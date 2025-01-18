«Бавария» обыграла «Вольфсбург» в результативном матче

«Бавария» обыграла «Вольфсбург» (3:2) в матче 18-го тура Бундеслиги.
Первый гол в игре на 20-й минуте забил полузащитник «Баварии» Леон Горецка. На 24-й минуте нападающий «Вольфсбурга» Мохамед Амура сравнял счёт. На 39-й минуте полузащитник Майкл Олисе снова вывел «Баварию» вперёд. На 62-й минуте Горецка оформил дубль. На 88-й минуте дубль оформил уже Мохамед Амура.
«Бавария» идёт на 1-м месте (45 очков), «Вольфсбург» занимает 7-е место (27 очков).
Зато, я даже не сомневаюсь, что второй абзац- тебе очень понравился...)))
Зато, я даже не сомневаюсь, что второй абзац- тебе очень понравился...)))
Возможно ты и прав, я же не видел игру, о чем и написал. Но зато, я хорошо знаю возможности и ляпы Нойера, поэтому, нетрудно догадаться, какие там были голы... Но я посмотрю.
Ну а то, что раннее тобою невиданное- для меня не новость. Надо больше времени уделять футболу, или, равномерно распределить время- между наблюдениями за футболом и выращиваниями кактусов, тогда и увидешь больше- это АКСИОМА.
Возможно ты и прав, я же не видел игру, о чем и написал. Но зато, я хорошо знаю возможности и ляпы Нойера, поэтому, нетрудно догадаться, какие там были голы... Но я посмотрю.
Ну а то, что раннее тобою невиданное- для меня не новость. Надо больше времени уделять футболу, или, равномерно распределить время- между наблюдениями за футболом и выращиваниями кактусов, тогда и увидешь больше- это АКСИОМА.