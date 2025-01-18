«Борнмут» разгромил «Ньюкасл», Клюйверт оформил хет-трик

«Ньюкасл» проиграл «Борнмуту» (1:4) в матче 22-го тура АПЛ.
Первый гол в игре на 6-й минуте забил нападающий «Борнмута» Джастин Клюйверт. На 25-й минуте полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс сравнял счёт. На 44-й минуте Клюйверт оформил дубль, а в дополнительное ко второму тайму время — хет-трик. Также в дополнительное время голом отметился защитник «Бонмута» Милош Керкеж.
«Ньюкасл» идёт на 4-м месте (38 очков), «Борнмут» занимает 6-е место (37 очков).
P.S.Клюйверт-то весь в папашу, топ-форвард.
P.S.Клюйверт-то весь в папашу, топ-форвард.
Соланке тогда разыгрался так что Тоттенхэм с моментом его забрал))
Ираола гений.
при нем и Райо Вальекано был хорош. но Борнмут просто великолепен.
интересная молодежь. Забарный, Клюйверт, Керкез, Хейзен.
вратарь Кепа вернул свою форму.
команда крепкая, и крепко дали по Арсеналу, МанСити, Тоттенхэму, МЮ и Ньюкаслу. да да, эти команды проиграли дружине Ираолы!!!
а Челси дома сыграл вничью.
Соланке тогда разыгрался так что Тоттенхэм с моментом его забрал))
Ираола гений.
при нем и Райо Вальекано был хорош. но Борнмут просто великолепен.
интересная молодежь. Забарный, Клюйверт, Керкез, Хейзен.
вратарь Кепа вернул свою форму.
команда крепкая, и крепко дали по Арсеналу, МанСити, Тоттенхэму, МЮ и Ньюкаслу. да да, эти команды проиграли дружине Ираолы!!!
а Челси дома сыграл вничью.