это еще при всех кадровых потерях!!! Клюйверт второй хет-трик в сезоне и все мячи с игры забил.
SHEARER
SHEARER
вчера в 18:16
Нежданно прилетел нежданьчик!
2bnsdgjjr8ax
2bnsdgjjr8ax
вчера в 18:16
Неожиданный сюрприз от сорок
Baggio R.
Baggio R. ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 18:06
Только папаша играл за Ньюкасл)
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 18:05
Ну вот, а если бы в своё время ещё Широкова купили, то и Ливерпуль сейчас от страха трясся.
Alex_67
Alex_67 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 18:04
Борнмут творит чудеса, а может быть он тёмная лошадка? До сих пор его результаты принимали как случайность. И правда, больше говорили о Брайтоне, Астон Вилле или Ноттингем Форест... Как бы Борнмут не сглазили... Тьфу-тьфу-тьфу...
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:03
"Ньюкасл" откровенно разочаровал... Возможно, плохо настроились на игру.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:56
год два назад вишневые чудом сохранили прописку в АПЛ.
Соланке тогда разыгрался так что Тоттенхэм с моментом его забрал))
Ираола гений.
при нем и Райо Вальекано был хорош. но Борнмут просто великолепен.
интересная молодежь. Забарный, Клюйверт, Керкез, Хейзен.
вратарь Кепа вернул свою форму.
команда крепкая, и крепко дали по Арсеналу, МанСити, Тоттенхэму, МЮ и Ньюкаслу. да да, эти команды проиграли дружине Ираолы!!!
а Челси дома сыграл вничью.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:49
Борнмут гроза авторитетов.
Брулин
Брулин
вчера в 17:42
почему никто не пишет про Борнмут и тренерский гений Ираолы? С очередным английским физруком они бы за выживание боролись, а сейчас на полном серьезе в ЛЧ метят.
P.S.Клюйверт-то весь в папашу, топ-форвард.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:42
Поспели Вишни в саду у дяди Вани!
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 17:37
Неплохо..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:34
Борнмут с победой, были лучше и заслужили 3 очка! Сегодня день Клюйверта))
А сороки совсем слабо сыграли. Исака вообще на поле не видел сегодня.
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