«Бавария» обыграла «Вольфсбург» в результативном матче

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вчера, 19:27

«Бавария» обыграла «Вольфсбург» (3:2) в матче 18-го тура Бундеслиги.

Первый гол в игре на 20-й минуте забил полузащитник «Баварии» Леон Горецка. На 24-й минуте нападающий «Вольфсбурга» Мохамед Амура сравнял счёт. На 39-й минуте полузащитник Майкл Олисе снова вывел «Баварию» вперёд. На 62-й минуте Горецка оформил дубль. На 88-й минуте дубль оформил уже Мохамед Амура.

«Бавария» идёт на 1-м месте (45 очков), «Вольфсбург» занимает 7-е место (27 очков).