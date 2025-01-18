Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2024/2025

«Ювентус» одержал победу над «Миланом»

вчера, 21:55
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Ювентус» обыграл «Милан» (2:0) в матче 21-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 59-й минуте забил нападающий «Ювентуса» Самуэль Мбангула. На 64-й минуте Тимоти Веа удвоил преимущество туринского клуба.

«Ювентус» идёт на 4-м месте (37 очков), «Милан» занимает 8-е место (31 очко).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ПСЖ в конце матча вырвал победу у «Ланса»
Вчера, 20:54
«Атлетико» проиграл «Леганесу» в матче Ла Лиги
Вчера, 20:12
Дубль Нуньеса принёс «Ливерпулю» победу над «Брентфордом» в концовке матча
Вчера, 19:54
«Бавария» обыграла «Вольфсбург» в результативном матче
Вчера, 19:27
«Борнмут» разгромил «Ньюкасл», Клюйверт оформил хет-трик
Вчера, 17:33
«Рома» обыграла «Дженоа» в матче Серии А
Вчера, 00:44
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 00:40, ред.
Сенатов.

Дело не в счете 2:0, а в сценарии игры, которую, Индзаги полностью проиграл, причем с первой минуты, когда не въехал в футбол соперника, не понял его замысла и игрового построения. Это чисто тренерское поражение- от и до.

Кстате, Сенатов, я заметил, что в твоем лексиконе стали часто появляться слова- "стиль игры", "рисунок игры". Ты вероятно обратил внимание, что я, возможно, чаще других употребляю эти термины и уже давно. Юрий, я не против, пользуйся на здоровье. Если что захочешь спросить, пожалуйста- с удовольствием отвечу, проконсультирую. Обращайся...)))
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Vea (раскрыть)
вчера в 23:39
Когда его брали,наши были против,зачем брать лавочника Милана)а потом сходу стал основным.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:29
Возвращаясь к полемике чуть ниже. Никакой вины Индзаги в поражении его команды в СК от "Милана" нет. Любая команда, и не только "Интер", после преимущества в два мяча начнёт играть на удержание счёта, ослабив вожжи. В таких ситуациях подгоняй тренер не подгоняй своих 24ов, кричи не кричи на них, размахивай не размахивай руками, скрежещи не скрежещи на них зубами, - всё будет бесполезно. Помимо воли тренера хочется сыграть на удержание счёта, снизить темп и целеустремлённость, подержать мяч и таким образом, цепляясь за каждую секунду, дотянуть до победного финального свистка. Именно таким течением матча и "настроением" игроков соперника "Милан" с успехом и воспользовался.
Vea
Vea
вчера в 23:21
Спасибо тренеришке Фонсеке, что ему оказался не нужен Калюлю. Универсал, который может играть и в центре и на фланге обороны. Который был лучшим у Юве.
Тут конечно просто авгиевы конюшни, разгребать и разгребать после экстренера Лилля.
Консейсау затупил с заменой бездаря Беннасера. ЦН в команде просто нет. На правом фланге обороны дыра, ещё раз спасибо Фонсеке за Калюлю и за дыру Ройяла.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 23:09
Тюрам и Калюлю очень хорошо сыграли,Коп и Луис как всегда,Нико нужно на фланге использовать,Нико,Влаха,Сишку по не сыграли как следует вместе.
матос
матос
вчера в 23:06, ред.
А футбол то практически такой же что и был в суперкубке, просто там Милану повезло с пенальти и рикошетом, Ювентус на каждом участке давил их, что те голову поднять не могли. Такое ощущение как будто гоббы с Монцей какой то играли доминация сумасшедшая конечно. Складывается ощущение что Аталанта гоббов с Копмейнерсом тупо развела, чел с двух метров бьет во врятаря.))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:45, ред.
Макс, дело в том, что Индзаги- еще очень молодой и недостаточно опытный тренер, допускающий ряд очевидных ошибок. Да, он грамотно сыграл финал против мощного МС, но это- больше исключение из правил, чем закономерность. А вот его поражение от Милана в СК- это больше, чем поражение, и прежде всего- тренерскими очевидными просчетами... Скорей всего, насмотревшись на убитый Милан Фонсеки, и на то, как Милан победил Юве, Индзаги решил малой кровью взять бесхребетного соперника. Но получилось по другому, против Интера вышел мобилизованный, агрессивный и прессингующий соперник, чего явно не ожидал Индзаги. Было видно, и по игрокам Интера, и по самому Индзаги, что они в растерянности, но перестраиваться по ходу игры, у Интера не получилось...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:34, ред.
Вить, согласен.
Но я про сам футбол в деталях речь веду. Прием мяча, взаимопонимание, расположение игроков, организация команды ..., ну да , эти вещи иногда опускаются и не оказывают влияние на результат...., но при прочих равных, когда я смотрю на Интер, то воспринимаю их по взрослому - не засыпаю, как с остальными итальянцами в кресле.)
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:26, ред.
Кто, Интер?! И это, после ПОЗОРА с Миланкой в СК?! Да он пролетел хуже фанеры!!! Так трусливо и безграмотно сыграть против команды, которая исключительно благодаря космическому везению пробилась в финал... Я, всегда, даже в нулевых болел за Юве в играх с Миланом, но это не значит, что я необъективно освещаю события. Не знаю, как Интер сыграет в этом сезоне, но его игра с Миланом- тренерский ПРОВАЛ Индзаги!!!!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:24
Кому что, а болелам МЮ лишь бы от своих якорей избавиться ... всеми правдами/неправдами.))
Capral
Capral
вчера в 22:21
Сенатов.

Никогда не забывай советы профессора Преображенского: "Не смотрите перед обедом или наночь Серию А"!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:21
У Интера.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:12
Смотрел и задавал себе вопрос, чем отличаются эти, а также другие лучшие команды Италии от тех, что расположены ниже середины турнирной таблицы. Ответил себе: ничем, разве что играют чуть быстрее; и всё ! Никакого особенного рисунка, который бы отличал одну команду от другой, - нет, в связи с чем мне матчи Серии А смотреть неинтересно. Разве что если других трансляций нет. И то буду читать, как читаю сейчас "Невский проспект" Н.В.Гоголя, изредка бросая взгляд на экран с немым вопросом, что ТАМ происходит. Особенно когда г-н Неценко повышает голос на четыре октавы.
И если бы не посмотрел этот матч, то нисколько бы не расстроился.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:10
А у кого сейчас в Серии А, что-то особенное???
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:10
А могли Рашфорда купить, сами виноваты....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:09
В зачёт Милану заряд на борьбу. Но умений у футболистов на многих позициях явно не хватает. Леао и Эрнандес да, чего то могут показать и создать. Остальные пинают мяч ситуативно и весьма посредственно. Мало что светит Консейсао без нормальной трансферной кампании.

Ювентус ? Ничего особенного. Сегодня залетело - ну и хорошо.
Capral
Capral
вчера в 22:01
Юве- красавчик, натянул Миланку, как презик на огурец, как в лучшие годы в 90-х, в Серии А!!!!!!! Просто молодцы!!!!!!! Смотри, Индзаги, кому ты проиграл в СК, мальчишка!!!!!!!

С победой, Ювентус, так держать!!!!!!! Реванш отличный получился!!!!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 