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«Бавария» обыграла «Вольфсбург» в результативном матче

вчера, 19:27
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 2Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургМатч завершен

«Бавария» обыграла «Вольфсбург» (3:2) в матче 18-го тура Бундеслиги.

Первый гол в игре на 20-й минуте забил полузащитник «Баварии» Леон Горецка. На 24-й минуте нападающий «Вольфсбурга» Мохамед Амура сравнял счёт. На 39-й минуте полузащитник Майкл Олисе снова вывел «Баварию» вперёд. На 62-й минуте Горецка оформил дубль. На 88-й минуте дубль оформил уже Мохамед Амура.

«Бавария» идёт на 1-м месте (45 очков), «Вольфсбург» занимает 7-е место (27 очков).

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 00:31
Сенатов.

Зато, я даже не сомневаюсь, что второй абзац- тебе очень понравился...)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:35
Оппоненты достойно выглядели и матч результативный.
112910415
112910415
вчера в 21:05
легко не было
Vea
Vea
вчера в 21:00
Странно когда кто-то даёт советы которых сам не придерживается от слова совсем. Комментировать игры несмотря их и пытаться сказать что-то про игру команды не понимая её - это сильно.
Capral
Capral
вчера в 20:56
Сенатов.

Возможно ты и прав, я же не видел игру, о чем и написал. Но зато, я хорошо знаю возможности и ляпы Нойера, поэтому, нетрудно догадаться, какие там были голы... Но я посмотрю.

Ну а то, что раннее тобою невиданное- для меня не новость. Надо больше времени уделять футболу, или, равномерно распределить время- между наблюдениями за футболом и выращиваниями кактусов, тогда и увидешь больше- это АКСИОМА.
Vea
Vea ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:52
В этом он мастер.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:41
Пользователю "Капралу" (комм.в 20-00). Обвинять вратаря в двух пропущенных мячах, не зная, при каких обстоятельствах они были забиты, - это что-то новенькое .в футбольной аналитике. Ранее мною невиданное.
Capral
Capral
вчера в 20:00
Игру не смотрел, но огорчает то, что пропускает много Бавария. А впрочем, если Нойер в воротах- это допустимо.
Palex
Palex ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 19:49
Да, не идёт у него мяч с игры. Вроде и моменты есть, но .....Все- таки должно прорвать, должно.
Брулин
Брулин
вчера в 19:34
Нет пенальти - нет Кейна
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