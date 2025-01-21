«Реал» и «Наполи» в лидерах. Итоги тура топ-5 лиг

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сегодня, 01:25

В АПЛ лидирует «Ливерпуль» (50 очков), имея матч в запасе. Следом идут «Арсенал» и "Ноттингем Форест (по 44 балла). Замыкает топ-4 «Челси» (40 пунктов). В зоне вылета находятся «Ипсвич», «Лестер Сити» и «Саутгемптон» (16, 14 и 6 очков соответственно).

В Ла Лиге таблицу возглавляет мадридский «Реал» (46 очков). «Атлетико» идёт вторым (44 балла). В первой четвёрке также располагаются «Барселона» и «Атлетик» (по 39 пунктов). В зоне вылета идут «Эспаньол», «Валенсия» и «Вальядолид» (19, 16 и 15 очков соответственно).

В Серии А первое место занимает «Наполи» (50 очков). Второй — «Интер» (47 баллов), «Аталанта» — третья (43 пункта). Топ-4 замыкает «Лацио» (39 очков). В зоне вылета находятся «Верона», «Венеция» и «Монца» (19, 15 и 13 баллов соответственно).

В Бундеслиге лидером по-прежнему является «Бавария» (45 очков). «Байер» идёт на 2-м месте (41 балл). Также в топ-4 — «Айнтрахт» (36 пунктов) и «Штутгарт» (32 очка). В зоне стыковых матчей располагается «Хайденхайм» (14 баллов). Замыкают таблицу «Хольштайн Киль» и «Бохум» (11 и 10 пунктов соответственно).