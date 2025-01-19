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«Барселона» упустила победу над «Хетафе»

сегодня, 00:58
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Хетафе» сыграл вничью против «Барселоны» (1:1) в матче 20-го тура Ла Лиги.

На 9-й минуте первый гол в игре забил защитник «Барселоны» Жюль Кунде. На 34-й минуте полузащитник «Хетафе» Мауро Арамбарри сравнял счёт.

«Хетафе» идёт на 16-м месте (20 очков), «Барселона» занимает 3-е место (39 очков).

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Die Schwaben (раскрыть)
сегодня в 03:53
А Реал не странный? Мальорке пихает, а Барсе не может...
Die Schwaben
Die Schwaben
сегодня в 03:36
Странная Барселона, Реалу пихает, а Хетафе не может!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 03:31
На дистанции каталонцы ужасны.. очень много потерь с такими командами. По моему у Барсы только 1 победа в последних 8 играх в чемпионате, это просто катастрофа.
Жаль, но таковы реалии на сегодняшний день.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 03:07, ред.
Реал против Барселоны должен всегда играть в открытый футбол, равно как и Барса должна себя также вести в отношении Реала. Это тебе не с МС в ЛЧ тайны Испанского Двора крутить!
Тут принципиально - без оглядки на тылы надо на амбразуру лезть и показывать, что ты не ссы*ь. На то оно и Эль Классико!

Да, Реал в финале Суперкубка огрёб полную авоську "огурцов" от Барселоны..., но автобус от "бланкос" вообще восприняли бы за полный альбац..., и Анчелотти бы сразу, в случае неудачи по счёту, попросили бы на выход. Есть Спорт, но есть и Жизнь, где принципы важней результата, о чём Карло в курсе, как никто иной.
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 03:05
Конечно, у нас теперь есть Хусанов
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 02:47, ред.
А МС так понимаю застрахован..., в смысле от скальпирования?)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:44, ред.
Вить.
Не возводи так акцентированно сегодняшнюю игру за неудачу Флика .
Любой, кто разбирается в футболе, видел сегодня класс игроков Барсы. С твоей же стороны - это просто попытка подвести счёт с Хетафе под мнимую реальность каталонского провала. Прости конечно, но не убедительно всё это у тебя выглядит. Качество футбола Барселоны - на высоте. Всё на высоте: пас, взаимопонимание, обыгрыш. Не забили ? Ну так это не баскетбол в конце концов.
TOR громовержец
TOR громовержец
сегодня в 02:42
Болельщик Реала,но так хотел чтобы Барса прям на последней минуте забила этой недокоманде.Блевать хочется от таких команд,я не осуждаю "автобус" но так бездарно играть в атаке,пуляют мяч при каждом моменте на вынос.Игроку Хетафе,который в конце пол часа валялся от прикосновения к щеке я бы влепил красную и пару матчей дисквы.Надо очещать футбол от такой мерзости.Я еще могу понять когда чел просто присел,хочет выбить карточку для соперника,но так мучаться и биться в конвульсиях это обсалютное не уважение ко всем и не спартивное поведение.
allemz
allemz ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:17
🤣🤣🤣
allemz
allemz
сегодня в 02:09, ред.
Флик - страшный сон для испанских суперклубов. За Баварию скальпировал Барселону, а за вторую демонтирует Реал раз за разом.
С остальными не всё так гладко, скучно видать!)
Capral
Capral ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:51
Да ничего и никому он не собирается доказывать- он в растерянности, это очевидно. Два страшных разгрома от принципиального, но далеко не всемогущего соперника, конечно больно бьют по самолюбию. Анчи находится под давлением- и руководства клуба, но еще больше- под давлением собственного "Я"!!! Не может, такой Гениальный тренер терпеть разгромы от сырого соперника, и при этом, демонстрировать, ну, будем предельно откровенными- убогий, статичный, предсказуемый, и точно не королевский футбол. Причин много, я не буду сейчас на них заострять внимание, Вы их и без меня отлично знаете. Но надо, срочно, что-то менять- иначе катастрофа...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:50
Для Реала это как подарок 🎁 ☝️😉
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:43, ред.
Я тоже так же... Чисто жду любой победы. Я не понимаю, чего и кому Анчелотти пытается доказать. До сих пор не могу понять, как можно было ставить в центр обороны центрального полузащитника (который ужасен на позиции цз) при наличии неплохого центрального защитника. Как будто, Анчелотти вообще не присутствует на тренировках, и как будто он видит кто и как играет на определенных позициях.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:40
Но при Жозе Моуриньо у Реала были "смертоносные" контратаки, лучшие в мире. Он вначале проигрывал чисто из-за того, что не понимал как действовать против тотального контроля мяча от Барселоны (тики-така). Но когда придумал, он наказал Барселону с игроками из Кастильи.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:38
А у Хетафе не слабый вратарь? Вратарь, который сопли жуёт, даже тогда, когда мяч висит над его головой во вратарской.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:36, ред.
А я и не говорю, чтоб он прям в автобус играл. Когда ты видел, чтоб владение мячом был как конёк Анчелотти? Это не его. Он не умеет этого. Значит он должен играть в более осторожный футбол, а не пытаться играть в открытый футбол против Барселоны.
А ты скажи нам, как по-твоему Реал должен был играть против Барселоны. Просто чисто своё мнение скажи.
Capral
Capral ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:35
Конечно, очень хотелось бы, чтобы Реал победил. Но вот, как-то слабо верится. Ну не верю я больше в Анчи, и хочу поверить, но не получается. Наверняка, ничего нового в игре Реала не увижу, но буду рад- любой победе этого Клуба!!!!!!!
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 01:30
Сегодня реал ничью с гоняет!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:27
Явный автобус реала был при Моуриньо. Реал не умеет играть закрытый футбол. То что было в матче с МанСити... Показатель. Но Реалу тогда повезло. Отбился.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:25, ред.
Вот скажи мне как болельщик Реал Мадрид... Как ты представляешь "бланкос", которые в Эль Классико, сняв штаны, сидят в матче с Барсой в обороне и ждут подходящую контру ??!!

