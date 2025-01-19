«Барселона» упустила победу над «Хетафе»

«Хетафе» сыграл вничью против «Барселоны» (1:1) в матче 20-го тура Ла Лиги.
На 9-й минуте первый гол в игре забил защитник «Барселоны» Жюль Кунде. На 34-й минуте полузащитник «Хетафе» Мауро Арамбарри сравнял счёт.
«Хетафе» идёт на 16-м месте (20 очков), «Барселона» занимает 3-е место (39 очков).
Моментов было предостаточно..., не забили. Рафа мог дважды решать. Не судьба. Бывает. Хетафе засушил игру - выставил довольно таки приличный автобус. Ямаль сегодня показал, что он пока пацан на поле, а не матёрый Мастер. Малец прекрасен, он вундеркинд, но над становлением характера ещё работать и работать...
P.S. Флику есть над чем кумекать. Закрытые команды - пока тот орех, который Барсе расколоть не удается.
Мадрид, твой выход ! )
Моментов было предостаточно..., не забили. Рафа мог дважды решать. Не судьба. Бывает. Хетафе засушил игру - выставил довольно таки приличный автобус. Ямаль сегодня показал, что он пока пацан на поле, а не матёрый Мастер. Малец прекрасен, он вундеркинд, но над становлением характера ещё работать и работать...
P.S. Флику есть над чем кумекать. Закрытые команды - пока тот орех, который Барсе расколоть не удается.
Мадрид, твой выход ! )