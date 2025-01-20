«Спартак» сыграл вничью с «Черноморцем» в контрольном матче

«Спартак» и «Черноморец» сыграли вничью в товарищеском матче (3:3).
Игра проходила в закрытом режиме. У команды из Новороссийска забили Никита Никифоров и игрок на просмотре (дубль).
«Спартак» и «Черноморец» сыграли вничью в товарищеском матче (3:3).
Игра проходила в закрытом режиме. У команды из Новороссийска забили Никита Никифоров и игрок на просмотре (дубль).
Ну возможно ни в этом сезоне, а в каком-то другом. Ну вот помню, что многие москвичи там конкретно "попадали"...
Ну возможно ни в этом сезоне, а в каком-то другом. Ну вот помню, что многие москвичи там конкретно "попадали"...
Я же помню что было что-то такое)
И прекрасно помню как Черноморец дома громил многих))
Я же помню что было что-то такое)
И прекрасно помню как Черноморец дома громил многих))
В первом же раунде «Черноморец» играл с испанской «Валенсией». Дома, при сильнейшем ветре, новороссийцы уступили со счётом 0:1, а в гостях проиграли с крупным счётом 0:5. Чемпионат 2001 года клуб закончил на последнем месте.
В первом же раунде «Черноморец» играл с испанской «Валенсией». Дома, при сильнейшем ветре, новороссийцы уступили со счётом 0:1, а в гостях проиграли с крупным счётом 0:5. Чемпионат 2001 года клуб закончил на последнем месте.
В результате долгих мытарств по просторам Интерната кое-как удалась выяснить, что у красно-белых отличились (совершенно секретно): Угальде, Умяров и Маркиньос. На воротах стоял Довбня. И всё на этом. Остальное - тайна великая.)
В результате долгих мытарств по просторам Интерната кое-как удалась выяснить, что у красно-белых отличились (совершенно секретно): Угальде, Умяров и Маркиньос. На воротах стоял Довбня. И всё на этом. Остальное - тайна великая.)