Я просто поражаюсь ходу твоих мыслей, ей-Богу! ))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:24
Вратарь слабый у Барсы. Из за него потеряны матчи с Хетафе, Бетис. леганес и лам Пальмас. Его неуверенные действия. И да, Левандовски в спаде. В кубковом матче с Бетисом заметно было. И сегодня тоже.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:24
Будешь хамить- разговора не будет, от слова совсем. Доброй ночи.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:21
Я уж спать ложился ... и вижу отзыв... и пятой точкой чую, кто со мной не согласен)))
Agamaga__05
Agamaga__05 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:21
Момент с пенальти - это первый эпизод, второй был в центре поля, когда он двумя руками схватил... вроде Гави, прервал атаку. Судья его почему-то простил.
Винисиус нормально въехал сзади, он мог нанести тяжёлую травму, а такие сразу идут на карточку.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:21
К сожалению, второе Эль Класико подряд, Анчелотти не может понять, что против Барселоны нужно играть в закрытый футбол, а не пытаться придумывать что-то новое.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Agamaga__05 (раскрыть)
сегодня в 01:17
Камавинга не сильно и не грубо сыграл в том моменте. В таких моментах двойное наказание (пенальти+красная) не даётся, там только пенальти, его и дали твоей команде. Про момент с Винисиусом сейчас не помню (честно). Если намеренно сыграл шипами , то должен был получить. Если в игровом моменте сыграл (если уже есть жёлтая) судьи ограничиваются устным предупреждением. Заметь, я не считаю, что Бальде должен был получить красную, также как и Винисиус. Сегодня судья был прав с жёлтой карточкой, если б он и провокатору показал. Так же и в момент с Винисиусом должно было быть. Вот о чём я.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:16
Да конечно нормуль- всегда бы так!!! Или духу не хватает, правде в глаза посмотреть???
eleven LC
eleven LC ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:15
Я думаю Реал всё-таки победит завтра , там тоже не дураки сидят и прекрасно понимают что надо отрываться в таблице
Надо брать ЛаЛигу
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 01:14
У Флика Левандовски любимчик, всегда со старта играет. Его надо было заменить уже в перерыве. Вообще, пора его на лавку сажать и выпускать Торреса
Capral
Capral
сегодня в 01:14, ред.
Хочется задать вопросам, всем апологетам великого и ужасного Флика: ребят, а где был ваш пресловутый фликовский порядок, когда команда из зоны прямого вылета, с наименьшим в Примере количеством забитых мячей- раскатала оборону Барсы в три касания и забила непосредственно с линии ворот? Где же был, этот самый игровой порядок, игровая дисциплина гениального Флика, о которой столько я наслышан?)))

Вероятно, главным событием тура, можно считать не сенсационную ничью Барсы с заведомым аутсайдером, а именно, то, что команда забившаяя меньше всех мячей в первенстве- забила именно сегодня, и именно в ворота команды, которой восхищается весь Соккер... Я не собераюсь устраивать пляску на костях, но в кратце, бегло- осветил игру.

А что показала Барса в атаке? Да ничего особенного, в большинстве своем- навесы, забросы, ну и иногда нижний футбол. А где же креатив в атаке, а где организация игры в центре поля? Где, вся эта бравада про новую и непобедимую Барсу? Я не предсказываю Барселоне скорое падение, но истоки будущего провала очевидны... Как же жаль, что я не сохранил статью, после увольнения Флика из сб.Германии, как жаль...
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