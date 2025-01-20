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«Спартак» сыграл вничью с «Черноморцем» в контрольном матче

вчера, 12:44

«Спартак» и «Черноморец» сыграли вничью в товарищеском матче (3:3).

Игра проходила в закрытом режиме. У команды из Новороссийска забили Никита Никифоров и игрок на просмотре (дубль).

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:49
Поверю на слово.
Ну возможно ни в этом сезоне, а в каком-то другом. Ну вот помню, что многие москвичи там конкретно "попадали"...
cska1948
cska1948 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 09:47
Из московских команд Черноморец разгромил только ариейцев, обыграв нас в обоих матчах со счётом 3:0.
sihafazatron
sihafazatron ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:31
Благодарю за ответ!)
Я же помню что было что-то такое)
И прекрасно помню как Черноморец дома громил многих))
cska1948
cska1948 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:24
В 2001 новороссийский "Черноморец" в первый и последний раз сыграл в еврокубках. Благодаря занятому 6-му месту в чемпионате России 2000 года клуб получил право выступить в Кубке УЕФА 2001/02.

В первом же раунде «Черноморец» играл с испанской «Валенсией». Дома, при сильнейшем ветре, новороссийцы уступили со счётом 0:1, а в гостях проиграли с крупным счётом 0:5. Чемпионат 2001 года клуб закончил на последнем месте.
112910415
112910415
вчера в 18:09
Угальде не разучился ! )
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:53, ред.
Стало интересно, а кто же всё-таки забил у "Спартака"?
В результате долгих мытарств по просторам Интерната кое-как удалась выяснить, что у красно-белых отличились (совершенно секретно): Угальде, Умяров и Маркиньос. На воротах стоял Довбня. И всё на этом. Остальное - тайна великая.)
Сп62
Сп62 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:24
Посмотрел историю встреч. Из 17 игр Черноморец победил два раза 1:0 и 3:1, две ничьи, остальные проиграл.
Сп62
Сп62
вчера в 14:19
А где замены? Что за составы?
lotsman
lotsman
вчера в 14:03
Провели разминку проверили вратарей.)
qknxwbdtd4wh
qknxwbdtd4wh
вчера в 14:03
Игра равных команд, ничья справедлива.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:50
Ну....главное , что Уголек продолжает свою голевую серию...
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:43
Неее, точно помню в Новороссийск ездили москвичи и отгребали там то 5:0, то 4:0. Это примерно начало нулевых было, ну может 90-ые... Про кубок УЕФА вот не уверен, могу путать.... Надо дождаться экспертов, щас кто-то придет и напомнит как там было))
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:17
Вы его случайно с Черноморцем из Одессы не перепутали?)...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:11
Помню как Черноморец московские команды громил)) они вроде и в кубок УЕФА попали, что-то уже плохо помню....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:04
Начали с боевой ничейки...
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