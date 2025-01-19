Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2024/2025

Гол Лукаку принёс «Наполи» победу над «Аталантой»

сегодня, 00:37
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)2 : 3Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Аталанта» проиграла «Наполи» (2:3) в матче 21-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 16-й минуте забил нападающий «Аталанты» Матео Ретеги. На 27-й минуте полузащитник «Наполи» Матео Политано сравнял счёт. На 40-й минуте Скотт МакТоминэй вывел «Наполи» вперёд. На 56-й минуте вингер «Аталанты» Адемола Лукман сравнял счёт. На 79-й минуте нападающий Ромелу Лукаку снова вывел «Наполи» вперёд.

«Аталанта» идёт на 3-м месте (43 очка), «Наполи» занимает 1-е место (50 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер Серии А
«Арсенал» упустил победу над «Астон Виллой», ведя в счёте в два гола
Вчера, 22:27
«Ювентус» одержал победу над «Миланом»
Вчера, 21:55
ПСЖ в конце матча вырвал победу у «Ланса»
Вчера, 20:54
«Атлетико» проиграл «Леганесу» в матче Ла Лиги
Вчера, 20:12
Дубль Нуньеса принёс «Ливерпулю» победу над «Брентфордом» в концовке матча
Вчера, 19:54
«Бавария» обыграла «Вольфсбург» в результативном матче
Вчера, 19:27
Сортировать
Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:13
Лукаку машина... без грузина хорошо смотрелись...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:11
есть реванш Наполи в самое нужное время
Capral
Capral
сегодня в 00:53, ред.
Вобщем, всё ожидаемо. Аталанта, как и предполагалось не способна играть в долгую. Ни состав, ни резерв, не позволяют держаться и лидировать на большие дистанции. Это было понятно, как только команда возглавила таблицу... Гаспер- толковый тренер, но похоже, тоже, выстрелить может, только в ближнем бою.

Что касается Наполи, то с уходом комедии-77, игра команды раскрепостилась, стала подвижной и динамичной. Никто больше не передерживает мяч, не мучает его, не идёт в бесполезную обводку и тп...Думаю, Конте может три раза перекреститься, после побега погремушки-77.
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 00:49
Волевая победа Наполи!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:48
С победой Наполи и болельщиков!
Vea
Vea
сегодня в 00:42
Наполи, конечно, хорош. Хороший прессинг. Потрясающая игра тройки плузащиты Томиней - Лоботка - Ангиса. Как Аталанта оказалась не готова к тому, что Ангиса будет забегать на левый фланг откуда и сделает 2 голевых паса, не понятно.
Хочется отметить отличные голы на индивидуальном мастерстве.
Шнякин какую-то ху... нёс э, ну, как обычно. То Лукман левша, то Спинадзола заменит Беланову и уйдёт на левый фланг, а Дзаппакоста на правый.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 