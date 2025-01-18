«Ювентус» одержал победу над «Миланом»

«Ювентус» обыграл «Милан» (2:0) в матче 21-го тура Серии А.
Первый гол в игре на 59-й минуте забил нападающий «Ювентуса» Самуэль Мбангула. На 64-й минуте Тимоти Веа удвоил преимущество туринского клуба.
«Ювентус» идёт на 4-м месте (37 очков), «Милан» занимает 8-е место (31 очко).
Дело не в счете 2:0, а в сценарии игры, которую, Индзаги полностью проиграл, причем с первой минуты, когда не въехал в футбол соперника, не понял его замысла и игрового построения. Это чисто тренерское поражение- от и до.
Кстате, Сенатов, я заметил, что в твоем лексиконе стали часто появляться слова- "стиль игры", "рисунок игры". Ты вероятно обратил внимание, что я, возможно, чаще других употребляю эти термины и уже давно. Юрий, я не против, пользуйся на здоровье. Если что захочешь спросить, пожалуйста- с удовольствием отвечу, проконсультирую. Обращайся...)))
Дело не в счете 2:0, а в сценарии игры, которую, Индзаги полностью проиграл, причем с первой минуты, когда не въехал в футбол соперника, не понял его замысла и игрового построения. Это чисто тренерское поражение- от и до.
Кстате, Сенатов, я заметил, что в твоем лексиконе стали часто появляться слова- "стиль игры", "рисунок игры". Ты вероятно обратил внимание, что я, возможно, чаще других употребляю эти термины и уже давно. Юрий, я не против, пользуйся на здоровье. Если что захочешь спросить, пожалуйста- с удовольствием отвечу, проконсультирую. Обращайся...)))
Тут конечно просто авгиевы конюшни, разгребать и разгребать после экстренера Лилля.
Консейсау затупил с заменой бездаря Беннасера. ЦН в команде просто нет. На правом фланге обороны дыра, ещё раз спасибо Фонсеке за Калюлю и за дыру Ройяла.
Тут конечно просто авгиевы конюшни, разгребать и разгребать после экстренера Лилля.
Консейсау затупил с заменой бездаря Беннасера. ЦН в команде просто нет. На правом фланге обороны дыра, ещё раз спасибо Фонсеке за Калюлю и за дыру Ройяла.
Но я про сам футбол в деталях речь веду. Прием мяча, взаимопонимание, расположение игроков, организация команды ..., ну да , эти вещи иногда опускаются и не оказывают влияние на результат...., но при прочих равных, когда я смотрю на Интер, то воспринимаю их по взрослому - не засыпаю, как с остальными итальянцами в кресле.)
Но я про сам футбол в деталях речь веду. Прием мяча, взаимопонимание, расположение игроков, организация команды ..., ну да , эти вещи иногда опускаются и не оказывают влияние на результат...., но при прочих равных, когда я смотрю на Интер, то воспринимаю их по взрослому - не засыпаю, как с остальными итальянцами в кресле.)
Никогда не забывай советы профессора Преображенского: "Не смотрите перед обедом или наночь Серию А"!
Никогда не забывай советы профессора Преображенского: "Не смотрите перед обедом или наночь Серию А"!
И если бы не посмотрел этот матч, то нисколько бы не расстроился.
И если бы не посмотрел этот матч, то нисколько бы не расстроился.
Ювентус ? Ничего особенного. Сегодня залетело - ну и хорошо.
Ювентус ? Ничего особенного. Сегодня залетело - ну и хорошо.
С победой, Ювентус, так держать!!!!!!! Реванш отличный получился!!!!!!!
С победой, Ювентус, так держать!!!!!!! Реванш отличный получился!!!!!!!