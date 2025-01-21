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«Реал» и «Наполи» в лидерах. Итоги тура топ-5 лиг

сегодня, 01:25

В АПЛ лидирует «Ливерпуль» (50 очков), имея матч в запасе. Следом идут «Арсенал» и "Ноттингем Форест (по 44 балла). Замыкает топ-4 «Челси» (40 пунктов). В зоне вылета находятся «Ипсвич», «Лестер Сити» и «Саутгемптон» (16, 14 и 6 очков соответственно).

«Реал» и «Наполи» в лидерах. Итоги тура топ-5 лиг

В Ла Лиге таблицу возглавляет мадридский «Реал» (46 очков). «Атлетико» идёт вторым (44 балла). В первой четвёрке также располагаются «Барселона» и «Атлетик» (по 39 пунктов). В зоне вылета идут «Эспаньол», «Валенсия» и «Вальядолид» (19, 16 и 15 очков соответственно).

«Реал» и «Наполи» в лидерах. Итоги тура топ-5 лиг

В Серии А первое место занимает «Наполи» (50 очков). Второй — «Интер» (47 баллов), «Аталанта» — третья (43 пункта). Топ-4 замыкает «Лацио» (39 очков). В зоне вылета находятся «Верона», «Венеция» и «Монца» (19, 15 и 13 баллов соответственно).

«Реал» и «Наполи» в лидерах. Итоги тура топ-5 лиг

В Бундеслиге лидером по-прежнему является «Бавария» (45 очков). «Байер» идёт на 2-м месте (41 балл). Также в топ-4 — «Айнтрахт» (36 пунктов) и «Штутгарт» (32 очка). В зоне стыковых матчей располагается «Хайденхайм» (14 баллов). Замыкают таблицу «Хольштайн Киль» и «Бохум» (11 и 10 пунктов соответственно).

«Реал» и «Наполи» в лидерах. Итоги тура топ-5 лиг

Во французской Лиге 1 на первой строчке идёт ПСЖ (46 очков). Следом располагается «Марсель» (37 баллов). «Лилль» и «Монако» замыкают первую четвёрку (32 и 31 пункт соответственно). В зоне переходных матчей находится «Сент-Этьен» (17 очков). Таблицу замыкают «Гавр» (13 баллов) и «Монпелье» (12 пунктов).

«Реал» и «Наполи» в лидерах. Итоги тура топ-5 лиг

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:38
Ожидаемо.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 08:20
Пока все без особых сюрпризов...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:59
Здесь все ясно. Интересно, выдержит Ноттингем гонку и сохранит за собой место топ-5
Валерыч
Валерыч
сегодня в 07:28
Безоговорочное лидерство с серьёзной заявкой на чемпионство только у "Ливерпуля" и "ПСЖ". В остальных лигах отрыв лидеров от других команд
не такой уж и большой. А матчей впереди ещё достаточно много...
vg7nycvuh4ge
vg7nycvuh4ge
сегодня в 07:14
Счастье вдруг, в тишине, постучалось в двери
Всех друган лайкнул мне - верю и не верю!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:09
Наполи отличную серию выдал без Хвичи
протон
протон
сегодня в 07:05
Кстати я Вам поставлю лайк)
протон
протон
сегодня в 06:58, ред.
Мы не изучаем грамматику и выявлять скобочки. Автора взяли в кавычки что бы не подумали ,что Марк Твен это не "протон" Ну вот зачем ну?)) Мы ведь всё прекрасно понимаем друзья) а хотите прогуглите что эта цитата без кавычек )
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:29
Более менее предсказуемые результаты чемпионатов...
p94dybdgq7ka
p94dybdgq7ka
сегодня в 06:06
В кавычки вообще-то цитату берут, а не автора)
ssspartak
ssspartak
сегодня в 06:03
Лидерство Реала и Наполи - самое шаткое в топ-5 лиг. Еще много сложных матчей у них. С францией всё понятно, в германии разве что двое команд еще пободаются. В англии интересно
Leki_chelsea
Leki_chelsea
сегодня в 03:42
Наконец тотсегодня собрал команду)
ABir
ABir
сегодня в 03:07
Реал только взашел на трон лидера чемпионата, а под Наполи трон начал покачиваться.
Гость
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