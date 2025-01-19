Гол Лукаку принёс «Наполи» победу над «Аталантой»

«Аталанта» проиграла «Наполи» (2:3) в матче 21-го тура Серии А.
Первый гол в игре на 16-й минуте забил нападающий «Аталанты» Матео Ретеги. На 27-й минуте полузащитник «Наполи» Матео Политано сравнял счёт. На 40-й минуте Скотт МакТоминэй вывел «Наполи» вперёд. На 56-й минуте вингер «Аталанты» Адемола Лукман сравнял счёт. На 79-й минуте нападающий Ромелу Лукаку снова вывел «Наполи» вперёд.
«Аталанта» идёт на 3-м месте (43 очка), «Наполи» занимает 1-е место (50 очков).
Что касается Наполи, то с уходом комедии-77, игра команды раскрепостилась, стала подвижной и динамичной. Никто больше не передерживает мяч, не мучает его, не идёт в бесполезную обводку и тп...Думаю, Конте может три раза перекреститься, после побега погремушки-77.
Что касается Наполи, то с уходом комедии-77, игра команды раскрепостилась, стала подвижной и динамичной. Никто больше не передерживает мяч, не мучает его, не идёт в бесполезную обводку и тп...Думаю, Конте может три раза перекреститься, после побега погремушки-77.
Хочется отметить отличные голы на индивидуальном мастерстве.
Шнякин какую-то ху... нёс э, ну, как обычно. То Лукман левша, то Спинадзола заменит Беланову и уйдёт на левый фланг, а Дзаппакоста на правый.
Хочется отметить отличные голы на индивидуальном мастерстве.
Шнякин какую-то ху... нёс э, ну, как обычно. То Лукман левша, то Спинадзола заменит Беланову и уйдёт на левый фланг, а Дзаппакоста на правый.